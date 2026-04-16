Đến Việt Nam sống, cô gái Nhật Bản xinh đẹp thử ăn trứng vịt lộn và cái kết

Thử ăn trứng vịt lộn

Sống ở Việt Nam đã được nửa năm, lần đầu tiên, Ayano (quốc tịch Nhật Bản) cùng một người bạn đi ăn trứng vịt lộn ở TPHCM.

Trước đây, Ayano từng đọc trên mạng Internet và được biết trứng vịt lộn được đánh giá là một trong những món ăn kinh dị trên thế giới. Điều đó càng khiến cô tò mò, muốn tự mình trải nghiệm.

Ayano thử món trứng vịt lộn (Ảnh: Chụp màn hình).

"Một số người bạn Việt Nam nói món này bổ dưỡng, nếu ăn quen sẽ rất thích. Vì vậy, tôi quyết định thử", Ayano chia sẻ.

Chọn được chỗ ngồi ưng ý, Ayano gọi 4 quả trứng vịt lộn với giá 12.000 đồng mỗi quả. Cô nhẹ nhàng đặt quả trứng vào chén nhỏ rồi dùng thìa gõ nhẹ khiến lớp vỏ vỡ ra.

Phần lòng đỏ khiến Ayano khá bất ngờ vì dễ ăn, hương vị không khác nhiều so với trứng luộc thông thường. Khi nhìn thấy phần con non bên trong với đầu nhỏ, thân phủ lông, cô tỏ ra khá sợ hãi.

Cảm giác của cô gái người Nhật Bản khi ăn phần con non bên trong quả trứng vịt lộn (Ảnh: Cắt từ clip).

Lấy hết can đảm, Ayano nhắm mắt, ăn con non bên trong. Thưởng thức xong, cô cảm nhận phần con non mềm, sần sật, hương vị không quá đáng sợ.

"Với tôi, đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu có dịp, tôi sẽ thử ăn trứng vịt lộn thêm một lần nữa", cô gái chia sẻ.

Đoạn video Ayano thưởng thức trứng vịt lộn nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Ayano đến Việt Nam một cách tình cờ. Trong thời gian du học tại Philippines, cô gái người Nhật Bản có dịp làm quen và kết bạn với nhiều sinh viên Việt Nam.

Nhận thấy bạn bè thân thiện, dễ thương và ấm áp tình cảm, Ayano quyết định đến Việt Nam du lịch.

"Mỗi lần đến du lịch rồi trở về Nhật Bản, tôi cảm thấy nhớ Việt Nam, đặc biệt là cuộc sống ở TPHCM. Người dân gần gũi, cởi mở, nhịp sống không quá vội vàng như Tokyo", Ayano bày tỏ.

Sau nhiều lần khám phá Việt Nam, cách đây nửa năm, Ayano quyết định chuyển đến sinh sống, mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hoá nơi đây.

Trước đây, Ayano làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại một công ty công nghệ thông tin ở Tokyo. Cô trải qua quãng thời gian dài bận rộn và nhiều áp lực. Nhịp sống hối hả khiến nữ nhân viên bị cuốn vào guồng quay công việc, đôi lúc không còn thời gian để cảm nhận mọi thứ.

"Mong muốn một nhịp sống với nhiều trải nghiệm hơn, tôi đã chọn đến Việt Nam", cô bày tỏ.

Choáng ngợp số lượng xe máy và thích món bánh mì

Tokyo - nơi Ayano từng sinh sống - là siêu đô thị với hơn 40 triệu dân, giao thông đông đúc. Lúc đặt chân đến Việt Nam, cô vẫn choáng ngợp trước dòng xe máy hối hả trên các con đường mỗi ngày.

"Những ngày đầu, khi đi xe ôm, tôi khá lo lắng vì đường phố lúc nào cũng đông đúc. Sau một thời gian, tôi quen hơn, nhận ra đó là một phần rất đặc trưng của cuộc sống ở Việt Nam", cô chia sẻ.

Ayano thích tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian này, ngoài làm việc, Ayano còn tập trung học tiếng Việt. Hàng ngày, cô học từ mới, đặt câu, trò chuyện với bạn bè để dần cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viét.

Trong quá trình học tiếng Việt, cô gái người Nhật Bản cho biết thử thách lớn nhất là phần phát âm. Tiếng Việt có nhiều thanh điệu khiến cô phải kiên trì luyện tập mỗi ngày để nói đúng và tự nhiên hơn.

"Tôi cố gắng học tiếng Việt vì muốn hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về văn hoá, con người Việt Nam", cô bày tỏ.

Trên trang cá nhân, Ayano chia sẻ nhiều trải nghiệm ẩm thực Việt Nam như ăn cơm tấm, phở bò, bánh xèo... cùng bạn bè.

Trong đó, bánh mì là món ăn được cô gái người Nhật Bản yêu thích nhất. Lớp vỏ bên ngoài giòn xốp, bên trong là pate béo ngậy cùng nhiều loại thịt nguội, gia vị, rau thơm cùng hoà quyện tạo nên hương vị đặc trưng.

"Đó không chỉ là món ăn ngon, mà còn là một phần của nhịp sống rất riêng mà bản thân cảm nhận được ở Việt Nam", cô cho hay.

Ayano dự định sẽ sống lâu dài ở Việt Nam và quảng bá văn hóa ẩm thực nơi đây ra thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về dự định trong tương lai, Ayano cho biết, cô tiếp tục nỗ lực học tiếng Việt, dành thời gian để quay và chia sẻ nhiều video về cuộc sống, văn hoá Việt Nam đến người Nhật cũng như bạn bè khắp thế giới.

"Với tôi, hành trình này không chỉ là sống ở một đất nước khác, mà là chặng đường để tìm hiểu, cảm nhận và kết nối", Ayano bày tỏ.