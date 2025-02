Quán cà phê Hà Nội trồng cẩm tú cầu, phun sương nhân tạo hút cả nghìn khách

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), quán cà phê đưa khách hàng đến một không gian độc đáo, giao thoa giữa Nhật Bản và Đà Lạt. Với thiết kế ấm cúng và những góc sống ảo ấn tượng, quán thường xuyên "cháy chỗ", đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Đến với quán, khách hàng sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi bức tượng Totoro đặt tại lối vào. Đây là nhân vật hoạt hình trong bộ phim Hàng xóm của tôi là Totoro. Các mô hình này được quán đặt theo kích cỡ, yêu cầu riêng, có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Nguyễn Thiên Nga (SN 2003, Hà Nội) hào hứng check-in với mô hình Vô Diện. Vốn yêu thích văn hóa Nhật Bản, cô không khỏi ấn tượng trước kiến trúc và các thiết kế trang trí tại đây.

"Rất ít quán cà phê tại Hà Nội mang đậm phong cách truyện tranh Nhật Bản, nên ngay khi biết tới quán, mình đã rủ các bạn đến chụp hình trải nghiệm không gian tại đây", Thiên Nga cho hay.

Bước vào quán, khách hàng như lạc vào một thế giới mộng mơ, cổ tích. Ngay từ lối vào, những chậu cẩm tú cầu rực rỡ - loài hoa đặc trưng của Đà Lạt kết hợp với hơi sương nhân tạo, xen lẫn những chi tiết đậm chất Nhật Bản như đèn lồng đỏ, cành hồng trĩu quả, cùng hình tượng Vô Diện bí ẩn tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa lòng Hà Nội tấp nập.

Nhân viên quán phải tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm cho lớp sỏi, giúp sương bay dày hơn, lơ lửng trong không gian, tạo hiệu ứng huyền bí độc đáo.

Không gian trong nhà được thiết kế với bàn trà, những tấm đệm ngồi bệt được bố trí xung quanh, giúp khách hàng thư giãn, đúng với tinh thần trà đạo Nhật.

Phạm Nguyệt Quỳnh (bên trái, SN 2001, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Không gian ở đây khiến tôi cảm thấy rất thư giãn, mọi chi tiết đều tạo cảm giác như đang ở Nhật Bản".

Không chỉ giới trẻ, nhiều vị khách lớn tuổi cũng tới quán trải nghiệm.

Tầng 2 của quán mang vẻ yên tĩnh, phù hợp cho những ai muốn đọc sách, làm việc hoặc thư giãn.

Về đồ uống, quán được đánh giá có menu đa dạng, trong đó có "Trà Lê Torima" và "Matcha Hoàng Kim" là hai đồ uống bán chạy nhất tại quán.

"Trà Lê Torima" là sự kết hợp giữa lê, hoa cúc và trà xanh lài, tạo cảm giác thanh mát khi uống. "Matcha Hoàng Kim" được làm từ matcha, phủ một lớp kem trứng béo ngậy, rắc thêm vảy vàng, kèm một đồng xu vàng làm bằng sô cô la để trang trí.

Matcha của quán được nhập trực tiếp từ tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, mang vị thanh, không bị tanh hay đắng gắt như một số loại matcha trên thị trường.

Ngoài đồ uống, quán còn phục vụ thêm set trà "Kỷ tử kim sa", ăn kèm với các món ăn đặc sản của Đà Lạt như mứt dâu, dâu tằm sấy, mít sấy, khoai lang sấy… Mỗi món ăn vặt có giá 20.000-50.000 đồng, chưa bao gồm trà.

Chủ quán là anh Lê Quốc Huy (SN 1996), một chàng trai từng học tập tại Nhật Bản và có tình yêu đặc biệt với Đà Lạt. Anh Huy cho biết, quán được cải tạo từ một xưởng in cũ. Anh đã dành 6 tháng để xây dựng và chính thức mở bán vào tháng 12/2024.

Ca sĩ An Lê (SN 1990), một vị khách quen tại đây cho biết, do công việc có tính chất tự do về thời gian, anh thường đến làm việc tại quán 3-4 lần một tuần.

"Bầu không khí tại đây mang đến cảm giác thư thái, tựa như đang lạc bước trên một con phố nhỏ ở Kyoto vào mùa hoa nở, nhưng vẫn phảng phất nét thơ mộng, gần gũi của Đà Lạt. Quán cà phê mang lại cho tôi nhiều cảm hứng, sự sáng tạo hơn", ca sĩ An Lê cho hay.

Tìm thấy quán trên mạng xã hội và ấn tượng bởi lối kiến trúc kết hợp giữa Nhật Bản - Đà Lạt của quán, Mai Anh (bên phải, SN 2006) chia sẻ: "Chúng tôi chưa từng đến quán có thiết kế như vậy ở Hà Nội. Tuy nhiên, do lượng khách đông nên tôi khá khó khăn trong việc chụp được những bức ảnh ưng ý".

Chủ quán cho biết, thời điểm đông nhất là 13h30-16h30. Vào cuối tuần, lượng khách có thể lên tới gấp 3 lần ngày thường, đôi khi quán phải ngừng nhận khách vì đã chật kín bàn.

Vào tối chủ nhật hằng tuần, quán thường tổ chức biểu diễn nhạc sống từ 19h đến 21h30, biến nơi đây trở thành điểm hẹn dành cho những người yêu âm nhạc.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ trẻ giao lưu và trình diễn, mỗi tuần một chủ đề riêng. Quán sẽ thu thêm 20% giá đồ uống vào những buổi biểu diễn.

Địa chỉ: Torima Coffe and Tea - 45 ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 35.000-68.000 VNĐ

Ảnh: Nguyễn Hà Nam