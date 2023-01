Thành phố chìm trong lạnh sâu -50 độ C, người dân sinh tồn thế nào?

Nằm cách thủ đô Moskva khoảng 5.000km về phía đông nằm trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu, Yakutsk thuộc Siberia ở vùng viễn đông Nga được mệnh danh là "thành phố lạnh nhất thế giới".

Cư dân của thành phố khai thác mỏ này thường thấy nhiệt kế giảm xuống -40 độ C. Và trong tuần qua, khi đợt lạnh dài bất thường ập tới, nhiệt độ hạ sâu chỉ còn -50 độ C.

Các tiểu thương bán cá ở chợ vào ngày nhiệt độ hạ sâu (Ảnh: Roman Kutukov).

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, thành phố hiện là nơi sinh sống của khoảng 300.000 cư dân. Trong những thập kỷ qua, thành phố khai thác mỏ đã thu hút nhiều thanh niên tới sinh sống.

"Không thể chống lại kiểu thời tiết này. Bạn chỉ còn cách tập thích nghi, điều chỉnh mặc quần áo nếu không muốn bị lạnh cóng", chị Anastasia Gruzdeva nói về việc quàng 2 chiếc khăn trên cổ, đeo 2 đôi găng tay, trùm nhiều mũ trên đầu một lúc.

Trong khi đó, chị Nurgusun Starostina, một tiểu thương chuyên bán cá đông lạnh ngoài chợ, không cần dùng tủ lạnh hay tủ đông vì nhiệt độ ngoài trời quá thấp.

Là một trong những vùng đất lạnh nhất thế giới nhưng nơi này vẫn có khoảng 300.000 người sinh sống (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi bày bán hàng ở ngôi chợ lạnh nhất thế giới. Để đối phó với cái lạnh và sinh tồn, chẳng còn cách nào khác ngoài việc mặc nhiều lớp quần áo như cây bắp cải vậy", chị mô tả.

Được biết, nhiệt độ trung bình hàng tháng ở Yakutsk dao động từ 19,5 độ C vào tháng 7 đến -38,6 độ C vào tháng 1. Bởi vậy, người dân đã quen với việc buộc phải thích nghi với cảnh "đóng băng" vào mùa đông. Một ấm nước sôi 100 độ C khi hất lên trời sẽ biến thành băng tuyết trong tích tắc.

Người dân chia sẻ mẹo mặc nhiều lớp quần áo như bắp cải để chống chọi với cái lạnh (Ảnh: USA Today).

Tuy vậy, người dân địa phương sống ở đây từ nhiều đời, dày dặn kinh nghiệm để đối phó với sự khắc nghiệt.

Du khách tới đây được khuyến cáo cần mặc nhiều lớp quần áo, không thể thiếu quần cách nhiệt. Khi ra đường, toàn thân cần được mặc ấm chỉ trừ đôi mắt để không bị bỏng lạnh. Thông thường, người dân tại đây chỉ ở ngoài trời tối đa 20 phút để đảm bảo sức khỏe.

Mọi thứ ở ngoài trời đều đóng băng (Ảnh: ABC News).

Phương tiện chính đi lại ở Yakutsk là ô tô. Nhưng để bảo dưỡng loại phương tiện này là điều không đơn giản. Nếu để xe ở ngoài trời lạnh quá lâu thường gặp hiện tượng dầu xe bị đông cứng, khó nổ máy. Bởi vậy, nhiều gia đình phải lắp đặt hệ thống sưởi ấm trong hầm để xe, bảo vệ ô tô khi nhiệt độ hạ quá sâu.

Nhiệt độ quá lạnh khiến du khách được khuyến cáo không nên đi bộ ngoài trời quá 20 phút (Ảnh: World).

Kiến trúc của thành phố khác hẳn những nơi khác trên thế giới. Những tòa nhà lớn được lắp đặt cột trụ lớn nhằm đối phó với thời tiết cực đoan có thể làm biến dạng công trình. Mặc dù vậy, chỉ sau vài năm, vẫn có những tòa nhà bị nghiêng về một phía.

Và ở thành phố này, nếu nhiệt độ khoảng -40 độ C, trẻ em vẫn phải tới trường. Những em bé được rèn luyện từ nhỏ để cơ thể học cách ứng phó với thời tiết quá lạnh.

Ăn hoa quả ở nhiệt độ -55 độ C có gì khác biệt

Món ăn đặc trưng ở Yakutsk là các món súp nóng, thịt cá hầm nhừ để tăng nhiệt cho cơ thể. Do điều kiện thổ nhưỡng khiến trái cây và rau quả không thể trồng cấy nên người dân chỉ có trông đợi vào nguồn rau củ quả nhập khẩu.