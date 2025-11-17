Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP chạy bộ ở Hồ Gươm gây sốt với người hâm mộ

Trưa 16/11, Sơn Tùng M-TP chia sẻ loạt ảnh chạy bộ ở Hồ Gươm (thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến nay, bộ ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích với lượng tương tác lớn.

Lời chia sẻ của nam ca sĩ vẫn tiếp tục thể hiện sự hài hước vốn có. Anh cho biết tới giờ vẫn còn nhiều người thắc mắc chuyện bản thân hứa chạy bộ ở Hồ Gươm từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy.

Nam ca sĩ trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn, giữ lời hứa với người hâm mộ tới Hồ Gươm chạy bộ (Ảnh: Sơn Tùng M-TP).

Để giải đáp câu hỏi, anh quyết định đăng tải bộ ảnh cùng lời nói vui. "Đã muốn cất giấu ký ức này đi mà cứ bắt người ta phải moi lên mới chịu. Có biết hôm đấy chạy bộ một mình quanh hồ lạnh lẽo thế nào không", nam ca sĩ viết.

Trong bộ hình, người xem có thể thấy nam ca sĩ gốc Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) trong trang phục thể thao khỏe khoắn, kết hợp cùng nhiều phụ kiện như khăn lau mồ hôi, mũ, kính râm thời thượng, tạo nên tổng thể thời trang, năng động.

Khoảnh khắc khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên (Ảnh: Sơn Tùng M-TP).

Được biết, lời hẹn xuất phát từ một buổi biểu diễn của anh tại Hà Nội hồi cuối tháng 9. Vào cuối màn trình diễn, nam ca sĩ đã rủ người hâm mộ "hẹn nhau chạy bộ ở Hồ Gươm" nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Bởi vậy, việc chia sẻ những bức hình như một cách ngầm hiểu rằng, anh đã giữ đúng lời hứa.

Trước đó, giọng ca "Lạc trôi" từng gây sốt khi rủ người hâm mộ uống cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà, đi chợ Bến Thành, tới tham quan Thảo Cầm Viên...

Không chỉ là một trong những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Việt, nam ca sĩ còn thể hiện sự "mát tay" khi liên tục biến những điểm đến vốn quen thuộc thành nơi check-in có sức hút đặc biệt với giới trẻ. Mỗi lần anh xuất hiện ở nơi nào đó, chỉ đơn giản là góc phố, ngồi uống trà đá hay đi xích lô, cũng trở thành địa điểm được các bạn trẻ săn đón.

Tháng 4 vừa qua, sau đêm diễn mở màn mùa du lịch Hạ Long, giọng ca "Chạy ngay đi" đăng ảnh chụp ở khu vực phía trước của Bảo tàng Quảng Ninh. Chỉ nam ca sĩ chỉ "thả nhẹ" vài bức hình nhưng địa điểm này nhanh chóng khiến người hâm mộ phát sốt, muốn tới check-in giống thần tượng.

Cuối năm 2024, nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ngồi xe xích lô đi dạo quanh Hồ Tây (Ảnh: Sơn Tùng M-TP).

Tháng 11/2024, trên trang cá nhân hơn 14 triệu người theo dõi của mình, nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ngồi uống trà đá tại một quán ở vỉa hè. Chỉ sau vài tiếng, bài viết nhận về gần nửa triệu lượt yêu thích cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Theo hình ảnh chia sẻ, đây là quán trà đá vỉa hè như rất nhiều hàng quán khác ở Hà Nội. Quán nằm nép mình bên góc phố, với những chồng ghế nhựa xanh đặc trưng mà nhiều nơi vẫn sử dụng. Phía sau nơi nam ca sỹ ngồi là một mảng tường bị loang lổ, điểm dấu tích thời gian.

Chỉ sau vài giờ kể từ thời điểm nam ca sĩ 31 tuổi đăng ảnh, quán trà đá đã chật kín khách. Thậm chí, chủ quán phải kê thêm ghế để khách ngồi tràn ra vỉa hè. Sau đó, nhiều bạn trẻ vượt quãng đường xa đến đây hi vọng được ngồi ở vị trí mà thần tượng đã tới trước đó, nhưng đành tiếc nuối ra về vì quán đóng cửa sớm.

Chỉ ít lâu sau "buổi hẹn uống trà đá", Sơn Tùng M-TP lại gây chú ý khi đăng ảnh ngồi xích lô dạo quanh Hồ Tây. Hình ảnh ấy khiến người lái xích lô chở anh bỗng nổi tiếng và kín lịch chở khách những ngày sau đó.