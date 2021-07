"Nổi da gà" với món đặc sản để kiến bò lúc nhúc

Dân trí Món thịt bò tái kiến đốt là món ăn không chỉ có tên gọi lạ mà còn có công thức chế biến kỳ công, chỉ có ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

"Nổi da gà" món kiến bò lúc nhúc nhưng là đặc sản

Bò tái kiến đốt là món ăn không chỉ có tên gọi lạ mà còn có công thức chế biến kỳ công. Chỉ có ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), bạn mới có thể thưởng thức món ăn này một cách đúng vị nhất, hầu như không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Những con bò mới mổ, thịt còn nóng, sẽ được cắt từng tảng đem treo ngay cạnh các tổ kiến trên cây rừng. Sau đó, người ta chọc cho lũ kiến trong tổ bung ra, bâu kín miếng thịt. Miếng thịt càng nóng, thơm càng kích thích lũ kiến. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh, người dân nơi đây chỉ chọn những tổ kiến trên cây. Kiến càng hung dữ, đốt càng tốt, miếng thịt sẽ càng ngon hơn.

Điểm độc đáo ở đây là không phải tất cả các tổ kiến đều tạo ra hương vị giống nhau. Mỗi loại kiến mang đến một hương vị riêng, như mùi thơm hắc là do kiến vống đen đốt, vị thơm chua là do kiến vống đỏ đốt, tương tự như thế với vị ngọt, vị cay,… Do vậy, để đảm bảo cho món ăn được phong phú thì người ta thường treo thịt ở nhiều tổ kiến khác nhau.

Xong công đoạn kiến đốt, thịt bò được mang rửa qua trong lớp muối loãng, để thật ráo nước rồi mang lên vỉ đem thui trên bếp than hồng rực cho đến khi chín tái thì ngừng. Khi miếng thịt săn lại, chảy xì xèo, mùi hương tỏa ra là thịt đã chín.

Điều quan trọng nhất trong khâu nướng thịt là phải nhanh tay lật đều, giúp hơi nóng thấm sâu vào từng thớ thịt, không để thịt sống bên trong và cháy xém bên ngoài. Thành phẩm là tảng thịt tái hồng hào, thơm nức, thái mỏng dọn lên đĩa có màu hồng rất đẹp mắt. Thực khách có thể bắt đầu thưởng thức.

Bò tái kiến đốt có thể ăn kèm cùng ít rau sống chua chua, chát chát, thơm thơm, chấm vào nước tương sóng sánh dậy mùi thật sự rất phù hợp.

Món ăn khá độc đáo này có thể tìm thấy trong các nhà hàng tại thị trấn, để chắc chắn các bạn nên đặt trước để được chuẩn bị chu đáo hơn. Bò tái kiến đốt có giá khoảng 350.000 đồng/kg thịt.

Khôi Vũ