Pháp vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Những màn pháo hoa ấn tượng của hai đội Italy và Pháp (Video: Hoài Sơn).

Tối 8/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 diễn ra với màn so tài của 2 đội Pháp và Italy.

Đêm trình diễn tranh ngôi vô địch Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh trên bầu trời kết nối hàng vạn khán giả trong một "thế giới không khoảng cách".

Là đội trình diễn trước, đội Martarello Group của Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một "già gân" 2 lần đoạt ngôi vị quán quân DIFF.

Với màn trình diễn mang tên "The power of art" (Sức mạnh của nghệ thuật), so với những lần tham dự trước đây, đại diện Italy đã áp dụng nhiều công nghệ tối tân nhất về âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật để mang đến bức tranh pháo hoa mãn nhãn nhất.

Giống như bản piano River Flow In You mà đội Italy đã chọn, cả khán đài cùng đắm chìm theo "dòng chảy" của sông Hàn, giai điệu rock Gossip sôi động khi các bông pháo khổng lồ bật tung trên bầu trời.

Lần đầu tiên tham dự và xuất sắc tiến sâu vào đêm chung kết DIFF 2023, đội Arteventia (Pháp) khép lại DIFF năm nay bằng màn trình diễn mang tên "Light up with love" (Thắp sáng tình yêu).

Đội Pháp tận dụng những kỹ thuật tinh túy nhất với nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn... và âm nhạc cũng được thay đổi theo hướng năng động, vui vẻ để tạo bất ngờ cho khán giả.

Chủ đề "Thế giới không khoảng cách" đã được đội Pháp thể hiện rất tốt, khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop.

Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng.

Đặc biệt, ca khúc Bay của Nguyễn Hải Phong qua giọng ca Thu Minh đã thổi bùng thêm màn trình diễn.