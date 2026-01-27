Khu nghỉ dưỡng triệu USD chuẩn bị hoạt động sau nhiều năm “đắp chiếu”

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, thời gian qua, đơn vị đã làm việc với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yêu cầu cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô (thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô).

Chủ đầu tư đang tích cực thi công các công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án, phấn đấu hoàn thành đưa vào hoạt động một phần trong quý I/2026.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô sẽ đi vào hoạt động trong quý 1 sau nhiều năm dang dở (Ảnh: Anh Thịnh).

Ông Phan Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Minh Viễn (chủ đầu tư), cho biết giai đoạn 1 của dự án được khởi động lại từ tháng 8/2025 sau nhiều năm tạm dừng vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thời gian qua, chủ đầu tư tập trung nhân lực sửa chữa, hoàn thiện dãy khách sạn thấp tầng (100 phòng), 6 biệt thự nghỉ dưỡng và khu thương mại, nhà hàng, đồng thời chỉnh trang cảnh quan môi trường trong khuôn viên dự án, mua sắm trang thiết bị.

Theo ông Minh, đến nay công tác hoàn thiện các công trình đạt trên 80% khối lượng, chỉ còn chờ lắp đặt nội thất. Nhà đầu tư phấn đấu đưa giai đoạn 1 của khu du lịch nghỉ dưỡng bên bãi biển Lăng Cô - Cảnh Dương vào hoạt động sau dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chủ đầu tư tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh: Vi Thảo).

Như Dân trí đã nhiều lần phản ánh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô bên bãi biển thuộc vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2015, điều chỉnh lần 2 năm 2018, có diện tích sử dụng 102ha, nằm dọc bãi biển Lăng Cô - Cảnh Dương.

Dự án bao gồm hệ thống khách sạn, khu biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, với tổng vốn đầu tư khoảng 368 triệu USD.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoạt động từ cuối năm 2019, hoàn thành toàn bộ khu nghỉ dưỡng vào quý I/2024. Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng tại dự án bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều hạng mục của dự án phải đập bỏ, cải tạo lại (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, từ đầu năm 2020, dự án tạm dừng xây dựng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Ông Phan Quang Minh cho biết sau thời gian “đắp chiếu” kéo dài, nhiều hạng mục xây dựng dang dở bị hư hỏng, xuống cấp do không được bảo quản, chịu ảnh hưởng của khí hậu biển. Phần lớn thiết bị lắp đặt trước đây phải thay mới. Toàn bộ hệ thống sân vườn phải cải tạo lại. Thậm chí có hạng mục phải đập bỏ vì không còn phù hợp.