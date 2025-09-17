Ngôi nhà tàng hình ở sa mạc Mỹ khiến TikToker bị phạt hơn 260 triệu đồng

Theo New York Post, một influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) phải chịu mức phạt nặng khi vi phạm hợp đồng thuê "ngôi nhà tàng hình" Invisible House chỉ vì một bức ảnh tự sướng.

Trước đó, vị khách này đã thuê căn nhà thông qua một ứng dụng đặt phòng. Trong quá trình lưu trú, bạn gái của một người trong nhóm đã chụp ảnh selfie trong phòng tắm, đăng lên Instagram và gắn thẻ một thương hiệu.

Hành động này bị xem là vi phạm điều khoản trong hợp đồng thuê, vốn quy định rằng mọi hoạt động chụp ảnh thương mại hay có yếu tố quảng cáo đều phải đăng ký và trả phí riêng.

Vụ việc đã gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng mức phí phạt là hợp lý bởi trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, mọi hoạt động chụp ảnh thương mại đều có chi phí riêng, thường cao gấp nhiều lần so với giá thuê.

Với bề mặt gương, căn nhà như "tàng hình" giữa sa mạc (Ảnh: Christie’s).

Theo The Guardian, căn nhà được rao bán với giá khoảng 18 triệu USD. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở lớp vỏ ngoài bằng kính phản chiếu, khiến toàn bộ công trình hòa lẫn với cảnh quan thiên nhiên khô cằn của sa mạc Joshua Tree (California, Mỹ).

Christie’s Real Estate cho hay, căn nhà nằm trên khu đất rộng hơn 36ha, ngay sát Vườn quốc gia Joshua Tree. Ngoại thất bằng kính không chỉ tạo hiệu ứng “tàng hình” mà còn phản chiếu bầu trời, cát và những tảng đá sa mạc, biến ngôi nhà thành một “tác phẩm nghệ thuật sống”.

Bên trong, nội thất được thiết kế tối giản, với cửa kính kéo từ sàn đến trần, mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên hoang dã. Ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời, mái cách nhiệt và vận hành gần như “off-grid” (tự cung tự cấp tới 90%).

Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng hơn 510m², gồm 3 phòng ngủ, nhiều không gian sinh hoạt mở và một bể bơi dài 30m nằm ngay bên trong.

Bể bơi 30m ngay trong căn nhà "tàng hình" (Ảnh: Christie’s).

Chủ nhân ngôi nhà là cặp vợ chồng nhà sản xuất phim độc lập Chris Hanley và Roberta Hanley. Họ đã hợp tác cùng kiến trúc sư Tomas Osinski để hiện thực hóa ý tưởng về một công trình như “tòa nhà chọc trời nằm ngang”.

Artnet News cho biết, thiết kế của Invisible House lấy cảm hứng từ nghệ thuật tối giản, đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên xung quanh.

Không chỉ để bán, Invisible House còn được khai thác cho thuê. Architectural Digest cho biết, mức giá thuê ngắn hạn có thể dao động từ 2.000 đến 7.000 USD (khoảng hơn 50-185 triệu đồng) mỗi đêm, tùy mùa.

Ngoài ra, ngôi nhà từng được rao cho thuê dài hạn với giá khoảng 95.000 USD (2,5 tỷ đồng) mỗi tháng. Chính nhờ thiết kế độc đáo, nơi đây đã trở thành bối cảnh quay phim, chụp ảnh thời trang, đồng thời là điểm đến của nhiều ngôi sao và nhà sáng tạo nội dung.

Không gian chính của căn nhà (Ảnh: Christie’s).

Tuy nhiên, một số khách phản ánh về sự thiếu riêng tư khi ban đêm lớp kính trở nên trong suốt, cũng như tiếng “nứt” phát ra từ khung thép khiến họ cảm thấy không an toàn.

Dù gây tranh cãi, Invisible House vẫn được coi là một trong những biểu tượng kiến trúc đương đại ở California, vừa mang tính thử nghiệm nghệ thuật, vừa phản ánh xu hướng sống gần gũi với thiên nhiên, tôn trọng môi trường.