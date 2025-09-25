Xếp hàng dài mua loại bánh chỉ bán trong 1 tiếng ở TPHCM

Bán hết trong 1 tiếng

16h30 quầy bánh mới mở, nhưng từ 15h30 đã có rất đông người dân đứng chờ một đoạn đường song hành quốc lộ 22 (xã Bà Điểm, TPHCM).

Chủ quầy bánh là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, TPHCM) cho biết, anh mở quầy hàng từ giữa tháng 8, ban đầu bán lúc 17h. “Khoảng một tuần nay, khách đến đông quá nên gia đình tôi phải bán từ 16h30, chỉ hơn một tiếng là hết sạch”, anh cho biết.

Quầy bánh tiramisu "Douyin" gây sốt, hút khách xếp hàng chờ mua (Video: Cẩm Tiên).

Trên trang mạng xã hội của quầy, chủ quán cho biết những ngày cao điểm có thể bán tới 400 chiếc bánh.

Đứng đợi gần 1 tiếng để mua được chiếc bánh, Nguyễn Thị Mai Hương (SN 2007, xã Bà Điểm, TPHCM) kể lại, lần đầu được người thân cho ăn thử, cô đã ấn tượng với vị béo ngậy của tiramisu bơ.

“Tôi thấy giá này khá phù hợp. Tôi thường đi cà phê ăn tiramisu miếng nhỏ, ở đây bánh to hơn, có thêm trái cây nên cân bằng độ ngọt, tôi nghĩ sẽ tốt cho sức khỏe hơn”, chị nhận xét.

Dòng người xếp hàng hàng dài chờ mua bánh tiramisu (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ở bãi đỗ xe, chị Như Ngọc (xã Bà Điểm, TPHCM) bế con trai nhỏ khóc ngặt nghẽo đòi về sau khi phải chờ hơn 45 phút, còn cô con gái 8 tuổi vẫn cố đứng xếp hàng.

“Đây là lần thứ 3 tôi ghé mua bánh. Hai lần trước đến mua thì lần nào cũng hết bánh. Tôi thấy nhiều quán cà phê cũng có bán, nhưng con gái cứ nằng nặc đòi ăn ở đây, tôi chiều con nên ráng chờ”, chị Ngọc cho biết.

Chờ đợi hơn 45 phút mới mua được 2 chiếc bánh tiramisu, nhưng con gái chị Ngọc vẫn không thể mua được vị dâu yêu thích vì hết hàng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chưa đầy một giờ sau khi mở bán, nhiều khách đến muộn được thông báo không còn bánh đủ để phục vụ và hẹn lại hôm sau.

Bánh tiramisu "Douyin" gây sốt

Tại quầy hàng này, bánh tiramisu truyền thống được bán giá 50.000 đồng/chiếc, còn các biến tấu trái cây và matcha có giá 45.000 đồng/chiếc.

Điểm đặc biệt của quầy hàng này là cả gia đình cùng hỗ trợ. Trong khi anh Tuấn Anh là người trực tiếp đứng quầy, cắt bánh và giao cho khách thì bạn gái anh nhận đơn và tính tiền. Hai em trai đảm nhiệm khâu đóng hộp, bê bánh, điều phối dòng người. Nhờ vậy, dù khách xếp hàng dài nhưng quy trình phục vụ vẫn khá nhịp nhàng.

Ngoài ra, quầy bánh được đặt ngay trước cơ sở làm đẹp của chị gái anh Tuấn Anh, nên việc bảo quản lạnh luôn được đảm bảo.

Bõ công chờ đợi cả tiếng, một vị khách mua đủ 8 vị tại quầy bánh (Ảnh: Cẩm Tiên).

“Thấy trên mạng xã hội Trung Quốc và một số tiệm bánh đang bán kiểu tiramisu "Douyin" rất hút khách, tôi cũng muốn thử sức. Không ngờ lại được ủng hộ nhiều đến vậy, tôi thấy mình rất may mắn”, Tuấn Anh chia sẻ.

Nếu tiramisu truyền thống của Italia nổi bật với lớp bánh ladyfinger (thường gọi là bánh sâm panh) thấm cà phê, xen kẽ kem phô mai tươi, cắt thành từng khối vuông vắn, kích thước nhỏ vừa ăn, thì phiên bản “Douyin” lại mang tinh thần phóng khoáng hơn.

Bánh được bày trong khay lớn, mặt phủ kem tươi cùng phủ bột cacao, bột trà xanh hoặc trái cây tươi đủ màu sắc như dâu, việt quất, xoài, bơ, nho xanh, chanh dây… Khi bán, phần bánh cũng được cắt miếng to hơn.

Những chiếc bánh tiramisu phủ trái cây có màu sắc bắt mắt (Ảnh: Cẩm Tiên).

Sự ngẫu hứng này đã biến tiramisu “Douyin” thành món ăn vừa để thưởng thức, vừa để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Chính vì thế, tên bánh cũng gắn liền với tên gọi của nền tảng mạng xã hội lớn bậc nhất Trung Quốc.

Những hộp bánh được đóng gọn gàng, giá cả vừa túi tiền, lại mang đến cảm giác “ăn bằng mắt” lẫn “ăn bằng miệng”. Có lẽ, đó là công thức khiến món bánh này không chỉ được ưa chuộng tại các tiệm lớn mà còn bùng nổ tại các quầy nhỏ ven đường.

C