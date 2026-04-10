Du khách check-in bên cây ráy khổng lồ bỗng hóa "người tí hon"

Từ đầu tháng 4 đến nay, du khách đổ về Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) mỗi ngày một đông. Lý do Cúc Phương được nhiều người săn đón, bởi mùa này khu rừng già đang gây sốt với mùa bướm, mùa đom đóm và hình ảnh cây ráy khổng lồ.

Du khách say mê lưu lại những hình ảnh hiếm có bên cây ráy khổng lồ trong rừng Cúc Phương (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ, hàng chục nghìn du khách đã đổ về Cúc Phương trong những ngày qua. Vào những ngày cuối tuần, du khách phủ kín các điểm check-in trong khu rừng già.

"Ban ngày hàng ngàn cánh bướm bay rợp trời, ban đêm - đom đóm phát sáng lung linh, biến khu rừng thành "dải ngân hà dưới tán cây". Thời điểm này, cây ráy khổng lồ cũng rất "hot", thu hút đông đảo du khách", ông Hải cho hay.

Từ cổng sau khi qua cổng kiểm tra vé, du khách đi sâu vào khoảng 1,5km ở Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ dễ dàng nhìn thấy hai bên đường có những cây ráy với thân cao lớn, lá to xanh như chiếc ô. Đây chính là loài ráy khổng lồ đặc trưng trong khu rừng này.

Dưới cây ráy cao lớn, lá xanh to như chiếc ô, du khách bỗng nhiên hóa thành "người tí hon" (Ảnh: Thanh Bình).

Anh Trung Hiếu cho biết, gia đình anh di chuyển từ Hà Nội về Ninh Bình và đến luôn rừng Cúc Phương vì biết nơi đây đang mùa bướm, đom đóm đẹp nhất trong năm.

"Vợ chồng tôi và hai con vô cùng háo hức trước chuyến đi này. Khi đến đây, thấy hàng vạn cánh bướm rợp trời các thành viên như vỡ òa cảm xúc. Vợ chồng, các con lần đầu tiên được thấy cảnh tượng kỳ thú giữa thiên nhiên hoang sơ", anh Hiếu nói.

Từng đến tham quan nhiều khu thiên nhiên hoang sơ ở Việt Nam tham quan nhưng đây lại là lần đầu tiên anh Hiếu cùng gia đình "lạc" vào rừng già nguyên sinh Cúc Phương. Không chỉ được nô đùa với đàn bướm đủ màu sắc tung tăng bay lượn, anh và gia đình còn được ngắm những cây cổ thụ với tầng tầng lớp lớp các tán cây xanh trong khu rừng nguyên sinh.

Ngoài bất ngờ về mùa bướm, rừng nguyên sinh, các thành viên trong gia đình anh Hiếu còn ngỡ ngàng với cây ráy cao lớn, lá to xanh khổng lồ mà anh và mọi người chưa từng thấy ở đâu bao giờ.

Những người đàn ông cao lớn cũng trở nên nhỏ bé khi đứng dưới cây ráy khổng lồ (Ảnh: Thanh Bình).

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết thêm, đây đang là thời điểm cây ráy sinh trưởng phát triển mạnh mẽ trong rừng. Vì thế, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách đến đây vẫn được tham quan và chiêm ngắm, chụp ảnh cùng loài ráy khổng lồ này.

Ngoài những cây ráy to lớn dọc theo hai bên đường đi, trong rừng Cúc Phương cũng còn rất nhiều nơi cây ráy này sinh sôi và nảy nở mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây đều là những điểm nằm khuất sâu trong rừng, di chuyển rất phức tạp. Vì thế, Vườn quốc gia Cúc Phương khuyến cáo du khách không nên tò mò khám phá, tránh gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến chuyến đi.

Du khách check-in bên cây ráy khổng lồ trong rừng Cúc Phương (Video: VQG Cúc Phương)

"Các đoàn du khách khi đến rừng tham quan, trải nghiệm mùa bướm, mùa đom đóm sẽ được nhân viên của vườn hướng dẫn cụ thể, tận tình chu đáo, để mọi người có chuyến đi vui vẻ, đáng nhớ và không gây ảnh hưởng đến sinh thái rừng.

Chúng tôi luôn nhắc nhở du khách, hãy đến với rừng như một vị khách biết lắng nghe, đừng vội vàng, đừng gây ồn ào, đừng cố “sở hữu” những gì thuộc về tự nhiên. Chỉ cần bạn đi nhẹ, nói khẽ, và mở lòng, rừng sẽ "kể chuyện" cho bạn theo cách riêng của nó", ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ.