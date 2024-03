Ngày 13/3, đại diện Sở Du lịch Bình Định cho biết, từ ngày 22 đến 31/3, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Giải mô tô nước UIM-ABP AQUABIKE diễn ra tại phố biển Quy Nhơn.

Đây là 2 sự kiện thể thao nổi tiếng thế giới có quy mô lớn, hứa hẹn thu hút khoảng 30-50 nghìn du khách đến với Bình Định.

Nhiều khách sạn hạng sang 3-4 sao ở thành phố Quy Nhơn giảm giá 50% để đón khách đến xem giải đua thuyền máy quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam (Ảnh: Doãn Công).

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết trên địa bàn tỉnh có 435 cơ sở lưu trú với tổng số 13.645 phòng, trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 12 khách sạn 4 sao, 15 khách sạn 3 sao, 79 khách sạn 1-2 sao và 328 cơ sở lưu trú đạt chuẩn.

Đến nay, có 13 khách sạn 3-4 sao đăng ký giảm giá phòng 30-50%; giá ăn, uống và các dịch vụ khác được giảm 10% từ ngày 1/3 đến 15/4. Hầu hết các khách sạn đã có sự chuẩn bị rất sớm và chu đáo để chào đón du khách.

"Sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn cho du khách…", ông Thanh cho hay.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, trong chuỗi sự kiện sắp diễn ra vào cuối tháng 3 này, Sở Du lịch được giao tổ chức lễ hội Ẩm thực lần thứ nhất, tạo điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ, hỗ trợ giải đua này.

Cụ thể, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định diễn ra từ ngày 22 đến 24/3 tại thành phố Quy Nhơn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá giá trị ẩm thực và văn hóa đặc sắc của "miền đất võ, trời văn".

Cuối tháng 3 này, Bình Định sẽ diễn ra 2 giải đua thuyền máy nổi tiếng thế giới (Ảnh: F2H20.com).

Các hoạt động chính gồm: Khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Bình Định năm 2024; tiệc đứng (buffet) ẩm thực Bình Định với chủ đề "77 món ăn đặc sắc tinh hoa Bình Định"; chương trình quảng diễn ẩm thực; đêm nhạc quốc tế…