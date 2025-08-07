Sở VHTTDL Tuyên Quang lên tiếng vụ khách Tây nam giới mặc váy Mông gây phản cảm

Thời gian qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh, video quay cảnh khách Tây nam giới mặc váy Mông để quay video giải trí.

Lướt nhanh trên nhiều nền tảng, người xem dễ dàng bắt gặp những đoạn video ngắn ghi cảnh du khách nước ngoài là nam giới mặc váy truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông tại các điểm du lịch ở Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Khách nước ngoài mặc váy truyền thống của người Mông để quay video giải trí (Ảnh cắt từ clip).

Thậm chí, có trường hợp còn choàng váy lên cổ để nhảy múa, ghi hình để giải trí, tạo nhiều tranh cãi trong dư luận. Không ít người tỏ ra bức xúc vì cho rằng trang phục truyền thống của người địa phương bị mang ra trêu đùa.

Tuy nhiên, một số đơn vị tổ chức tour lại cho rằng, đây là trải nghiệm vui vẻ của khách nước ngoài khi khám phá văn hóa bản địa, không mang tính xúc phạm.

Anh Lồ A Lợi, người dân tộc Mông, 29 tuổi, hiện sinh sống và làm việc trong ngành du lịch ở Sapa, cho biết tình trạng khách nước ngoài là nam giới mặc váy người Mông để chụp ảnh đã xuất hiện vài tháng trở lại. Gần đây, trào lưu này được nhiều người hưởng ứng, gây phản ứng trái chiều.

Anh Lợi cho rằng, việc sử dụng trang phục truyền thống sai mục đích là hành vi sai lệch, kêu gọi cộng đồng người Mông bảo vệ nét văn hóa dân tộc.

Theo anh Lợi, có những cá nhân cố ý khuyến khích du khách nam mặc váy áo phụ nữ Mông quay clip tạo chiêu trò độc lạ làm tăng tương tác. Tuy nhiên, hành động này gây tổn thương văn hóa bởi có những bộ trang phục gắn liền với các nghi lễ và ý nghĩa tâm linh.

"Những người làm du lịch đáng lẽ phải gìn giữ và lan tỏa bản sắc, không tiếp tay cho sự lệch lạc và biến tướng văn hóa. Văn hóa không phải để mua vui, không đem truyền thống ra làm trò đùa", anh bày tỏ.

Trước những thông tin này, ngày 6/8, trong cuộc chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) tỉnh Tuyên Quang cho biết, phía Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để có hình thức chấn chỉnh, xử lý phù hợp.

Sở VHTT&DL khẳng định việc một số cá nhân đăng tải hình ảnh du khách nam mặc trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông để quay video phản cảm là hành vi lệch chuẩn, làm tổn thương tới giá trị văn hóa cộng đồng, đi ngược với định hướng phát triển du lịch văn minh, bền vững mà tỉnh đang thực hiện.

Bà Hoài khẳng định, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số không phải là đạo cụ giải trí, càng không thể bị lợi dụng để gây cười phản cảm hay câu view trên mạng xã hội. Ngành du lịch không khuyến khích và không chấp nhận bất kỳ hình thức xuyên tạc, hạ thấp di sản văn hóa nào dưới danh nghĩa "trải nghiệm".

"Chúng tôi mong muốn du khách được trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc nhưng phải được thể hiện bằng hình thức tôn trọng bản sắc", bà Hoài khẳng định.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông định hướng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại các điểm du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Tuyên Quang thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.