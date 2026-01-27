Cây tre mọc xuyên qua cột đèn cao 6m ở Trung Quốc vẫn đâm chồi lá xanh tốt

Một cây tre có phần thân mọc xuyên qua cột đèn kim loại cao 6m, vươn lên phía trên và đâm chồi lá xanh tốt, đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Gốc tre chỉ cách cột đèn ở khoảng cách rất gần (Ảnh: News).

Video được một khách du lịch ghi lại cho thấy, một thân tre mảnh mai mọc xuyên qua cột đèn bằng kim loại nằm gần Quảng trường Thương Mại Thế giới. Vị khách gọi đó là "cây tre bất khuất".

Các nhân chứng mô tả, cây tre bén rễ chỉ cách cột đèn vài milimét. Sau đó, nó chui vào bên trong thân cột thông qua một khe hở nhỏ gần chân đế. Do bên trong cột rỗng nên thân tre tiếp tục phát triển vươn lên rồi nảy chồi lá bên ngoài.

Trong khi hầu hết các loài thực vật khó có thể sinh trưởng ở môi trường hoàn toàn thiếu ánh sáng, cây tre vẫn phát triển bền bỉ, vươn thẳng lên trên phía cột đèn. Ở đầu bên kia của cột đèn, chùm lá xanh tươi mọc lên thu hút sự chú ý của người đi đường.

Cây tre mọc xuyên qua cột đèn dài 6m vẫn đâm chồi lá xanh tốt gây xôn xao (Nguồn video: Douyin).

"Tôi thấy cảnh tượng này rất kỳ diệu nên đã quay video. Không ngờ một video ghi hình ngẫu hứng lại có sức lan tỏa nhanh trên mạng xã hội như vậy", vị khách nói.

Hiện video thu hút hàng triệu lượt xem, biến cây tre "bất khuất" thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Nhiều du khách cũng đến tận nơi để tận mắt chứng kiến cảnh tượng lạ. Thậm chí, không ít bậc phụ huynh đưa con em đi cùng, giảng giải về ý nghĩa sự nghị lực, kiên trì và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.

Thân tre mọc xuyên qua thân cột đèn rỗng rồi đâm chồi lá ở đầu bên kia (Ảnh: News).

Ở góc độ khoa học, theo lý giải của các chuyên gia thực vật tại Trung Quốc, tre là loài vẫn có thể phát triển trong bóng tối nhờ hệ rễ lớn, phát triển mạnh cùng các thân ngầm dưới lòng đất.

Những cấu trúc này giúp tre có khả năng ăn sâu vào đất để hấp thụ nước, các chất dinh dưỡng vô cơ, giúp cây duy trì sự sống, tăng trưởng trong giai đoạn đầu ngay cả khi không có ánh sáng.