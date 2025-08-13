Taxi tự lái rơi xuống hố sâu 3m khi đang chạy, cô gái hoảng loạn thoát thân

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào chiều 6/8 tại quận Vĩnh Xuyên (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Nữ hành khách trên xe may mắn không bị thương, được người dân dùng thang hỗ trợ trèo lên.

Xe tự lái rơi xuống hố sâu 3m khi đang chở khách ở Trung Quốc (Video: MSN).

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một chiếc xe màu trắng, mang logo Baidu Apollo, nằm dưới đáy hố thi công.

Chủ cửa hàng gần hiện trường cho biết công trình này có rào chắn và biển cảnh báo, song chưa rõ bằng cách nào phương tiện tự lái vượt qua được các biện pháp an toàn để rơi xuống hố.

Chiếc hố sâu khoảng 3m, bề ngang vừa đủ để chiếc xe lọt xuống trong tư thế nghiêng. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, nữ hành khách không bị thương nhưng bị hoảng loạn và không hiểu vì sao phương tiện lại có thể lao thẳng xuống một hố công trình lớn như vậy.

Chiếc xe nằm gọn trong hố sâu, còn hành khách trên xe phải nhờ sự giải cứu của người dân xung quanh (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay trong đêm, đơn vị vận hành Apollo Go đã điều xe cẩu tới để đưa phương tiện ra khỏi hố. Ngày 7/8, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng gửi lời xin lỗi tới hành khách, khẳng định “an toàn là nguyên tắc số một của xe tự lái”. Đại diện công ty cho biết, đội xe robotaxi thương mại đã vận hành hơn 100 triệu kilomet mà chưa từng ghi nhận vụ tai nạn nghiêm trọng nào.

Sự cố nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng xử lý tình huống của xe tự lái.

Bên trong một chiếc xe tự lái (Ảnh: Baidu).

Baidu hiện là đơn vị vận hành một trong những đội xe tự lái lớn nhất Trung Quốc, cung cấp dịch vụ robotaxi thương mại tại nhiều thành phố như Vũ Hán, Bắc Kinh và Trùng Khánh. Hãng này cũng đang mở rộng ra thị trường quốc tế, hợp tác với các nền tảng gọi xe tại Mỹ như Uber và Lyft.

Trước đó, hồi tháng 5, một chiếc xe tự lái cũng bốc cháy trên đường ở Bắc Kinh. Công ty cho biết vụ cháy xảy ra khi xe đang được nhân viên bảo dưỡng xử lý sự cố kỹ thuật, không có hành khách trên xe.

Năm ngoái, tại San Francisco (Mỹ), một chiếc robotaxi Waymo bị người dân đốt sau khi đi vào khu vực đông người ăn mừng, làm dấy lên tranh cãi về khả năng phán đoán của xe tự hành trong môi trường phức tạp.