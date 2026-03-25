Phạt tiền, đình chỉ 6 tháng bảo vệ Tuyệt Tịnh Cốc thiếu chuẩn mực với khách

Sáng 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Dương Thị Thu Hương, đại diện Ban quản lý điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc (phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã có kết quả xử lý người bảo vệ có hành vi thiếu chuẩn mực với du khách.

Hình ảnh người bảo vệ điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc có thái độ thiếu chuẩn mực với du khách được ghi lại chiều 21/3 (Ảnh: Du khách cung cấp).

"Căn cứ nội quy, quy chế điểm du lịch, Ban quản lý đã quyết định xử phạt ông Nguyễn Ngọc Ánh số tiền 2 triệu đồng và đình chỉ công việc đối với bảo vệ này trong thời gian 6 tháng", bà Hương cho hay.

Vị đại diện Ban quản lý điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc cho biết thêm, việc xử lý nghiêm nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm nội quy, quy chế khu du lịch; nâng cao việc thực hiện nội quy, quy chế và nếp sống văn minh của các nhân viên, từ đó đem lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Tuyệt Tịnh Cốc nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, bảo vệ điểm du lịch đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm các quy định, xử lý của Ban quản lý điểm du lịch.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc du khách đến điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình bị bảo vệ đuổi ra ngoài tại bãi gửi xe. Bên cạnh đó, người bảo vệ này còn có hành vi thiếu chuẩn mực với du khách.

Điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc nổi tiếng ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Sự việc đã khiến du khách có "trải nghiệm rất tệ và mất thiện cảm" với địa điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc ở Ninh Bình.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban quản lý điểm du lịch đã kịp thời ra làm việc và xin lỗi khách du lịch. Đồng thời, nhận trách nhiệm còn sơ xuất trong công tác quản lý dẫn đến vụ việc nêu trên và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đoàn kiểm tra gồm Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Ban quản lý điểm du lịch Tuyệt Tịnh Cốc và đề nghị đề nghị xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh - nhân viên bảo vệ có hành vi thiếu chuẩn mực đối với khách du lịch.