Tàu du lịch quốc tế đưa khách châu Âu cập cảng Quy Nhơn

Ngày 27/3, tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia - Island Sky cập cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), mang theo khoảng 180 hành khách và thuyền viên, hầu hết là khách đến từ Anh và Ireland. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 cập cảng Quy Nhơn trong năm nay. Theo kế hoạch, tàu đến khu vực neo đậu lúc 7h và rời cảng vào lúc 17h30 cùng ngày.

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia - Island Sky đưa du khách châu Âu đến tỉnh Gia Lai (Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai).

Trong thời gian lưu lại, du khách sẽ tham gia các hành trình khám phá du lịch địa phương với những điểm đến tiêu biểu như chùa Ông Núi, Tháp Đôi, thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất võ.

Đáng chú ý, tàu Noble Caledonia - Island Sky đến đúng dịp Gia Lai tổ chức tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 (ngày 23-30/3), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Đây được xem là cú hích quan trọng để du lịch địa phương bứt phá.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia sẽ có 244 sự kiện diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12. Chuỗi hoạt động này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc, góp phần đưa du lịch Gia Lai trở thành điểm đến giàu cảm hứng trên hành trình khám phá của du khách.

Cảng Quy Nhơn đón tàu du lịch quốc tế đúng dịp tỉnh Gia Lai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 (Ảnh: Hoàng Gia).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách. Địa phương vận động người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm du lịch.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai sở hữu tiềm năng du lịch đa dạng, kết hợp hài hòa giữa không gian đại ngàn và vùng biển. Chính sự giao thoa này tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.