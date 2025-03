Phố cà phê đường tàu đông kín dù Hà Nội yêu cầu không đưa du khách tới đây

Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội đưa ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch không được giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách tới khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu thuộc 3 phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông (Hà Nội).

Phố cà phê đường tàu dài khoảng 2km nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là điểm đến được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào 2 ngày cuối tuần qua, lượng khách tìm tới phố cà phê đường tàu vẫn rất đông. Tuy nhiên, các tour dẫn khách đã ít dần, chủ yếu là du khách nước ngoài tự tìm tới để ghi lại những khoảnh khắc trên khu phố đặc biệt này.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt nhiều biển báo nguy hiểm tại nhiều khu vực khác nhau dọc theo cả hai hướng Phùng Hưng và Lê Duẩn nhằm cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Mặc dù những biển báo này được đặt ở vị trí dễ quan sát nhưng rất đông khách du lịch dường như không mấy bận tâm đến nguy cơ tiềm ẩn.

Một hướng dẫn viên cho biết, từ khi có công văn của Sở Du lịch Hà Nội, dù nhận được các yêu cầu trải nghiệm ngắm tàu của khách nhưng anh đã từ chối. Các vị khách đi qua phố đường tàu thường nán lại để chụp ảnh, check-in khoảng 5 phút rồi rời đi.

"Dù như nào thì việc đảm bảo sự an toàn cho du khách luôn quan trọng nhất, việc này cũng giúp thiết lập trật tự, an ninh cho hành lang an toàn đường sắt ngày càng tốt hơn", anh chia sẻ thêm.

Đoạn phố đường tàu kéo dài từ Trần Phú tới Phùng Hưng dài khoảng 300m, được du khách gọi là "phố cà phê đường tàu mới", đặc biệt thu hút khách nước ngoài.

Dọc hành lang đường sắt, các quán cà phê luôn chật kín khách bất cứ thời điểm nào trong ngày, đặc biệt là du khách nước ngoài đến tham quan và tận hưởng không gian độc đáo nơi đây.

Nhân viên tất bật phục vụ, sắp xếp chỗ ngồi và đảm bảo trải nghiệm ngắm tàu đi qua tốt nhất cho du khách.

Vừa thảnh thơi nhâm nhi ly đồ uống, vừa ngắm cảnh tàu chạy qua đã tạo nên một trải nghiệm khó quên cho các du khách khi tới Việt Nam (Ảnh: Hà Tùng).

Bow (du khách người Mỹ, 35 tuổi) cho biết, trước khi sang Việt Nam, anh thường xuyên đọc được cái bài báo giới thiệu về phố cà phê đường tàu ở Hà Nội trên mạng xã hội, nên đã ghé tới đây để trải nghiệm.

"Việc được ngắm tàu từ khoảng cách chỉ một vài mét thật sự rất thú vị, tôi dự định sẽ khám phá đất nước xinh đẹp này thêm hai tuần nữa", nam du khách hào hứng nói.

15 phút trước khi đoàn tàu chạy ngang qua, lực lượng chức năng phối hợp cùng nhân viên ngành đường sắt và các chủ hộ kinh doanh dọc tuyến đường đồng loạt phát thông báo, nhắc nhở du khách di chuyển vào khu vực an toàn.

Khoảnh khắc đoàn tàu xuất hiện trên đường ray chính là giây phút được du khách háo hức mong chờ nhất, khi họ có cơ hội tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cảm giác ngắm tàu lướt qua ở khoảng cách gần.

Hàng trăm du khách giơ điện thoại, máy quay ra sát đường ray để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, với vẻ mặt đầy thích thú và không giấu được sự ngạc nhiên trước khung cảnh độc đáo này.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần yêu cầu xử phạt các hoạt động kinh doanh ở phố cà phê đường tàu khi tình trạng vi phạm trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận có dấu hiệu tái diễn, không được giải quyết triệt để (Ảnh: Hà Tùng).

Việc tổ chức cấm tour tới khu vực này của Sở Du lịch Hà Nội được coi là biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc tạo hành lang an toàn đường sắt, thiết lập an ninh trật tự (Ảnh: Hà Tùng).