Bị nhắc tắt điện thoại khi máy bay cất cánh, cô gái đánh vào mặt tiếp viên

Theo Mirror, tại sân bay quốc tế Murtala Muhammed (Lagos, Nigeria), nữ hành khách đã nhiều lần phớt lờ yêu cầu từ tổ bay về việc tắt điện thoại trước khi máy bay cất cánh. Khi cô khăng khăng giữ điện thoại ở chế độ máy bay, cơ trưởng quyết định hủy lệnh cất cánh.

Khi bị áp giải khỏi ghế ngồi ra cửa máy bay, hành khách này không hợp tác mà đứng chặn ở cửa và đánh vào mặt tiếp viên hàng không. Lập tức, nhân viên mặt đất và bảo vệ đã bao vây để khống chế người phụ nữ này.

Bị nhắc tắt điện thoại trên máy bay, hành khách đánh tiếp viên hàng không (Video: Mirror).

Người phụ nữ đã bị đưa xuống đường băng. Dù vậy, cô vẫn liên tục lớn tiếng với nhân viên an ninh, trước khi bị áp giải lên xe buýt của sân bay. Truyền thông địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ngay trước giờ cất cánh chuyến bay từ Lagos đến sân bay quốc tế Victor Attah (Uyo, Nigeria) vào ngày 10/8.

Ông Michael Achimugu - Giám đốc Truyền thông và Bảo vệ người tiêu dùng của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nigeria (NCAA) - kêu gọi hành khách tôn trọng hướng dẫn của tổ bay, đặc biệt là các quy định an toàn cơ bản như tắt thiết bị điện tử khi cất cánh và hạ cánh.

"Khi tiếp viên yêu cầu tắt điện thoại trước khi cất cánh hoặc hạ cánh, hãy đơn giản làm theo. Tôi không hiểu vì sao những vấn đề thường lệ như vậy lại dẫn tới sự cố nghiêm trọng. Hành khách cần hiểu mình có nghĩa vụ, không chỉ quyền lợi", ông nói.

Nữ hành khách tương tác vào mặt tiếp viên hàng không (Video: Mirror).

Các hãng hàng không trên thế giới thường yêu cầu tắt thiết bị điện tử trong những giai đoạn quan trọng của chuyến bay để tránh nguy cơ gây nhiễu hệ thống liên lạc và điều hướng.

Tháng trước, tại Mỹ, một người đàn ông tên Francisco Severo Torres (34 tuổi) đã bị cưỡng chế rời máy bay sau khi cố tấn công tiếp viên bằng chiếc thìa kim loại gãy, đồng thời tìm cách mở cửa thoát hiểm giữa chuyến bay của hãng United Airlines từ Los Angeles đến Boston.

Người này còn đe dọa các hành khách khác, tuyên bố muốn "bị bắn để tái sinh" và giết toàn bộ người trên máy bay, đồng thời tự nhận là con trai của Bá tước Dracula - nhân vật ma cà rồng hư cấu trong tiểu thuyết Dracula của Bram Stoker.