Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch, Sơn La hút lượng khách lớn

Những năm gần đây, nhiều địa phương của Sơn La đã biết nắm bắt lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và cảnh quan tự nhiên để phát triển mạnh mô hình du lịch nông nghiệp nhằm mang lại trải nghiệm thực tế cho du khách, quảng bá nông sản và tăng thu nhập cho người dân.

Có chuyến du lịch Sơn La vào đầu tháng 11, chị Nguyễn Thùy Linh (ở xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã ghé vườn cam Ly ở thị trấn nông trường Mộc Châu.

Người phụ nữ vừa được tham quan vườn cam, tìm hiểu về quy trình trồng ra trái cam rốn lồi, vừa được lưu lại những khung hình đẹp. Đặc biệt, khi ra về, chị Linh còn được tận tay chọn những trái cam tươi, mọng nước về làm quà cho gia đình.

Vườn cam Ly chị Linh ghé thăm là của gia đình anh Hà Văn Chiến. Khu vườn rộng 4.000m2 với trên 350 gốc cam, sản lượng mỗi năm khoảng 15-20 tấn. Mấy năm gần đây, nhận thấy du khách yêu thích mô hình du lịch nông nghiệp, anh Chiến đã mở cửa vườn cam để đón khách ghé thăm.

Khách tham quan vườn cam ở Mộc Châu (Ảnh: Vườn cam Ly).

Lượng khách mỗi năm một tăng, trung bình vào dịp cuối tuần, vườn cam đón từ 200-300 khách với giá vé 40.000 đồng/người. Giống cam rốn lồi do anh Chiến lai tạo nhờ thế được nhiều người biết đến, tiêu thụ dễ dàng hơn. Nhiều vườn tại Sơn La hoặc các địa phương lân cận còn hỏi mua giống về trồng để vừa thu trái, vừa phát triển du lịch.

Những ngày này, anh Nguyễn Duy Thanh, chủ một vườn hồng ở tiểu khu Pa Khen, thị trấn nông trường Mộc Châu cũng tất bật đón khách du lịch. Anh Thanh sở hữu vườn hồng hơn 150 gốc hồng có tuổi đời 25 năm.

Nếu như những năm trước, người đàn ông chủ yếu bán quả hồng thì khoảng 3-4 năm gần đây, từ lúc những trái hồng bắt đầu chuyển vàng, anh mở cửa vườn để đón khách đến chụp ảnh.

Giá vé vào cửa từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/người. Để giúp khách có những khung hình đẹp nhất, anh Thanh còn chuẩn bị thêm các phụ kiện như ô, bàn ghế, xích đu…

Mô hình du lịch nông nghiệp thu hút du khách tại Mộc Châu (Ảnh: Quang Kiên).

Nhiều vườn hồng tại khu Pa Khen, Nà Ka còn cung cấp dịch vụ cắm trại qua đêm để du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc hòa mình giữa thiên nhiên bên cạnh người thân, bạn bè.

Theo anh Thanh, giống hồng Mộc Châu chủ yếu là hồng ngâm. Ngoài chụp hình, du khách có thể thưởng thức các trái hồng chín đã được chủ vườn ngâm trước đó. Nhiều người cũng có thể tự tay hái hồng đem về làm quà cho người thân, bạn bè. Giá hồng sẽ được tính riêng theo giá thị trường từ 35.000 đến 50.000 đồng/kg.

Tại xã Chiềng Mung, một số nông trại đưa ra chương trình trải nghiệm quy trình chế biến cà phê khép kín. Du khách đến tham quan sẽ được tìm hiểu cách trồng, chăm sóc, thu hái, sản xuất sản phẩm cà phê thành phẩm, quy trình pha chế và thưởng thức cà phê Arabica Sơn La.

Theo anh Quang Kiên, một người làm sáng tạo nội dung về du lịch tại Mộc Châu, các nhà vườn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các xã thuộc khu vực Mai Sơn rất chú trọng kết hợp du lịch với nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Điều này mang đến lợi ích cho người dân, đồng thời cũng đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Theo ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch Sơn La, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150ha (bao gồm địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ cũ). Nơi đây có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.

Những năm qua, Sơn La xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ là một trong những thế mạnh của địa phương. Mô hình này giúp người nông dân chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp kết hợp du lịch.

Phát huy lợi thế từ các sườn đồi và thung lũng bằng phẳng, người dân tại Mộc Châu, Vân Hồ đã xây dựng nhiều trang trại bò sữa, vườn mơ, vườn mận, cánh đồng hoa cải, hoa tam giác mạch, vườn chè, vườn mận…

Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn, Sơn La thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội gắn với các sản phẩm nông nghiệp như: Ngày hội hái quả mận, giải chạy marathon quốc tế qua thung lũng hoa mận, vườn cây, đồi chè... Du khách đến Mộc Châu được hòa mình vào cuộc sống của nông dân, tự tay hái quả, trải nghiệm các công đoạn sản xuất, thưởng thức nông sản tươi ngon ngay tại vườn…

Du lịch nông nghiệp nhờ đó dần phát triển mạnh, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Không chỉ có vậy, nhờ các hoạt động du lịch đặc trưng, khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong hai năm liên tục (2022-2023) được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Treval Awards) bình chọn là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới".