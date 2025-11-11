Tiệm cà phê cho khách "chơi đồ hàng", nấu ăn thật gây sốt tại TPHCM

“Chơi đồ hàng” nhưng... nấu ăn thật

Vào các dịp cuối tuần, lượng khách đổ về quán luôn trong tình trạng đông đúc, minh chứng cho sức hấp dẫn khó cưỡng của trải nghiệm mới lạ này.

Khoảnh khắc mẹ và các con cùng trải nghiệm nấu nướng bên căn bếp tí hon (Ảnh: Hồng Nhung).

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của tiệm chính là việc biến trò "chơi đồ hàng" thành một trải nghiệm nấu ăn chân thực.

Thay vì dùng các vật dụng nhựa mô phỏng, khách hàng được sử dụng nguyên liệu thật như thịt, trứng, rau củ và bếp lửa thật có khả năng nấu chín thức ăn.

Toàn bộ dụng cụ nấu nướng chuyên nghiệp như nồi, chảo, thớt, dao, chén, đũa đều được thiết kế theo tỷ lệ thu nhỏ một cách tỉ mỉ, cho phép khách hàng tự tay thực hiện toàn bộ quy trình nấu nướng, từ sơ chế đến hoàn thành món ăn, mang lại cảm giác chân thực.

Chị Nguyễn Thị Thái Hiền (40 tuổi), chủ tiệm cà phê, chia sẻ với ánh mắt tự hào: "Góc "chơi đồ hàng" này không chỉ là mô hình kinh doanh mà còn là giấc mơ tuổi thơ mà tôi ấp ủ. Ngày nhỏ, tôi luôn ao ước có một bộ đồ hàng để chơi nấu ăn nhưng điều kiện không cho phép. Tôi mong muốn bất cứ ai đến đây, dù ở độ tuổi nào, cũng có thể tìm lại cảm giác bình yên, như được quay về tuổi thơ hồn nhiên nhất".

Một góc bếp "không thiếu thứ gì", tất cả đều là phiên bản “tí hon” nhưng hoàn toàn có thể sử dụng được (Ảnh: Quỳnh Nhi)

Mỗi lượt khách có 1 tiếng đồng hồ để hóa thân thành đầu bếp, tự tay sơ chế nguyên liệu, nêm nếm gia vị và nấu nướng trên bếp lửa mini. Đặc biệt, sau khi hoàn thành, khách hàng có thể thưởng thức ngay "tác phẩm" nóng hổi do chính mình tạo ra.

Bếp lửa tí hon thắp lên hạnh phúc lớn

Không chỉ dừng lại ở mô hình sáng tạo, trải nghiệm này còn mang lại giá trị tinh thần sâu sắc. Đúng như thông điệp của quán, đây là "nơi tuổi thơ bé chạm đến bếp lửa, nơi ba mẹ trở về tuổi thơ cùng con".

Những khoảnh khắc "chơi đồ hàng" tại đây đã trở thành kỷ niệm vô giá về sự gắn kết gia đình.

Các bậc phụ huynh cũng tỏ ra say mê, kiên nhẫn hướng dẫn con từng thao tác nhỏ nhất, từ việc cầm chảo đến nêm gia vị (Ảnh: Hồng Nhung).

Cha mẹ có cơ hội cùng con chuẩn bị một bữa cơm tí hon, giúp bé học cách trân trọng từng hạt gạo, cọng rau, đồng thời cha mẹ cũng được sống lại ký ức tuổi thơ. Không gian này đã trở thành điểm giao thoa thế hệ, nơi tiếng cười và tình cảm gia đình hòa quyện.

Sức hấp dẫn của gian bếp tí hon không chỉ đến từ các em nhỏ mà còn từ chính các bậc phụ huynh. Anh Nhật Anh (38 tuổi, phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Ban đầu tôi đưa con đến để cháu trải nghiệm, nghĩ rằng trò này chỉ trẻ con thích. Ai ngờ, khi vào chơi, chính tôi cũng bị cuốn theo, mê mẩn lúc nào không hay".

Mọi nguyên liệu, từ thịt, trứng, rau củ đến gia vị, đều là đồ thật, được chuẩn bị tỉ mỉ trong các dụng cụ thu nhỏ, chờ đợi người tham gia trổ tài nấu nướng (Ảnh: Hồng Nhung).

Chị Ngọc (35 tuổi, phường Gò Vấp) cũng không giấu được sự hào hứng: "Ngày bé, tôi ao ước có một bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhựa. Giờ đây, được tận tay cầm những dụng cụ bé xíu này và nấu đồ ăn thật, cảm giác thật sự rất vui, như được sống lại ký ức ngày nhỏ".

Trải nghiệm “chơi đồ hàng” giúp các em nhỏ được nhập vai đầu bếp, tự tay chế biến món ăn của riêng mình (Ảnh: Hồng Nhung).

Các "đầu bếp nhí" cũng vô cùng thích thú. Bé An Nhiên (7 tuổi, phường Gò Vấp) hào hứng khoe: "Con thích lắm! Ở đây cái gì cũng nhỏ xíu, dễ thương. Con được tự cầm chảo, tự đập trứng y như mẹ làm ở nhà vậy. Chơi ở đây vui hơn chơi đồ hàng ở nhà nhiều, vì nấu được, ăn được luôn!"

Giữa lòng TPHCM tấp nập, mô hình cà phê này đã thành công biến trò chơi dân dã thành một trải nghiệm ẩm thực. Đây không chỉ là điểm check-in "độc lạ" mà còn là điểm hẹn ý nghĩa để các gia đình tạm gác lại thiết bị điện tử, cùng nhau tạo nên những ký ức ấm áp và đáng giá.

Địa chỉ: Tiệm cà phê Triệu (430A Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung) Thời gian hoạt động: 9h-20h

Thực hiện: Hồng Nhung, Quỳnh Nhi