Tháo gỡ "điểm nghẽn" cản trở phát triển du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long

Tại hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - đánh giá, đây là dịp quan trọng để các địa phương ĐBSCL giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch tới thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác phát triển du lịch giữa các vùng.

ĐBSCL không chỉ được biết đến là vựa lúa lớn nhất cả nước mà còn là “kho tàng du lịch xanh” giàu giá trị. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những vườn cây trái bốn mùa trĩu quả cùng nét hiếu khách đặc trưng của người dân Nam Bộ, vùng đất này sở hữu sức hút riêng biệt, tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Du khách nước ngoài đến lưu trú, tham quan ở Cần Thơ (Ảnh: Mekong Silt Ecolodge).

Hiện ĐBSCL đứng trước cơ hội thuận lợi để chuyển hóa những tiềm năng sẵn có thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường du lịch. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, việc tăng cường liên kết phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là liên kết trong lĩnh vực du lịch, được xác định là chìa khóa quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu ra những "điểm nghẽn" được xem là yếu tố gây cản trở sự phát triển du lịch của ĐBSCL khiến lượng khách tăng nhưng giá trị kinh tế thu về còn khiêm tốn.

Cụ thể như các sản phẩm hiện nay còn thiếu giá trị kinh tế cao, thiếu tính đặc trưng và biểu tượng đẳng cấp quốc tế. Những sản phẩm du lịch giữa các điểm đến không có nhiều khác biệt để khách trải nghiệm.

Ngoài ra, những hạn chế về cơ sở hạ tầng và dịch vụ cũng được coi là yếu tố gây cản trở sự phát triển du lịch của vùng.

Giữa bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch ĐBSCL.

Theo đó, khu vực cần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch trải nghiệm, chuyển mạnh từ các sản phẩm đơn lẻ sang sản phẩm đặc trưng, phát triển theo hướng xanh, bền vững để đón đầu xu thế sống xanh, sống chậm của thế giới.

Ngoài ra, ĐBSCL cũng cần học hỏi kinh nghiệm từ các nước để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách, từ đó đóng góp thực chất vào GDP. Đồng thời, chất lượng dịch vụ cần được nâng cấp từ những chi tiết nhỏ nhất như đường dốc cho xe lăn người khuyết tật...

Khách Tây trải nghiệm làm bánh dân gian ở Cần Thơ (Ảnh: Mekong Silt Ecolodge).

Một trong những yếu tố then chốt đó là cần định vị rõ ràng thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam. Khi có yếu tố cốt lõi khác biệt, ĐBSCL mới có thể định giá sản phẩm, định hướng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, giữa bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ, yêu cầu liên kết vùng, liên vùng được đặt ra như một giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh.

Hà Nội với vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ đón khách quốc tế và điểm đến văn hóa hàng đầu. Thời gian qua, Hà Nội đã chủ động tăng cường hợp tác với các địa phương ĐBSCL thông qua nhiều chương trình xúc tiến, khảo sát và ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Đặc biệt, việc xây dựng các tuyến du lịch hai chiều giữa Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và ĐBSCL được xác định là hướng đi cần thiết, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương ĐBSCL tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng độc đáo, hấp dẫn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; tăng cường trao đổi thông tin quản lý; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp; cam kết hỗ trợ tháo gỡ các cơ chế, chính sách và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hướng dẫn viên, nhân lực làm du lịch cộng đồng.