Khách sạn Hàn Quốc gây bất bình khi cửa phòng tắm nhìn xuyên thấu từ ngoài

Một khách sạn nổi tiếng ở thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đang gây tranh cãi khi bị tố để lộ hình ảnh nữ du khách trong phòng tắm hơi và phòng thay đồ ra bên ngoài. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lớp phim dán trên kính tòa nhà đã xuống cấp.

Theo phản ánh của một người dân, từ khu vực quảng trường bên ngoài khách sạn có thể nhìn rõ hoạt động bên trong phòng tắm hơi nữ và phòng thay đồ dành cho khách nữ.

Phòng tắm hơi của nữ bị nhìn xuyên thấu từ bên ngoài (Ảnh: News).

Nội dung của bài viết đăng tải trên tờ Korea Daily vào ngày 8/8, một người đàn ông đăng bài viết tố cáo trên diễn đàn mạng. Người này cho biết, vài ngày trước, ông đưa vợ con đi du lịch tới tỉnh Gyeongsangbuk-do và lưu trú 3 đêm tại một khách sạn nổi tiếng ở địa phương.

Tối cuối cùng trước khi rời đi, sau khi tắm hơi xong, ông ra quảng trường cỏ bên ngoài khách sạn dạo mát. Khi ngẩng đầu lên, ông bất ngờ chứng kiến cảnh tượng gây sốc.

“Nhìn bên ngoài khách sạn, tôi thấy một người để trần đi lại trên tầng 3. Cảnh tượng nhìn rõ từ bên ngoài khiến tôi chợt nghĩ chắc đây là khu tắm hơi", người đàn ông nói.

Ban đầu, vị khách cho rằng, đây là phòng tắm hơi nam vì thấy bóng người tóc ngắn. Nhưng khi trao đổi với vợ, ông mới phát hiện đó là khu tắm hơi nữ.

Vợ người đàn ông này cho biết, khả năng mình có thể bị người ngoài nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân. Người phụ nữ sau đó rất sốc và xấu hổ. Thậm chí bà bị mất ngủ vì ám ảnh.

Khi phản ánh sự việc với quản lý khách sạn, ban đầu nhân viên này khẳng định không xảy ra điều này. Theo lý giải của người quản lý, toàn bộ kính của khu vực phòng tắm hơi đều được dán phim bảo vệ nên bên ngoài sẽ không nhìn thấy.

Tuy nhiên, sau khi vị khách đưa ra bức ảnh làm bằng chứng được chụp từ điện thoại, người quản lý thay đổi thái độ, vội báo nhân viên lập tức kiểm tra.

Sau đó, nhân viên khách sạn cùng vị khách tiến hành thử nghiệm thực tế. Kết quả cho thấy khi vị khách nữ rời phòng tắm hơi và đóng cửa, từ khu vực quảng trường bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng. Thậm chí, khi người phụ nữ đi từ phòng thay đồ xuống cầu thang và vào phòng tắm hơi, toàn bộ phần cơ thể bị nhìn thấy hoàn toàn tới mức có thể nhận ra đặc điểm trang phục.

Theo người chồng, tối đó vợ của ông sốc tới mức không thể ngủ vì cho rằng hình ảnh lúc mình đang khỏa thân có thể bị người lạ bắt gặp. Thời điểm gia đình làm thủ tục trả phòng, một quản lý khác đến xin lỗi. Tuy nhiên vị khách cho rằng "lời xin lỗi riêng là không đủ".

"Tôi yêu cầu khách sạn phải lập tức đóng cửa phòng tắm hơi và đăng lời xin lỗi công khai trên website", vị khách nói cứng rắn.

Được biết ở thời điểm hiện tại, khách sạn đã đóng cửa khu vực phòng tắm hơi để thay thế lớp phim dán kính, song từ chối đưa ra lời xin lỗi công khai, khiến vụ việc trở thành chủ đề bàn tán trong dư luận Hàn Quốc.

Khách sạn chỉ treo một tấm biển đặt trước phòng tắm hơi với nội dung thông báo: “Do nhiệt độ cao và thời tiết bất thường, lớp phim dán kính đã nhanh chóng xuống cấp. Ban đêm có nguy cơ bị nhìn thấy từ bên ngoài nên chúng tôi đang khẩn trương thay mới".

Khi trở về nhà, gia đình vị khách được một quản lý khách sạn từ Seoul xin liên hệ, đề nghị gặp trực tiếp nhưng ông từ chối. Vị khách cho rằng điều quan trọng nhất, khách sạn phải xin lỗi công khai, thừa nhận việc phòng tắm hơi bị hỏng làm lộ hình ảnh riêng tư của khách hàng. Ông khẳng định gia đình không đòi bồi thường nhưng cần sự thẳng thắn của khách sạn, xin lỗi tới những cá nhân bị ảnh hưởng.

"Tôi hy vọng những ai từng ở khách sạn này và sử dụng phòng tắm hơi sẽ đọc được câu chuyện để rút kinh nghiệm", vị khách nói.