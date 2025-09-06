Phi công uống 3 lon bia trước khi bay, hơn 600 khách bị trễ chuyến 18 tiếng

Ngày 4/9, hãng hàng không Japan Airlines trong bản thông báo gửi tới Business Insider cho biết, sự cố xảy ra vào ngày 28/8. Một viên phi công dự kiến điều khiển chuyến bay mang số hiệu JL793 từ Honolulu (Mỹ) tới sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nhật Bản).

Tuy nhiên, trước khi bay, phi công được kiểm tra và đánh giá không đủ sức khỏe để lái. Tại đây, viên phi công thừa nhận đã uống 3 lon bia tại khách sạn trước khi chuyến bay khởi hành.

Phi công người Nhật Katsutoshi Jitsukawa bị phạt 10 tháng tù vì điều khiển máy bay khi nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn pháp luật cho phép (Ảnh: News).

Vì sự cố bất ngờ, hãng phải bố trí một phi công thay thế cho chuyến bay. Điều này khiến chuyến bay JL793 cùng hai chuyến tiếp theo tới sân bay Haneda ở Tokyo bị hoãn khoảng 18 tiếng.

"Chúng tôi đã phát hiện thấy cơ trưởng này từng nhiều lần uống rượu bia trong thời gian lưu trú ở khách sạn trước các chuyến bay. Phi công còn thay đổi ngày giờ trên máy đo nồng độ cồn để che giấu kết quả những lần trước", đại diện hãng bay của Nhật Bản lên tiếng.

Vì sự cố này, khoảng 630 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị trì hoãn. Ngày 3/9, quan chức ngành hàng không Nhật Bản đã tới trụ sở của Japan Airlines ở Tokyo để mở cuộc điều tra.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng và tất cả những bên liên quan vì sự bất tiện và rắc rối đã gây ra”, Japan Airlines viết trong thông cáo gửi Bloomberg.

Hãng bay cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng tái diễn.

Được biết, đây là lần thứ 4 một phi công của hãng hàng không Japan Airlines bị phát hiện sử dụng đồ uống có cồn trước giờ bay. Điều này dẫn đến việc các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.

Vào tháng 4/2024, một chuyến bay từ Dallas (Mỹ) đi Tokyo (Nhật Bản) đã bị hủy sau khi cơ trưởng say xỉn tại quán bar khách sạn và trong phòng riêng. Theo tờ Mainichi (Nhật Bản), nhân viên khách sạn đã phải gọi cảnh sát địa phương do hành vi gây rối của phi công này.

Tương tự tới tháng 2 năm nay, theo AFP, 2 phi công của Japan Airlines cũng bị đình chỉ bay vì uống rượu trước chuyến từ Melbourne (Australia) tới Tokyo (Nhật Bản).

Không chỉ Japan Airlines, một số hãng bay khác cũng từng xảy ra sự cố tương tự.

Tháng 3/2024, một phi công của Delta Air Lines (Mỹ) bị kết án tù vì vượt quá giới hạn nồng độ cồn cho phép trên chuyến bay từ Edinburgh đi New York hồi tháng 6/2023. Tờ The Guardian đưa tin, phi công này bị phát hiện khi kiểm tra hành lý tại Edinburgh, mang theo hai chai Jägermeister, trong đó có một chai đã uống dở.

Tháng 1 năm nay, một cơ trưởng của hãng hàng không Southwest Airlines dự kiến điều khiển chuyến bay từ Savannah (bang Georgia) đi Chicago đã bị cáo buộc lái xe khi say rượu. Người này bị loại khỏi buồng lái và chuyến bay phải hạ cánh ở Chicago, trễ 5 tiếng so với lịch trình.

Trước những thông tin trên, hiện Japan Airlines chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.