Sa Pa, Mù Cang Chải, Mộc Châu ra sao sau nhiều đợt mưa lũ lớn?

Ngày 15/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung - Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai - đã cập nhật tình hình tại Sa Pa và Mù Cang Chải sau 2 cơn bão lớn.

Ông Trung nhấn mạnh sự phục hồi tích cực dù còn một số thách thức cục bộ. Về giao thông, ông Trung cho biết, tất cả trục đường chính đến Sa Pa và Mù Cang Chải cơ bản đã thông xe, khách có thể di chuyển thuận lợi.

Riêng tại khu vực đèo Khau Phạ lên Mù Cang Chải vẫn chưa thể khắc phục sạt lở hoàn toàn sau bão, chỉ xe dưới 7 chỗ lưu thông được. Phương án thay thế được ông Trung khuyến cáo là đi theo hướng từ Sa Pa sang Mù Cang Chải để đảm bảo an toàn.

Theo ông Trung, thời gian qua do ảnh hưởng của mưa lũ, lượng khách nội địa tới Lào Cai giảm 35-40%. Tâm lý e ngại và điều kiện kinh tế bị ảnh hưởng do lũ lụt khiến nhiều người ngừng tour du lịch.

Một số sự kiện địa phương trong đó có giải chạy địa hình đầu tháng 10 tại Mù Cang Chải phải hủy, hoãn khiến lượng khách tại đây giảm mạnh.

Trái ngược với khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Lào Cai vẫn ổn định. Theo rà soát của Phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, hầu như không có khách quốc tế nào hủy tour, nhiều đoàn vẫn giữ nguyên lịch trình.

"Khách quốc tế luôn chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi về thời tiết. Các khách sạn lớn ở Sa Pa, Mù Cang Chải vẫn hoạt động ổn định, đạt công suất 70-80%, chủ yếu nhờ khách ngoại”, ông Trung nói.

Theo một hướng dẫn viên địa phương, lúa tại Mù Cang Chải đã gặt khoảng 50%, lúa tại các khu vực như Móng Ngựa, Mâm Xôi vẫn giữ đến hết tháng 11 (Ảnh: Lê Xuân Bách).

Cũng theo Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, hiện tại các điểm du lịch hoạt động bình thường, cảnh quan vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hùng vĩ. Thời gian tới, Sa Pa tổ chức nhiều lễ hội hấp dẫn du khách như lễ hội tuyết, hội chợ ẩm thực, các hoạt động giao lưu văn hóa…

Tổng thể, ông Trung khẳng định, du lịch Lào Cai đã ổn định, với nhiều phương án linh hoạt để du khách yên tâm khám phá. Sở cũng thành lập đoàn hỗ trợ các địa phương lân cận như Cao Bằng, Thái Nguyên, đồng thời bám sát tình hình để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La - cho biết, cơn bão số 10 và số 11 đã gây ngập cục bộ, sạt lở một số nơi, song không gây ảnh hưởng tới các khu, điểm du lịch trọng điểm như Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai hay Mường La.

Các tuyến giao thông đến các khu, điểm du lịch vẫn an toàn sau lũ, du khách có thể di chuyển bình thường.

Theo ông Việt, thời gian qua chưa phải là mùa du lịch cao điểm tại Mộc Châu nên chưa có quá đông khách đến với khu vực này. Từ đầu tháng 11, lượng khách sẽ đông và tăng dần để đến chiêm ngưỡng các vườn hồng, vườn hoa cải, hoa dã quỳ… cùng các điểm đến truyền thống như đồi chè, rừng thông, các ngọn thác.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của thác Bản Giốc (một trong những điểm tham quan hút khách bậc nhất thuộc tỉnh Cao Bằng), đại diện ban quản lý cho biết, trước đó do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ, điểm đến này phải tạm đóng cửa 2 lần liên tiếp.

Du khách chụp ảnh ở suối Lê Nin, hang Pác Bó, Cao Bằng (Ảnh: Quee Nie).

Lần đầu, khu du lịch tạm ngừng đón khách từ 30/9 đến 3/10 do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Đến lần thứ 2, Cao Bằng có mưa to kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Ngày 7/10, ban quản lý đưa ra quyết định tạm dừng đón khách cho tới khi thời tiết ổn định, mực nước rút xuống ở ngưỡng an toàn.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả cơn bão số 11, ban quản lý cho biết đã đón khách trở lại từ ngày 10/10. Mực nước tại khu vực thác đã rút xuống nhằm đảm bảo điều kiện tham quan an toàn đối với du khách.

Tuy nhiên, ban quản lý khu du lịch vẫn khuyến nghị toàn thể du khách tuyệt đối tuân thủ các quy định tham quan, chủ động lắng nghe và chấp hành nghiêm chỉnh mọi hướng dẫn của nhân viên. Ngoài ra, du khách nên di chuyển cẩn thận, tránh các khu vực cảnh báo ngập nước gây nguy hiểm để chuyến đi trọn vẹn và an toàn nhất.

Ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang - cho biết, khu vực Hà Giang (cũ) hiện bị giảm tỷ suất đặt phòng khoảng 30% so với thời điểm trước đó. Do ảnh hưởng tâm lý mưa lũ, hiện Hà Giang (cũ) đón khách nội địa không cao, khách nước ngoài chiếm tỷ lệ trên 50%.

Khách nước ngoài khám phá cung đường Hà Giang (Ảnh: Chaos With Jazz).

Ông Tĩnh đánh giá, với tình hình hiện tại, cuối tháng 10 đầu tháng 11, khu vực Hà Giang (cũ) mới bắt đầu đón lượng khách nội địa quay trở lại để săn hoa tam giác mạch.

Hiện các điểm đến nổi tiếng như cao nguyên đá Đồng Văn, sông Nho Quế mở cửa hoạt động bình thường. Cổng chào Đồng Văn sau khi bị đổ sập được chính quyền dọn dẹp, khắc phục ngay trong ngày.

Đường tới khu vực sạt lở trước đó hiện cơ bản thông tuyến. Với điểm đến thác Du Già, khách vẫn có thể tới tham quan khi điều kiện cho phép. Ông Tĩnh cũng khuyến cáo du khách nên liên tục cập nhật thông tin thời tiết nhằm đảm bảo chuyến đi an toàn.