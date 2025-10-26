Thành phố có nạn móc túi lừa đảo cao nhất thế giới là nơi khách Việt hay đi

Ngành du lịch được ví von như “cỗ máy khổng lồ” mang lại nguồn thu hàng triệu USD mỗi năm cho các quốc gia. Đây cũng là ngành tạo cơ hội để con người khám phá những điểm đến xa xôi và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó là một “nghề cổ xưa” không bao giờ biến mất - nạn móc túi và lừa đảo khách du lịch.

Theo thống kê mới nhất do nhóm nghiên cứu đến từ công ty bảo hiểm du lịch Compare The Market thực hiện cho thấy, một số thành phố nổi tiếng trên thế giới đón lượng khách khổng lồ hàng năm, đồng thời cũng là “thiên đường” của kẻ gian.

Ước tính số vụ lừa đảo và móc túi được nhắc đến trong các bài đánh giá du khách hiện ở mức đáng báo động.

Bangkok từ lâu là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất ở Thái Lan (Ảnh: Kings Baby).

Bảng xếp hạng dựa trên số lượng đề cập đến các vụ móc túi và lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá của du khách tại những điểm du lịch nổi tiếng nhất. Đồng thời các chuyên gia cũng tính đến mức độ lo ngại về việc bị cướp giật ở từng địa điểm.

Đứng đầu bảng xếp hạng do Compare The Market thống kê là Bangkok của Thái Lan - một điểm đến vốn rất quen thuộc với du khách Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong toàn bộ kết quả khảo sát còn cho thấy, có 5 điểm đến nổi tiếng nhất Bangkok được du khách quốc tế thống kê là nơi họ gặp nạn lừa đảo và móc túi nhiều nhất. Thành phố này đạt 83,4 điểm cũng là số điểm cao nhất của danh sách.

Cụ thể, thành phố này ghi nhận trung bình 2,8 vụ móc túi và 6,9 vụ lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá du khách. Tổng cộng thành phố ghi nhận trung bình 9,8 vụ việc liên quan đến tội phạm du lịch. Đây là con số cao nhất trong danh sách.

Điều đáng ngạc nhiên là, dù số vụ khá cao, mức độ lo lắng của du khách về việc bị cướp giật tại Bangkok lại rất thấp và chỉ đạt 35,1 điểm. Điều này cho thấy nhiều người vẫn còn chủ quan. Các chuyên gia nhận định, có thể đây là kẽ hở khiến kẻ gian lợi dụng.

Theo số liệu của cơ quan chức năng Thái Lan, trong 8 tháng đầu năm nay, nước này đón khoảng 482.000 lượt khách Việt Nam. Trong đó, Bangkok, Phuket vẫn là những lựa chọn quen thuộc của khách Việt khi tới "xứ sở những nụ cười".

Đứng vị trí thứ 2 của danh sách này là thành phố Paris (Pháp). Thành phố tình yêu lại mang tới một góc khuất khác với du khách quốc tế khi có lượng khách bị móc túi cao ở châu Âu.

Paris cũng là một thành phố khiến du khách cần lưu ý về nạn lừa đảo (Ảnh: Expedia).

Trong khảo sát, Paris đạt tổng điểm 68,8 nên đứng thứ hai toàn cầu với 6,8 vụ móc túi và lừa đảo trên 1.000 đánh giá từ du khách. Riêng móc túi chiếm trung bình là 4,5 vụ.

Ngoài ra, theo đánh giá của nhiều du khách, điều khiến họ e dè nhất khi tới Paris là đến những địa danh nổi tiếng gồm tháp Eiffel hay khu Montmartre.

Tiếp đến ở vị trí thứ 3 là thủ đô Praha của Cộng hòa Séc với 52,1 điểm. Thành phố ghi nhận trung bình 6,5 vụ móc túi hoặc lừa đảo trên 1.000 đánh giá từ du khách.

Tuy nhiên, mức độ lo ngại của du khách ở đây lại khá thấp, chỉ đạt 17,9 điểm. Điều này cho thấy hầu hết du khách vẫn cảm thấy an toàn khi dạo quanh thành phố cổ kính này.

Ngay cả một số thành phố yên bình như Frankfurt (Đức) cũng xuất hiện trong danh sách 50 điểm du lịch nhiều vụ trộm cắp nhất. Các chuyên gia nhấn mạnh, điều này cho thấy nạn móc túi không chừa nơi nào. Dù ở bất cứ nơi đâu, du khách cũng cần cảnh giác.

Trước thông tin này, các chuyên gia du lịch cũng đưa ra các khuyến nghị. Cụ thể, du khách luôn giữ túi xách, điện thoại, ví trước người, không để trong túi quần sau. Ngoài ra, du khách không nên nhận lời giúp đỡ hoặc mời chào từ người lạ, đặc biệt quanh các khu du lịch.

Cùng với đó, du khách nên sao lưu giấy tờ và sử dụng két an toàn tại khách sạn, phòng trường hợp sự cố xấu xảy ra.

Du lịch là hành trình của niềm vui, nhưng sự chủ quan có thể khiến chuyến đi trở thành trải nghiệm tồi tệ. Giữ cảnh giác là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ bản thân và lưu lại những kỷ niệm đẹp.