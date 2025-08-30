Du thuyền sức chứa 4.000 khách bị ngập nước, nghiêng sang một bên vì mưa

Một con tàu du lịch thuộc hãng Carnival Cruise Line đã gặp thời tiết khắc nghiệt trong chuyến hành trình 8 ngày đưa khách đi từ Los Angeles (Mỹ), đi qua vùng biển Mexico hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Trong hành trình này, du khách sẽ có nhiều điểm dừng chân ở Mexico gồm Puerto Vallarta, Mazatlan, La Paz và Cabo San Lucas.

Mới đây, bà Matt Lupoli, người phát ngôn của hãng tàu, chính thức xác nhận với truyền thông về sự cố xảy ra. Đó là thời điểm du thuyền gặp phải gió lớn và mưa dẫn tới tình trạng bị nghiêng về một bên.

Du thuyền gặp sự cố do thời tiết xấu trên biển (Ảnh: News).

Trong khi những đoạn video do hành khách trên tàu ghi lại cho thấy cảnh tượng bát đĩa bằng sứ trong phòng ăn bị đổ vỡ. Hàng hóa rơi vãi trên sàn của một cửa hàng. Nước tràn ra từ thang máy trong khi bên ngoài sấm chớp liên hồi.

“Sự cố nhanh chóng kết thúc và khi thuyền trưởng điều khiển tàu hướng về vùng biển êm hơn. Các thành viên thủy thủ đoàn lập tức tập trung hỗ trợ hành khách và dọn dẹp”, đại diện hãng tàu thông tin.

Cũng vì sự cố này, một số hành khách bị thương, được đội ngũ y tế trên tàu kiểm tra. May mắn không ai bị thương nặng. Hệ thống cũng như các tiện ích của tàu không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lịch trình của tàu không thay đổi. Được biết, hiện du thuyền đã tiếp tục chuyến hải trình tiếp theo.

Theo chuyên gia du lịch Joanna Kuther, chủ sở hữu Port Side Travel Consultants, tình trạng nghiêng lắc trên các tàu du lịch có thể bị xảy ra bởi sự thay đổi trọng lượng và cân bằng. Vị chuyên gia này cho rằng, đối với những tàu du lịch không chở hàng hóa, nguyên nhân bị nghiêng tàu thường là do tác động của thời tiết.

Được biết, du thuyền đã đưa khách cập bến an toàn vào ngày 24/8.

Dù những năm gần đây từng xảy ra một số vụ việc tương tự tại các du thuyền du lịch, trong đó tiêu biểu là vụ việc xảy ra trên tàu Carnival Sunshine năm 2023, nhưng chuyên gia du lịch Kuther nhận định, đây là những sự cố “rất hiếm gặp”. Các thành viên thủy thủ đoàn đều được đào tạo kỹ lưỡng về cách giữ tàu ổn định khi gặp bão.

“Dù với tất cả các dự báo thời tiết hiện có, các tàu sẽ làm mọi cách để tránh thời tiết xấu, nhưng đôi khi điều đó là không thể tránh khỏi. Hiện tàu du lịch được thiết kế và xây dựng để có thể ứng phó với những tình huống như vậy”, bà Kuther nói.

Tàu du lịch Carnival Panorama thuộc về hãng tàu Carnival Cruise Line. Đây là con tàu đóng vào năm 2019 với sức chứa hơn 4.000 khách.

Trước đó hồi tháng 8, một sự cố cũng xảy ra trên một du thuyền hạng sang. Đó là du thuyền Celebrity Constellation của hãng Celebrity Cruises chở hơn 3.000 khách, bất ngờ bị mất điện khi di chuyển trên biển Ionian, cách thành phố Crotone (miền Nam Italia) khoảng 40km.

Theo các nhân chứng, toàn bộ hệ thống điện trên tàu bất ngờ ngừng hoạt động trong khoảng 3 giờ, khiến ánh sáng, điều hòa, nhà vệ sinh và bếp ăn đều tê liệt.

Sau khi mất điện, tốc độ của du thuyền cũng giảm xuống, thấp hơn nhiều so với vận tốc hành trình thông thường là 24 hải lý/giờ và bị trôi dạt gần 3 tiếng.

Hệ thống điện trên du thuyền bất ngờ gặp sự cố (Ảnh: Reddit).

Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời gần 27 độ C, việc điều hòa ngừng hoạt động khiến không gian bên trong tàu nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Khi bếp ăn không thể vận hành, bữa tối của khách phải chuyển sang đồ nguội.

Đội kỹ thuật trên tàu đã phối hợp cùng bộ phận hỗ trợ ở đất liền để khôi phục hệ thống điện. Sau khoảng 2 tiếng, nguồn điện được cấp trở lại từng phần, song một thời gian sau, tàu mới khôi phục hoàn toàn khả năng di chuyển.

Về sự cố này, đại diện của hãng tàu cho biết nguyên nhân xuất phát từ vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên vị này không nói rõ nguyên nhân cụ thể hay quy trình sửa chữa.