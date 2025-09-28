Nhà hàng nhập mắm tôm từ Việt Nam, khách Mỹ xếp hàng 90 phút thấy vẫn đáng

Tự làm bánh mỳ, bánh phở, nhập mắm tôm từ Việt Nam sang Mỹ

Trong bài viết được tác giả Helen Rosner chia sẻ nhận định trên tờ New Yorker, một nhà hàng do người Việt Nam làm chủ ở khu Upper West Side (New York, Mỹ) từ lâu được xem là một trong những quán ăn Việt xuất sắc và giữ vững phong độ ổn định nhất. Nơi này được ví như điểm sáng ẩm thực giữa khu phố vốn khá đơn điệu.

Vài tháng trước, sau thời gian dài mong đợi, 2 đầu bếp Nhu Ton và John Nguyen đồng thời là chủ quán, đã mở rộng thêm chi nhánh mới ở khu East Village (New York) mang tên "Banh Anh Em". Từ không gian quán, thực đơn cho tới cách vận hành đã chỉn chu và khoa học hơn so với cơ sở kinh doanh trước đó.

Hầu hết các món ăn của quán đều có sự xuất hiện của mắm – thứ gia vị đặc trưng tạo nên nét quyến rũ trong ẩm thực Việt (Ảnh: Eater).

Ngồi bên ngoài đợi món nhưng thực khách vẫn ngửi thấy mùi nước dùng của món phở tỏa ra từ khu bếp của "Banh Anh Em". Đó là thứ nước dùng hầm chậm, dậy mùi hoa hồi, quế, tiêu đen, gừng, hành nướng kèm thêm mùi vị gắt nhưng không nồng của nước mắm.

Với loại nước dùng nấu theo kiểu phở Nam Định, thực khách được ăn kèm sợi phở tươi được chủ quán làm mới mỗi ngày bằng chiếc máy ép nhập khẩu cỡ lớn đặt ngay sau quầy bar.

Không chỉ tự làm bánh phở, chủ quán tiết lộ, bánh mì cũng được quán làm tại chỗ. Chị Nhu Ton cho biết, từng nhiều lần thất vọng khi không tìm được loại bánh mì đủ tiêu chuẩn kiểu người Việt giữa lòng nước Mỹ, họ đã bắt tay tự làm.

Ổ bánh đủ tiêu chuẩn để làm món bánh mỳ Việt phải to, xốp, vỏ mỏng giòn rụm còn ruột lại nhẹ bẫng, giữ được độ giòn lâu. Mỗi ngày, quán tự nướng khoảng 200 ổ bánh. Tất cả các khâu đều làm hoàn toàn thủ công.

Bánh mì que kiểu Hải Phòng ăn kèm chí chương (Ảnh: Lanna Apisukh).

"Khách nếm thử bánh mì còn thấy rằng ngon hơn so với loại họ từng thưởng thức ở Việt Nam", chị Nhu Ton nói.

Ngoài bánh mỳ thông thường, quán còn có bánh mỳ que vốn là đặc sản của Hải Phòng. Bánh có kích thước nhỏ xinh, nhồi đẫm pate béo ngậy cùng ruốc thịt heo tơi xốp. Khi ăn, khách thưởng thức cùng chí chương vốn là loại tương đặc biệt của người Hải Phòng với màu đỏ cam đặc trưng.

Một nguyên liệu khác của quán cũng khiến thực khách có cảm giác đang ngồi ở Việt Nam giữa lòng nước Mỹ. Đó là mắm tôm.

Chủ quán tiết lộ, họ lựa chọn mắm tôm từ một cửa tiệm gia truyền 3 đời ở Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Món mắm tôm vốn là hồn cốt tạo nên bức tranh hoàn hảo cho một số món ăn như chả cá lã vọng Hà Nội.

Một khoảng nhỏ trong khu bếp mở được dành riêng cho lò than hồng, tạo nên vị khói đặc trưng của nhiều món. Đó là sườn heo nướng thái mỏng, tẩm nước mắm cùng chút đường, nướng nhanh trên than lửa lớn tạo ra phần thịt mềm mọng nước.

Cũng với nguồn nhiệt than lửa, bếp có hàu nướng mỡ hành. Bên ngoài lớp vỏ xù xì của hàu, lộ ra thịt hàu béo ngậy hòa cùng mỡ, hành trong vị biển mặn mòi. Hương khói bếp len lỏi khắp không gian như một loại nước hoa kích thích mọi giác quan.

Ngoài ra, thực khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn tưởng chừng rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng hiếm gặp khi ra nước ngoài.

Chẳng hạn như món bánh chưng rán - loại bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Với món ăn này, quán phải mất 2-3 ngày chuẩn bị.

Hay món bánh ướt chồng như mang cả hương vị của quê hương Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) sang đất Mỹ. Món ăn là sự kích thích vị giác với tháp nhiều tầng bánh. Mỗi đĩa phủ lớp bánh ướt mềm rắc hành phi vàng óng.

Tiếp đó là hàng loạt đĩa phụ như thịt heo nướng thơm lừng, nem chua, dưa cải chua, xoài xanh, dưa leo, rau thơm các loại ăn kèm với nước chấm. Khách tự do cuốn theo sở thích, vừa đã mắt lại vui miệng.

Khách Mỹ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi gần 2 tiếng

Theo ghi nhận của phóng viên tờ Eater (Mỹ), do sức hút lớn nên nhà hàng hiện không nhận đặt bàn trước. Vào thời gian cao điểm, trước giờ mở cửa khoảng một tiếng, khách đã xếp hàng dài tận góc phố.

Khách ngồi kín trong quán (Ảnh: New Yorker).

Có những lúc, khách phải chờ đợi từ 60 đến 90 phút. Nhiều người tranh thủ ghé quán bar hoặc cửa tiệm gần đó để "giết thời gian" trong lúc chờ, nhưng hầu hết nhận định "xứng đáng chờ đợi từng phút giây".

Nguyen nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn muốn giữ đúng sứ mệnh của mình, nhưng với một cách tiếp cận mới. Chúng tôi không muốn sao chép lại những gì đã làm trước đó”.