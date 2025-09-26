“Nghiện” điệu múa của chàng trai dân tộc, khách Tây hứa quay lại Việt Nam

20h, tại quán cà phê nhỏ của anh Sùng Mạnh Hùng ở xã Đồng Văn (Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang), không gian bỗng trở nên sôi động khi giai điệu quen thuộc của ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” vang lên.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp, anh Hùng say sưa lắc lư theo nhịp nhạc, xung quanh là nhóm 30-40 du khách quốc tế cùng hòa mình, vỗ tay, nhún nhảy hết mình. Khi bài hát lên đến cao trào, từ người Việt đến khách nước ngoài đều đồng thanh hô vang bằng tiếng Việt: “Việt Nam! Hồ Chí Minh!”. Mọi người vỡ oà trong cảm xúc.

“Ở đây, không còn khái niệm Tây hay ta, chỉ có những trái tim yêu âm nhạc và say mê khám phá du lịch”, anh Hùng cười nói.

Anh Hùng nhảy múa cùng các vị khách quốc tế (Video: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra trên cao nguyên đá Đồng Văn, anh Hùng lớn lên cùng tiếng khèn, điệu múa, nếp nhà trình tường quen thuộc. Sau thời gian học xa, anh trở về, chọn gắn bó với du lịch cộng đồng và văn hóa truyền thống, con đường vừa là đam mê vừa là trách nhiệm của một người con vùng đá xám.

Hiện, anh Hùng là viên chức Trung tâm Văn hóa khu vực Đồng Văn, đồng thời mở quán cà phê và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm. Với anh, làm du lịch không chỉ là giới thiệu cảnh đẹp, mà còn mang lại cho du khách cảm giác an toàn, bình yên.

Điểm đặc biệt trong hành trình của Hùng là cách anh đưa âm nhạc và vũ điệu vào du lịch. Từ múa khèn, nhảy sạp, múa xòe, đến dân vũ cải biên, anh tạo nên không gian nơi mọi người, bất kể quốc tịch, có thể nắm tay nhảy múa, hòa nhịp trong tiếng cười. Những buổi giao lưu ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành động lực kéo du khách đến Đồng Văn.

"Tôi chưa từng học nhảy chuyên nghiệp, mà học trực tiếp từ du khách quốc tế và đời sống thường ngày", anh nói.

Các động tác lao động như cắt lúa, giã ngô, bắt cá… được anh đưa vào điệu nhảy, vừa gần gũi vừa sinh động. Chính sự chân thật ấy khiến du khách không còn là khán giả, mà như đang hòa mình vào cuộc sống người dân bản địa.

Với anh Hùng, âm nhạc là “ngôn ngữ chung của nhân loại”, giúp xóa nhòa khoảng cách văn hóa, để lại trong lòng bạn bè bốn phương sự đồng điệu từ trái tim đến trái tim.

Roaily ấn tượng với điệu nhảy, sự mến khách của người dân Đồng Văn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Roaily, cô gái trẻ đến từ London (Anh), đặt chân đến Việt Nam vào mùa thu, mang trong mình khát khao khám phá văn hóa và thiên nhiên của những miền đất xa lạ.

Sau vài tuần trải nghiệm Hà Nội nhộn nhịp, cô chọn Đồng Văn làm điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình, vì từng nghe bạn bè kể rằng nơi đây là “trái tim đá” của miền Bắc, nơi con người sống chậm rãi và thiên nhiên hùng vĩ đến choáng ngợp.

Không đi một mình, Roaily cùng hai người bạn thân cũng là tín đồ du lịch bụi. Ba cô gái tự thuê xe máy, rong ruổi qua những cung đường ngoằn ngoèo, vắt ngang sườn núi, qua những dãy đá tai mèo dựng đứng.

Với Roaily, mỗi khúc cua đều như mở ra một bức tranh mới, thung lũng ruộng bậc thang vàng óng, những bản làng trong khói lam chiều, hay nụ cười rạng rỡ của những em bé người Mông, người Dao vẫy tay chào khách qua đường.

Đêm lửa trại ở Đồng Văn là khoảnh khắc khiến cô nhớ mãi. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng khèn Mông réo rắt hòa cùng nhịp trống. Được anh Hùng mời tham gia điệu nhảy quanh đống lửa, lúc đầu Roaily ngần ngại, nhưng sau đó bị cuốn theo nhịp điệu rộn ràng.

Khi bàn tay cô nắm lấy tay bạn bè, chân bước nhịp theo vòng tròn, cô thấy một thứ cảm xúc thật lạ, vừa hân hoan, vừa gần gũi.

Cô chia sẻ rằng, chính khoảnh khắc ấy đã khiến Đồng Văn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mình.

“Tôi từng tham gia nhiều lễ hội đường phố ở châu Âu, nhưng chưa bao giờ có một trải nghiệm nào ấm áp và chan hòa đến vậy. Ở đây, người ta nhảy không chỉ vì vui, mà còn vì muốn chia sẻ tình yêu quê hương, văn hóa của họ với người khác. Điều đó thật sự khiến tôi cảm động”, Roaily nói.

Nhờ các điệu nhảy, anh Hùng kết giao thêm được nhiều người bạn nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chuyến đi, Roaily đăng tải đoạn video ghi lại cảnh mình cùng nhóm bạn và người dân địa phương nhảy múa quanh lửa trại. Chỉ trong vài ngày, video đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem, nhiều bình luận ngỡ ngàng trước vẻ đẹp giản dị của Đồng Văn.

Với riêng Roaily, điều quý giá hơn cả là sự kết nối. “Đồng Văn cho tôi nhiều hơn một chuyến du lịch. Nó cho tôi một kỷ niệm mà tôi biết chắc mình sẽ kể đi kể lại cho bạn bè. Và có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại”, cô chia sẻ.

Không chỉ Roaily, mà nhiều đoàn khách cũng ấn tượng với điệu nhảy của anh Hùng và sự mến khách của người dân Đồng Văn. Ngay cả khi đã trở về nước, họ vẫn giữ liên lạc, gửi lại những tấm hình kỷ niệm, chia sẻ niềm xúc động và hẹn ngày quay lại.

Với anh Hùng, việc giới thiệu văn hóa Việt Nam qua âm nhạc và vũ điệu không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là một sứ mệnh. Mỗi nhịp trống, mỗi bước nhảy đều chứa đựng câu chuyện về đời sống, phong tục và tâm hồn của người Việt, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng cao Đồng Văn.

Khi du khách quốc tế cùng hòa mình vào vũ điệu, họ không chỉ “nhảy” mà còn thực sự “sống” trong văn hóa bản địa, được chạm tay vào hồn cốt của mảnh đất cao nguyên đá.