Loạt điểm đến ở Ninh Bình liên tục được vinh danh

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, năm nay, du lịch Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc tế, khi nhiều danh thắng nổi tiếng được vinh danh.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, đây là dấu ấn quan trọng, thể hiện nỗ lực bền bỉ của ngành du lịch Ninh Bình trong việc nâng tầm thương hiệu điểm đến, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Khách du lịch đến Ninh Bình ngày càng đông trong những năm qua (Ảnh: Thái Bá).

Tràng An lọt Top 1% điểm đến tốt nhất thế giới

Theo công bố mới nhất từ nền tảng du lịch toàn cầu, Quần thể danh thắng Tràng An xuất sắc giành danh hiệu “Best of the Best”, hạng mục cao nhất của hệ thống Travellers’ Choice Awards 2025, dành cho 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Được ví như “bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Cố đô Hoa Lư”, Tràng An chinh phục du khách bằng vẻ đẹp kỳ ảo của hệ thống hang động, những dòng sông uốn lượn giữa núi đá vôi và khung cảnh yên bình hiếm có.

Danh thắng Tràng An, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Du khách quốc tế đánh giá cao nơi này không chỉ vì cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, mà còn do cách làm du lịch thân thiện, an toàn, văn minh và bền vững - một mô hình tiêu biểu trong bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững.

Giải thưởng “Best of the Best” là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, khẳng định thương hiệu Ninh Bình trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tam Cốc - Bích Động và chùa Bái Đính được vinh danh “Điểm đến nổi bật 2025”

Cùng với Tràng An, hai điểm đến nổi tiếng khác của Ninh Bình là Tam Cốc - Bích Động và Chùa Bái Đính cũng được trao tặng danh hiệu “Điểm đến nổi bật năm 2025”, nằm trong Top 10% điểm đến được yêu thích nhất thế giới.

Tam Cốc - Bích Động nổi bật với cảnh sắc hòa quyện giữa sông, núi và ruộng lúa - nơi mà mỗi bức ảnh đều mang vẻ đẹp của một bức tranh thủy mặc sống động. Du khách quốc tế đánh giá đây là điểm đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Việt Nam đặc sắc nhất khu vực Đông Nam Á.

Cánh đồng lúa Tam Cốc tuyệt đẹp ở Ninh Bình mùa lễ hội trên sông (Ảnh: Thái Bá).

Chùa Bái Đính cũng nhận giải thưởng “Điểm đến nổi bật 2025” cùng biểu tượng “Tích xanh xác nhận uy tín”.

Với kiến trúc hoành tráng, quy mô đồ sộ và đạt nhiều kỷ lục, Bái Đính là biểu tượng tâm linh của Tràng An, đồng thời là điểm nhấn du lịch tâm linh hàng đầu khu vực.

Với những giải thưởng, danh hiệu quốc tế đã đạt được, đây là sự ghi nhận nỗ lực toàn diện của ngành du lịch Ninh Bình, là kết quả tất yếu của quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập của du lịch Ninh Bình trong thời gian qua.