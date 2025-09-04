Khách bất ngờ cuộc sống ở Triều Tiên: Thanh toán mã QR, khách sạn sang xịn

Khách sạn có dịch vụ chất lượng cao

Những bờ biển cát trắng, làn nước xanh ngọc và hàng loạt khách sạn ven biển mới xây dựng trải dài tại khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma. Khi mới xây dựng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kỳ vọng dự án Wonsan-Kalma sẽ trở thành điểm đến hút khách ở Triều Tiên.

Cảnh quan khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma (ảnh: Jon Chol Jin/AP).

Darya Zubkova, 34 tuổi, du khách đến từ Nga là một trong số những khách nước ngoài đầu tiên được tiếp cận khu nghỉ dưỡng này. Chuyến đi của cô diễn ra hồi tháng 7 vừa qua. Đây là chuyến đi của đoàn khoảng 15 người, tới du lịch vào dịp hè.

Khu nghỉ dưỡng được chia thành 2 nơi. Một nơi dành cho khách quốc tế và một bên của khách nội địa. Nhóm khách quốc tế sẽ ở khu vực tách biệt với khách Triều Tiên, không được tự do di chuyển giữa 2 khu.

Từ nơi ở riêng của mình, nhóm du khách Nga quan sát thấy có công viên nước lớn là nơi phục vụ khách nội địa. Darya nhận thấy khu vực này rất đông khách.

Nhận xét về dịch vụ khách sạn, vị khách người Nga hoàn toàn hài lòng, thậm chí thấy bất ngờ. Darya cho biết, khi cô cần chiếc máy sấy quần áo, nhân viên khách sạn đi mua và mang về tận phòng. Cô hỏi về ghế ngồi ngoài ban công cũng được phục vụ tận nơi. Khu vực ăn uống cho khách quốc tế rất rộng lớn với bữa ăn phong phú.

Một số hình ảnh tại Triều Tiên được du khách Nga chụp lại (Ảnh: Darya Zubkova).

"Chúng tôi được đối xử rất chu đáo. Họ khiến chúng tôi rất bất ngờ. Có thể các khách sạn đã đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm khắc nhằm đảm bảo cho du khách có được chất lượng dịch vụ cao nhất", cô nói.

Cuộc sống hiện đại ở Triều Tiên

Nếu như bờ biển Wonsan mang hơi hướng của thiên đường du lịch nhiệt đới, thì cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng lại có nét đặc trưng riêng của Triều Tiên.

Trên các con phố ở Bình Nhưỡng, nhóm du khách Nga thấy xuất hiện các cửa hàng phục vụ khách phương tây như quán cà phê mang phong cách gần giống thương hiệu Starbucks, những cửa hàng nội thất rộng lớn và showroom điện thoại với các sản phẩm được bán với giá hàng trăm USD.

Du khách tham gia giải chạy marathon quốc tế ở Bình Nhưỡng hồi đầu năm (Ảnh: Cha Song Ho/AP).

Anh Johan Nylander, du khách người Thụy Điển và con trai tới Bình Nhưỡng hồi đầu năm để tham dự giải chạy marathon quốc tế, thấy choáng ngợp vì nhiều thứ.

"Điện thoại di động có mặt ở khắp nơi. Ngay cả quầy hàng ven đường cũng cho khách thanh toán bằng mã QR. Tôi thấy cảnh người dân xem bóng đá giải Ngoại hạng Anh trên điện thoại, chơi game. Cuộc sống hiện đại như ở bất cứ nơi đâu trên thế giới", anh Johan nói.

Là người tới Triều Tiên 2 lần, du khách người Thụy Điển cho rằng, việc du khách tới Bình Nhưỡng tham gia giải chạy marathon là trải nghiệm đáng nhớ. Anh thấy được tự do khi chạy băng qua các tuyến phố giữa cảnh người dân đứng hai bên đường cổ vũ nhiệt tình.

"Người dân ở đây cũng như bất cứ nơi nào. Họ muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình, giải trí bằng việc hát karaoke, cùng nhau uống bia, đùa cợt. Con người ở đâu cũng vậy", vị khách Thụy Điển nhận xét.

Du lịch hiện là một trong những lĩnh vực được Triều Tiên phát triển để mang nguồn thu nhập ngoại tệ về cho đất nước.

Trước đại dịch, khách quốc tế có thể đặt tour đến Triều Tiên thông qua một số ít công ty lữ hành chuyên biệt. Các chuyến đi có sự kiểm soát nhưng vẫn khả thi. Mỗi năm quốc gia này đón hàng trăm du khách tới trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá.

Trở lại bãi biển Wonsan, Darya cho biết, chưa bao giờ cảm thấy không an toàn hay bị giám sát trong suốt hành trình trải nghiệm Triều Tiên. Cô nhận thấy các nhân viên tại đây xuất hiện khắp nơi, từ lực lượng cứu hộ, phục vụ bàn, nhân viên vệ sinh cho tới những y bác sĩ.

Công viên nước của khu nghỉ dưỡng tại Triều Tiên (Ảnh: Kyodo News via Getty Images).

Trong khi đó, vị khách người Thụy Điển tin rằng, khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma hoàn toàn tiềm năng.

“Triều Tiên là một thị trường tiêu dùng khổng lồ đang chờ bùng nổ. Những gì du khách được chứng kiến ở Bình Nhưỡng hay Wonsan có thể coi là một thông điệp rằng, cuộc sống ở Triều Tiên vẫn diễn ra theo nhịp sống hiện đại, ngay cả khi cánh cửa chưa mở ra", anh Johan nói.