Ngày 14/10, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Lễ trao giải Du lịch thế giới 2025 (World Travel Awards - WTA 2025) diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13/10, quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp du lịch toàn cầu.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á (Ảnh: Tiến Thành).

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xuất sắc giành chiến thắng ở 2 hạng mục danh giá nhất về du lịch thiên nhiên, gồm: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 và Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2025.

Theo ông Thái, việc được vinh danh ở cả cấp độ quốc gia và châu lục là một bước ngoặt mang tính lịch sử đối với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là một “bảo chứng vàng” về chất lượng và đẳng cấp, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý và quyết định của du khách quốc tế.

Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và Vườn quốc gia hàng đầu châu Á không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong hành trình mang vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tại Lễ trao giải Du lịch thế giới 2025 (Ảnh: Hoàng Thành).

Tỉnh Quảng Trị xác định du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế. Mục tiêu không chỉ biến Phong Nha - Kẻ Bàng thành trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á, mà còn là một hình mẫu về phát triển du lịch xanh, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

“Cú đúp” lịch sử này chính thức mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Phong Nha - Kẻ Bàng giờ đây không còn là một tiềm năng ẩn giấu, mà đã trở thành một ngôi sao sáng, một thương hiệu dẫn đầu trên bầu trời du lịch châu Á, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới”, ông Thái nói.