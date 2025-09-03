Sự thật về video quay cảnh du thuyền trực tiếp xả chất thải lớn xuống biển

Cuối tháng 8, đoạn video ghi cảnh một du thuyền khổng lồ trực tiếp xả lượng lớn chất thải xuống biển thu hút gần một triệu lượt xem với lượng tương tác cao, gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh từ video cho thấy, một đường ống lớn trên du thuyền xả khối chất lỏng màu nâu sẫm như bùn xuống biển. Đi kèm với video là bài viết với nội dung: "Du thuyền sang trọng bị quay cảnh xả nước thải xuống biển. Có phải là cái giá của một kỳ nghỉ xa xỉ hay không".

Bên dưới bài viết, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ khi tin rằng video có thật và nhận định điều này đang hủy hoại môi trường sống của các sinh vật biển.

Hình ảnh video du thuyền xả thải trực tiếp xuống biển là sản phẩm do AI tạo ra (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên, một số người sớm nhận ra đây là video hoàn toàn được tạo dựng, không có thật và là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Một số trang mạng xã hội khi chia sẻ lại đoạn video cũng cho biết "nội dung này có thể đã sử dụng công nghệ AI" nên khuyến cáo người xem nên cân nhắc.

Vậy trên thực tế, quy trình xử lý chất thải của các du thuyền cỡ lớn sẽ diễn ra thế nào?

Theo bài viết đăng tải trên trang Cruise Mummy (Anh), tàu du lịch hiện đại có thể đạt sức chứa tối đa 7.600 khách cùng đội ngũ thủy thủ, nhân viên phục vụ cho một chuyến đi.

Với số lượng người lớn nên lượng chất thải cần xử lý cũng lớn không kém. Du thuyền thiết kế tiện nghi như khách sạn, tuy nhiên cách xử lý chất thải trên tàu sẽ có hệ thống phức tạp hơn.

Du thuyền Costa Fortuna ở Na Uy (Ảnh: Cruise).

Các tàu du lịch hiện đại chỉ đổ chất thải đã qua xử lý xuống đại dương. Đó là chất thải được xử lý nghiêm ngặt, loại bỏ bất cứ chất độc hại. Một số loại nước thải được xả mà không qua xử lý. Nhưng chỉ những loại nước thải chưa tiếp xúc với vật liệu hoặc hóa chất nguy hại sinh học mới được xả ra biển.

Các hãng du thuyền hiện đại ngày nay đều nhận thức rõ tác động tới môi trường. Bởi vậy, họ không được xả bất cứ loại chất thải nào ra biển nếu chưa qua xử lý. Và tất cả chất thải ngay cả khi đã xử lý, cũng không được xả thẳng xuống biển ở khu vực có môi trường dễ biến động.

Hiện chưa có tiêu chuẩn nào về nơi xả nước thải đã qua xử lý bởi điều này còn phụ thuộc vào vùng biển mà tàu đang hoạt động. Các khu vực được bảo vệ khác nhau cũng có thể phải chấp hành quy định khác nhau. Ví dụ, một số vùng biển trên thế giới cấm du thuyền xả thải như eo biển Juan de Fuca và Puget Sound gần Seattle ở Mỹ.

Friends of the Earth – một tổ chức hoạt động vì môi trường, mới đây công bố bảng điểm về các hãng du thuyền trên thế giới và tác động tới môi trường của họ trong năm 2024.

Bảng điểm bao gồm thông tin chi tiết về những hãng du thuyền nào đã lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải tiên tiến này và số lượng tàu. Trong đó, bảng điểm xếp hạng các hãng du thuyền như Carnival, P&O và Costa là thấp nhất.

Được biết, hiện nhiều hãng du thuyền còn lắp đặt luôn trung tâm xử lý nước thải như một nhà máy thu nhỏ trên tàu. Chất rắn còn sót lại sẽ được xử lý khi tàu về bờ hoặc đốt trên tàu. Trong khi chất lỏng qua xử lý nếu phù hợp sẽ đổ xuống đại dương.