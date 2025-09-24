Sân bay Italy mở khách sạn cho chó cưng, có xoa bóp và nhạc thư giãn

Theo tờ Independent, khách sạn ra đời nhằm giải quyết nỗi lo thường trực của những người nuôi thú cưng trước mỗi chuyến đi là gửi chó ở đâu để vừa an toàn vừa tiện lợi.

Chú chó tên là Zoe chạy ra từ một trong những căn phòng của Dog Relais (Ảnh: AP).

“Dự án này nằm trong chiến lược mang đến trải nghiệm toàn diện cho hành khách. Trong trường hợp này, chúng tôi phục vụ cả chó và chủ của chúng”, bà Marilena Blasi, giám đốc thương mại của Aeroporti di Roma, đơn vị quản lý sân bay Fiumicino, cho hay.

Theo đó, Dog Relais cung cấp dịch vụ từ cơ bản đến cao cấp, thậm chí có nhân viên trực tiếp đón chó ngay tại ga đi, giúp hành khách vào thẳng cửa khởi hành mà không phải bận tâm.

Phòng cơ bản có giá 40 euro (khoảng 1,2 triệu đồng), trang bị sàn điều hòa nhiệt độ và vườn riêng. Với những chú chó nhút nhát, khách sạn bố trí khu vực tách biệt, chỉ tiếp xúc với nhân viên. Ban đêm, loa trong phòng phát nhạc tần số thấp 432hz để giúp chúng thư giãn.

Ngoài các dịch vụ tiêu chuẩn như tắm rửa, vệ sinh răng miệng, Dog Relais còn cung cấp các gói cao cấp gồm xoa bóp bằng kem arnica, liệu pháp hương thơm với bạc hà hoặc oải hương.

Với 60 euro (khoảng 1,7 triệu đồng), khách có thể thuê phòng cao cấp trang bị webcam gọi video 24/7 và ứng dụng để “tặng thưởng” từ xa.

Bà Alessandra Morelli và chó cưng tại khách sạn (Ảnh: AP).

Dog Relais không chỉ dành cho khách đi máy bay mà còn phục vụ người dân Rome có nhu cầu gửi chó ban ngày hoặc huấn luyện. Bà Alessandra Morelli, 47 tuổi, nhân viên nhân sự Aeroporti di Roma, cho biết: “Từ khi có thể đưa chó đến khách sạn, cuộc sống của tôi cân bằng hơn. Tôi có thể làm việc và du lịch trong sự yên tâm tuyệt đối”.

Anh Dario Chiassarini, 32 tuổi, làm trong ngành ô tô, cũng gửi chú chó giống Rottweiler tên Athena đến đây để huấn luyện. “Chúng tôi tin tưởng họ tuyệt đối, cả vì sự chuyên nghiệp lẫn tình yêu động vật. Đây là dịch vụ chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng”, anh nói.

Bên ngoài khu khách sạn thú cưng (Ảnh: AP).

Khách sạn gồm 40 phòng, từng kín chỗ trong tháng 8 cao điểm nghỉ hè ở Italy. Từ khi khai trương hồi tháng 5, công suất phòng trung bình đạt gần 2/3.

Đáng chú ý, cùng thời điểm Dog Relais mở cửa, cơ quan hàng không Ialy cũng thay đổi quy định, cho phép chó lớn được mang lên cabin trên các chuyến bay nội địa nếu có lồng chuyên dụng. Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini nhận định đây là “một bước tiến về văn minh, dù chắc chắn có người không hài lòng”.