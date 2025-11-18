Bức ảnh cuối gây ám ảnh trong vụ thảm họa hàng không tồi tệ của thế giới

40 năm nhìn lại vụ rơi máy bay thảm khốc nhất lịch sử

Bốn thập kỷ trôi qua, vụ tai nạn trên chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines vẫn được coi là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới.

Một bức ảnh do nhân chứng trên mặt đất chụp lại, dường như cho thấy chiếc máy bay bị mất cánh đuôi (Ảnh: WK).

Những bức ảnh cuối cùng gây ám ảnh ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chỉ cách thảm kịch vài giây, trước khi gặp lỗi nghiêm trọng khiến 520 người thiệt mạng.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 12/8/1985, khi chiếc Boeing 747SR-46 bất ngờ rơi xuống khu vực vùng núi non hiểm trở gần núi Takamagahara, nơi cách Tokyo khoảng 100km về phía tây bắc.

Thời điểm đó, trên máy bay có 509 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên chỉ 4 người may mắn sống sót.

Chuyến bay được truyền thông thế giới khi đó mệnh danh là “Titanic của Nhật Bản”, cất cánh từ Tokyo đến thành phố Osaka. Tuy nhiên, tai nạn khiến máy bay rơi tại khu vực núi hẻo lánh.

Một trong những bức ảnh cuối cho thấy máy bay bị mất hoàn toàn cánh đuôi. Một bức ảnh khác, được cho là cảnh cuối cùng chụp được trong khoang, cho thấy mặt nạ dưỡng khí từ trần máy bay rơi xuống.

Sau các bài kiểm tra định kỳ ban đầu, máy bay được đánh giá hoạt động bình thường. Nhưng chỉ 12 phút sau khi cất cánh, cơ phó Yutaka Sasaki và cơ trưởng Masami Takahama nhận thấy hiện tượng rung lắc mạnh.

Bức ảnh cuối cùng chụp trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Japan Airlines cho thấy mặt nạ dưỡng khí đã rơi xuống (Ảnh: Reddit).

Máy bay bất ngờ bị giảm áp đột ngột, khiến trần tại khu vực nhà vệ sinh phía sau sập xuống. Thân máy bay bị hư hại nặng còn phần cánh đuôi (vertical stabiliser) bị phá hủy và 4 đường ống thủy lực bị đứt hoàn toàn.

Ngay sau rung lắc, không khí ngưng tụ thành sương mù trong khoang, buộc mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống.

Trong khoảng 30 phút kinh hoàng, tổ bay vật lộn để giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, chiếc Boeing 747 rơi vào trạng thái lao xuống rồi bốc lên thất thường, mất kiểm soát hoàn toàn.

Hành khách la hét khi bị hất tung trong khoang, trong lúc phi công nỗ lực tuyệt vọng để đưa máy bay trở lại an toàn.

Nhưng chiếc máy bay mất kiểm soát tiếp tục lao xuống và đâm vào sườn núi rồi phát nổ dữ dội.

Theo các báo cáo, cơ trưởng Takahama đã nỗ lực đưa ra những cố gắng cuối cùng bằng cách dùng lực đẩy động cơ để điều chỉnh độ cao. Tuy nhiên tình trạng của chiếc máy bay vẫn không thể cứu được.

Ông được cho là đã hét lên: “Kết thúc rồi".

Công tác cứu hộ chậm, chỉ 4 người sống sót

Khoảng 20 phút sau vụ rơi máy bay, một quân nhân người Mỹ có tên Michael Antonucci đã phát hiện thấy tai nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn bị trì hoãn. Những người sống sót chỉ được tìm thấy sau vài giờ. Chính sự chậm trễ này khiến nhiều người vốn có thể sống sót, nhưng tử vong trước khi được cứu.

Hiện trường của vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Getty).

Giới chức Nhật Bản khi đó chậm triển khai lực lượng cứu hộ vì cho rằng không có ai sống sót.

Một bác sĩ tham gia cứu hộ cho biết, nếu họ được triển khai sớm hơn 10 tiếng, có thể cứu thêm nhiều người.

Hai năm sau, Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không Nhật Bản kết luận, tai nạn bắt nguồn từ một lỗi sửa chữa sai của kỹ thuật viên Boeing.

Chiếc máy bay từng bị va chạm mạnh khi hạ cánh tại sân bay Itami năm 1978. Điều này làm hỏng nghiêm trọng phần đuôi và gây nứt vách ngăn áp suất.

Tuy nhiên, đội sửa chữa của Boeing đã lắp hai tấm nối song song thay vì một tấm đúng quy chuẩn, khiến việc sửa chữa mất tác dụng.

Theo ông Ron Schleede đến từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), tổ bay đã làm tất cả những gì có thể, nhưng thảm kịch là không thể tránh khỏi.