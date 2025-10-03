Nhóm khách Tây giúp cả xóm ở Hà Giang dọn nhà, quét bùn đất tới 4h sáng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, nhiều hộ gia đình thuộc phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang bị nước ngập cao tới tầng 1. Ngày 2/10, khi nước rút, để lại trên nền đất lớp bùn đen đặc quánh. Nhiều đồ vật trong nhà cũng lấm lem, nhớp nháp.

Gia đình bà Đinh Thị Bình ở xóm Cầu Trâu, tổ 22, phường Hà Giang 2, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Thấy cả 3 đều là phụ nữ, trong khi việc dọn dẹp lớp bùn đất ra khỏi nhà cần nhiều sức khỏe của thanh niên, 3 du khách người Colombia tạm trú tại một homestay gần đó, chạy tới và ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Nhóm khách hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn đất (Ảnh: Bàn Văn Tình).

"Thấy mọi người đang bê đồ lên cao để cạo bùn, nhóm du khách đã chủ động tới hỗ trợ. Họ quan sát xem cách chúng tôi xử lý lớp bùn đất như thế nào để làm theo", con gái bà Bình chia sẻ.

Để xử lý mớ hỗn độn không hề đơn giản. Các thanh niên ngoại quốc phải xắn quần, cởi áo, đeo găng tay và nhập cuộc nhanh chóng. Cả nhóm không quản ngại làm những việc nặng nhọc mà có lẽ họ chưa từng thử sức khi ở quê nhà.

Anh Bàn Văn Tình (29 tuổi) cho biết, đây là nhóm khách người nước ngoài dự kiến tới Hà Giang du lịch nhưng bị kẹt lại do mưa bão. Họ lưu trú tại một homestay và nhiệt tình hỗ trợ các hộ gia đình thu dọn nhà cửa sau ngập lụt.

Sau khi mưa lũ rút để lại lớp bùn nhão dày, việc dọn dẹp tốn công sức và thời gian (Ảnh: Bàn Văn Tình).

Anh Tình cho biết, nhóm khách chia sẻ, họ bất ngờ thấy cảnh lũ về khiến cuộc sống bà con bị đảo lộn nên muốn làm một điều gì đó để hỗ trợ. Sau khi dọn xong nhà bà Bình, nhóm khách còn đi thêm nhiều nhà khác trong xóm để nạo bùn, quét đất.

Buổi trưa, bà con nấu cơm đãi khách. Cả nhóm vui vẻ ngồi ăn cùng mọi người sau bão lũ. Việc dọn dẹp tới khoảng 4h sáng mới kết thúc.

"Nhóm khách cho biết, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam. Họ dự kiến sẽ ở lại đây tới khi đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc lưu thông trở lại, sẽ bắt đầu hành trình khám phá Ha Giang Loop - vòng lặp Hà Giang", anh Tình chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết, nước lũ dâng nhanh từ đêm 30/9 khiến nhiều điểm của phường bị ngập úng. Từ 10h tới 14h ngày 1/10, nước lũ dâng cao đỉnh điểm, có những khu vực thuộc địa bàn phường bị ngập cả tầng 1.

Chiều 2/10, có 54/61 tổ dân phố bị ngập và hơn 5.000 nhà dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương phối hợp tích cực hỗ trợ cùng bà con khắc phục hậu quả. Tới thời điểm ngày 3/10, nước cơ bản đã rút.

Ông Mẫn cũng xác nhận trong những ngày qua, nhiều hộ cư dân trên địa bàn phường được các du khách nước ngoài lưu trú tại homestay gần đó cùng chung sức hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ. Nhóm du khách không quản ngại việc nặng nhọc, nhiệt tình cùng người dân dọn bùn, quét rác.

Được biết, đây không phải là lần đầu những vị khách nước ngoài tới Việt Nam vào đúng thời điểm mưa lũ và sẵn lòng chung tay hỗ trợ người dân gặp khó.

Các vị khách ngoại quốc cùng hỗ trợ chuẩn bị các suất cơm miễn phí ở Sa Pa vào tháng 9/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đợt bão Yagi vào tháng 9/2024, một nhóm khách người New Zealand và Tây Ban Nha bị kẹt lại ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cùng xắn tay chuẩn bị hàng trăm suất ăn phục vụ người dân bị mất điện, nước.

Chị Candela cho biết, trong tình thế người dân Sa Pa phải chống chọi với bão lũ nhưng vẫn sẵn lòng mời đoàn khách ăn ở miễn phí, giúp cập nhật tình hình thời tiết, khiến cả nhóm cảm động.

Bởi vậy khi biết một công ty lữ hành chuẩn bị các suất ăn cho bà con nơi vùng lũ, họ muốn góp một phần công sức để bày tỏ tình cảm.

"Sự tử tế và tốt bụng của người dân nơi này khiến chúng tôi rất bất ngờ. Tôi từng đi rất nhiều nước nhưng chưa từng thấy nơi nào như vậy", chị Candela bộc bạch.