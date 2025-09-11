Nhà vệ sinh công cộng gây bão mạng vì quá đẹp, nhiều người kéo đến check-in

Theo South China Morning Post, trước đây, nơi này vốn là công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu, nay đã được "lột xác" thành một không gian văn hóa công cộng, khiến du khách ngỡ như lạc bước vào một hang động huyền bí.

Theo đại diện đơn vị quản lý và vận hành khu thắng cảnh chợ đêm, nhà vệ sinh này được thiết kế hai tầng với ý tưởng gắn liền với văn hóa ở Đôn Hoàng và yếu tố kỳ ảo.

Nhà vệ sinh công cộng được ví như "hang động kỳ ảo" (Ảnh: South China Morning Post).

Đặc biệt, tầng hai mang đến khung cảnh như một "thế giới bí mật", được nhấn nhá bằng tường kính trong suốt và hệ thống chiếu sáng huyền ảo.

Không gian bên trong được trang trí bằng tranh tường, sử dụng hương liệu địa phương, kèm theo khu nghỉ chân phục vụ cà phê và đồ uống. Ghế chờ, bàn, máy pha trà, thậm chí cả dịch vụ tự phục vụ cũng được bố trí tại đây.

"Đây giống một điểm du lịch hơn là nhà vệ sinh", một du khách nhận xét.

Trong nhà vệ sinh có nhiều tiện ích khiến du khách thích thú (Ảnh: South China Morning Post).

Công trình rộng hơn 600m² này còn được đánh giá cao nhờ tính thân thiện với người dùng. Ngoài phòng vệ sinh tiêu chuẩn, nơi đây có phòng riêng cho mẹ và bé với bàn thay tã kháng khuẩn, ghế an toàn cho trẻ em, hệ thống mái vòm tự làm sạch cùng khu vực hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật.

Một bà mẹ cho biết: "Tôi đang tìm nhà vệ sinh ở chợ đêm thì ngỡ mình đi nhầm vào một hang động".

Khai trương hôm 16/8, đến nay, "nhà vệ sinh kỳ ảo" này đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ tại Đôn Hoàng. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ: "Đây là nhà vệ sinh công cộng sang trọng nhất tôi từng thấy".

Ngay cả lối vào nhà vệ sinh cũng khiến nhiều du khách choáng ngợp và ấn tượng (Ảnh: South China Morning Post).

Một tính năng được nhắc đến nhiều trong nhà vệ sinh này là hệ thống màn hình hiển thị thời gian khách sử dụng buồng vệ sinh. Nếu khách ở trong buồng vượt quá 5 phút, màn hình sẽ đổi màu để nhắc nhở. Nhiều người nhận xét tính năng này vừa tiện lợi, vừa thú vị.

Đôn Hoàng vốn nổi tiếng với quần thể hang Mạc Cao - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Sự xuất hiện của "nhà vệ sinh công cộng đẹp nhất Trung Quốc" này cũng đã góp phần làm mới trải nghiệm du lịch nơi đây, biến một tiện ích thường ngày thành điểm nhấn văn hóa độc đáo.