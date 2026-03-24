Cú hích cho du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội đón 25 triệu khách quốc tế

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM 2026 với chủ đề Chuyển đổi Số và Tăng trưởng Xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 4.

Qua 15 lần tổ chức, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM đã trở thành sự kiện thường niên mang đến nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Việt.

Thông qua đó, các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh du lịch thông minh, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, sản phẩm du lịch bền vững phù hợp với xu thế phát triển của du lịch thế giới.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay (Ảnh minh họa: Đỗ Ngọc Lưu).

Phát biểu tại chương trình giới thiệu hội chợ, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết, năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành.

Trong đó, VITM 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới", bà Hoa Mai khẳng định.

Nhận định về chủ đề hội chợ năm nay, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, du lịch xanh là xu thế tất yếu đang diễn ra trên toàn cầu, góp phần định vị điểm đến và thu hút du khách một cách bền vững. Vì vậy, năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục lựa chọn “tăng trưởng xanh” làm chủ đề của hội chợ, đồng thời kế thừa định hướng đã được triển khai trong 2 kỳ trước.

Cũng theo ông Bình, chuyển đổi xanh đang ngày càng được ngành du lịch quan tâm, tuy nhiên tốc độ triển khai vẫn còn khá chậm so với xu thế chung của thế giới. Qua khảo sát tại nhiều quốc gia, chuyển đổi xanh đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến, đặc biệt là việc hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa.

Trước thực tế đó, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu du lịch mạnh và thu hút du khách bền vững.

Được biết, hội chợ năm nay dự kiến có quy mô lớn với khoảng 450 gian hàng, thu hút hơn 600 doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra, hội chợ dự kiến thu hút 80.000 lượt khách tham quan, giao dịch. Nổi bật nhất là chương trình kết nối giao thương với một khối lượng lớn các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B) diễn ra trong ngày 9/4, dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hội chợ.

Hoạt động này dự kiến thu hút 350-400 người mua, trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành từ các thị trường trọng điểm và 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Tại hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch của Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với các sản phẩm du lịch, chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Cũng trong năm nay, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026 tại Phú Quốc (VITM Phú Quốc 2026) sẽ được tổ chức từ ngày 7/10 đến ngày 9/10 tại đặc khu kinh tế Phú Quốc của tỉnh An Giang.

Đây là một hoạt động được UBND tỉnh An Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, nhằm hưởng ứng Hội nghị APEC 2027 tại Việt Nam.