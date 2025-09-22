Mù Cang Chải chật kín khách du lịch, nửa đêm có người vẫn vật vã tìm phòng

Hai ngày cuối tuần qua, các khu vực có ruộng lúa bậc thang đẹp như đồi Móng Ngựa, Mâm Xôi... trên địa bàn 2 xã Púng Luông và Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) luôn trong tình trạng đông đúc khách du lịch.

Theo một số người làm du lịch ở đây, lượng khách tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm 2/9.

16h30 ngày 20/9, anh Triệu Duyên Hải (sống ở Hà Nội) dẫn đoàn khách 23 người từ chỗ lưu trú tại trung tâm xã Mù Cang Chải lên đồi Móng Ngựa để ngắm hoàng hôn.

Thông thường quãng đường di chuyển mất khoảng 15 phút, nhưng nam thanh niên và đoàn khách lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Khu vực đồi Mâm Xôi đông đúc khách ngày cuối tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lối lên đồi Móng Ngựa bị ùn tắc cả hai chiều lên - xuống. Dòng phương tiện đông đúc khiến khách gần như đứng im tại chỗ.

"Nhận thấy không thể tiếp tục di chuyển, cả nhóm đành bỏ cuộc, quyết định rẽ sang một lối khác, ngắm ruộng lúa gần đó. Sau 4 tiếng, tình trạng ùn tắc mới hết", anh Hải cho biết.

Từng đến các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đã 7-8 lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, anh Hải chứng kiến lượng khách đông ngoài sức tưởng tượng.

Theo anh Hải, ngoài lượng khách đông, tình trạng lấn làn và không chịu nhường nhau trong lúc di chuyển là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Khách đông đúc khiến nhóm của anh Hải không thể lên đồi Móng Ngựa (Ảnh: Cắt từ clip).

"Ở đồi Mâm Xôi - một trong những vị trí ngắm ruộng lúa đẹp - tuy khách đông nhưng có 2 lối lên và xuống riêng biệt nên không bị ùn tắc. Tại đồi Móng Ngựa, tôi mong muốn cơ quan chức năng bố trí 2 lối đi tạo sự thuận tiện cho du khách", anh Hải đề nghị.

Tại khu vực đồi Mâm Xôi, anh Giàng Hạnh Phúc (sống ở Mù Cang Chải) choáng ngợp trước lượng khách đổ về ngắm ruộng lúa tăng đột biến.

Theo anh Phúc, các khung giờ buổi chiều cuối tuần, đường dẫn vào đồi Mâm Xôi trong tình trạng tắc nghẽn. Nếu đi vào buổi sáng, khách sẽ dễ dàng di chuyển hơn.

“Hàng năm, vào khoảng giữa tháng 9, du khách nườm nượp kéo về Mù Cang Chải. Năm nay, khi giải chạy sắp diễn ra, lúa chín đều và đẹp, lượng khách càng tăng mạnh…”, nam thanh niên cho biết.

Lối đi ven các thửa ruộng không còn một chỗ trống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do lượng khách đông, nhiều điểm lưu trú ở Mù Cang Chải dịp cuối tuần qua "cháy phòng".

Chị Thu Uyên (Chủ homestay Suối Kim 2 ở xã Púng Luông) cho biết, các địa điểm lưu trú có tiếng, được khách ưa thích đều kín phòng 2 ngày cuối tuần. Một số homestay kiểu nhà sàn còn phòng nhưng số lượng rất ít.

"Một số khách không đặt chỗ ở trước nên 23h vẫn gọi điện khắp nơi, hỏi thuê phòng. Cơ sở lưu trú của gia đình tôi đã kín phòng dịp cuối tuần tháng 9 từ cách đây 2 tháng. Toàn bộ 7 phòng nghỉ và 1 nhà sàn không còn chỗ trống", Thu Uyên nói.

Theo bà chủ này, homestay của chị tiếp tục kín phòng thứ 2 và thứ 3.

Để tránh quá tải, cô gái cho biết, du khách nên sắp xếp đi tránh dịp cuối tuần.

Các ruộng lúa vẫn đẹp cho đến hết tháng 10 nên du khách không nên đổ xô đến cùng vào một thời. Ngoài đồi Móng Ngựa và Mâm Xôi, mọi người có thể ngắm ruộng lúa ở Kim Nọi, Chế Cu Nha, và Dế Xu Phình...

Về nơi ở, chị Uyên khuyến cáo du khách không nên dồn về lưu trú trung tâm xã Mù Cang Chải hay ngã ba Kim, nên chọn các homestay xung quanh xã. Khách du lịch nên đặt đồ ăn tại chỗ ở để tránh cảnh chờ đợi tại nhà hàng, quán ăn.