Bát cơm giá 30.000 đồng ở Sa Pa khiến nhóm khách Philippines ngỡ ngàng

Trong chuyến đi tới Sa Pa (tỉnh Lào Cai) trải nghiệm gần đây, đoàn khách Philippines cho biết họ đã có những kỷ niệm đáng nhớ.

Theo chia sẻ của một thành viên trong đoàn, cả nhóm tới dùng bữa tại một nhà hàng tại Sa Pa. Bữa ăn của đoàn khách gồm cá sốt cà chua, đậu phụ chiên, cơm trắng, gà chiên mật ong, nai xào hành nấm, trứng rán. Đồ uống có nước dứa ép, sinh tố xoài, nước lọc và nước ngọt.

Tô cơm giá 30.000 đồng khiến đoàn khách Philippines bất ngờ (Ảnh chụp từ clip).

Đoàn gồm 5 thành viên nên họ định gọi cho mỗi người một bát cơm. Khi nhân viên nhà hàng đưa ra một tô cơm trắng, mọi người đều ngạc nhiên khi biết giá thành chỉ khoảng 66 peso (30.000 đồng).

"Ở Việt Nam, một tô cơm giá 66 peso mà thoải mái cho 5 người ăn. Một mức giá quá hời cho khẩu phần khổng lồ. Nếu ở Philippines thì không thể có giá này", một thành viên trong đoàn bày tỏ sự ngạc nhiên.

Được biết, bữa ăn của nhóm khách có tổng hóa đơn hơn 1,1 triệu đồng. Theo tìm hiểu, giá gạo ở Philippines khá đắt đỏ so với Việt Nam.

Trên thông tin trên một số sàn thương mại tại Philippines, mức giá gạo được niêm yết ở nước này có nhiều mức khác nhau tùy từng loại. Trong đó loại gạo trắng Sako đóng túi 5kg có giá 450 peso (khoảng 200.000 đồng). Gạo Sinandomeng đóng túi loại 2kg niêm yết giá 125 peso (gần 60.000 đồng).

Với giá gạo đắt đỏ như trên, thường 30.000 đồng chỉ đủ khẩu phần ăn cho một người. Chính vì thế, khi xem hoá đơn, du khách trong đoàn Philippines đều tỏ ra bất ngờ, ngỡ ngàng.

Bài chia sẻ của nhóm khách cũng nhận về lượng tương tác cao. Trong đó, không ít tài khoản người Việt cũng để lại nhiều bình luận hài hước.

"Cơm trắng ở Việt Nam không chỉ rẻ mà đôi khi có quán còn cho khách dùng thêm miễn phí nữa. Các bạn khách nước ngoài tới đây ăn cơm cứ yên tâm nhé", tài khoản Anh Quân cho biết.

"Khách nước ngoài tới nước xuất khẩu gạo như Việt Nam thì yên tâm được ăn cơm ngon, mức giá hợp lý. Có một quán phở ở Hà Nội khi khách ăn cũng được tặng thêm một âu cơm miễn phí", tài khoản Bình Minh nói.

Theo tìm hiểu, nhà hàng nơi đoàn khách Philippines tới dùng bữa là một cơ sở kinh doanh ăn uống nằm ngay tại thị xã Sa Pa, chỉ cách nhà thờ khoảng 200m.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ nhà hàng cho biết khoảng 80% đoàn khách tới đây là người nước ngoài, trong đó lượng khách đến từ khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Malaysia chiếm tỷ lệ cao.

Các món ăn làm từ cá tầm, cá hồi Sa Pa tại nhà hàng được nhiều khách nước ngoài ưa chuộng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi xem hoá đơn về âu cơm trắng giá chỉ 30.000 đồng, đoàn khách Philippines đều ngạc nhiên. Họ bàn luận sôi nổi và tỏ ra "không thể tin nổi" khi biết, ở Việt Nam nhiều nhà hàng còn miễn phí việc lấy thêm cơm", người này nói.

Chủ quán tiết lộ, thường khách nước ngoài có thói quen ăn cơm không quá nhiều. Bởi vậy, nhà hàng sẽ căn cứ vào lượng khách để phục vụ khẩu phần hợp lý, vẫn khiến khách thấy thoải mái. Với khách đi theo đoàn, thông thường khách sẽ ăn theo dạng combo (kết hợp nhiều sản phẩm để trong suất ăn) với giá từ 200.000 đồng đến 450.000 đồng/người.

"Với cơm trắng, chúng tôi dùng gạo của địa phương để phục vụ. Nhiều thực khách tới đây cũng thích loại gạo này", chủ nhà hàng tiết lộ.

Được biết, nhà hàng mở cửa từ năm 2007 tới nay, chủ yếu phục vụ các món ăn mang đậm ẩm thực Việt.

Tùy theo đoàn khách từng quốc gia, đầu bếp sẽ điều chỉnh một chút cho phù hợp khẩu vị. Một số món được thực khách đặc biệt ưa chuộng tại đây như cá hồi, cá tầm Sa Pa chế biến theo kiểu làm gỏi, lẩu, nướng, chiên...