Anh Tây khẳng định cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới, lý do bất ngờ

"Cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới"

Anh Charles Bonneau (người Pháp, đang sinh sống tại Đà Nẵng) chia sẻ video bữa cơm gia đình gây sốt mạng xã hội. Trong video, anh cùng nhiều người quây quần bên mâm cơm gia đình Việt với nhiều món được bày trên chiếc chiếu quen thuộc giữa nhà.

Không quen ngồi bệt khoanh chân như người Việt, Charles được gia chủ “ưu ái” cho một chiếc ghế nhựa thấp.

Anh Tây ăn cơm trải chiếu, khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới" (Video: Charles Bonneau).

Chính chi tiết chiếc ghế nhựa đã khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Nhiều người thắc mắc tại sao “anh Tây lại được ngồi ghế”, liền có lời giải thích rằng người phương Tây thường khó ngồi khoanh chân hay ngồi xổm lâu.

Tạp chí The Atlantic dẫn lời chuyên gia Bryan Ausinheiler (Mỹ) cho biết trẻ em phương Tây sinh ra hoàn toàn có thể ngồi xổm, nhưng lớn lên dần mất khả năng này do cấu trúc cơ thể. Người cao lớn, chân dài sẽ càng khó khăn khi phải ngồi kiểu truyền thống của người châu Á.

Điều làm dân mạng càng thêm thích thú chính là sự hòa nhập của Charles khi anh có thể dùng đũa sành sỏi và trò chuyện thoải mái cùng gia đình. Ở phần bình luận, khi được hỏi đến từ đâu, anh hài hước đáp lại: “Mình là người Việt Nam có râu”. Anh còn khoe mình đã tập luyện nhiều nên giờ có thể dùng đũa thành thạo.

Với Charles, điều làm nên sự “ngon nhất thế giới” của cơm nhà Việt Nam không chỉ là hương vị món ăn, mà còn là khung cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm.

Trong bữa cơm, Charles được ưu ái, có riêng một cái ghế nhỏ để ngồi (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở nhiều vùng quê Việt, thói quen ăn cơm trải chiếu đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Không bàn ghế cầu kỳ, mọi người ngồi vòng tròn, cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Chính sự giản dị ấy lại trở thành “đặc sản” khó tìm thấy ở bất kỳ nhà hàng cao cấp nào.

Từ câu chuyện của Charles, nhiều người Việt cũng có dịp nhìn lại nếp sinh hoạt quen thuộc của mình - thứ vốn bình dị đến mức đôi khi bị lãng quên, nhưng lại khiến bạn bè quốc tế rung động.

Dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại bình luận đồng cảm: “Ở nhiều gia đình, mọi người thường đợi nhau về đủ, mới dọn cơm ra ăn. Không khí ấm áp cực kỳ”, hay “Đúng là chỉ ở bữa cơm nhà mới có cảm giác sum vầy đến thế”.

Anh Tây được đón tiếp như người thân

Không chỉ mê mẩn cơm nhà, Charles Bonneau còn nhiều lần chia sẻ 3 điều anh yêu thích nhất ở Việt Nam là thức ăn, con người và cảnh đẹp.

“Thức ăn Việt Nam quá ngon, mì quảng và bánh mì mình có thể ăn mỗi ngày”, Charles cho biết. Với anh, không chỉ hương vị mà cả cách người Việt dành cho nhau sự hiếu khách, chân thành cũng là điều khiến anh cảm phục. “Con người rất thân thiện, khi có ai cần giúp đỡ, luôn có người sẵn sàng hỗ trợ”, anh nói.

Charles đã có hơn 1 năm sống tại Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chàng trai người Pháp cũng đặc biệt ấn tượng với thiên nhiên và cảnh quan Việt Nam. Anh kể, ở Ninh Bình, phong cảnh núi non, sông nước đẹp như tranh, mang lại cảm giác thư thái “rất chill” (thư thái). Còn Đà Nẵng - nơi anh đang sinh sống - lại hiện đại, sạch sẽ, vừa có nhịp sống năng động vừa sở hữu bãi biển được anh khen là “siêu đẹp”.

Theo chia sẻ, Charles đã có hơn 1 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực và tập nói tiếng Việt mỗi ngày với mong muốn sớm “được phong chức rể Việt”.

Chàng trai người Pháp này thường xuyên bày tỏ tình cảm sâu nặng với đất nước hình chữ S. Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Charles đăng tải một video, trong đó anh nói bằng chất giọng lơ lớ: “Điều làm tôi xúc động, không chỉ là lịch sử hào hùng mà chính là tấm lòng của người dân.

Dù quá khứ còn in dấu vết khó khăn, họ vẫn giữ trong tim sự nhân hậu cho gia đình và mở rộng vòng tay cho bạn bè phương xa”.

Charles thường xuyên bày tỏ tình cảm với đất nước và con người Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng trong video, Charles kể lại trải nghiệm cuộc sống ở Đại Lộc (Quảng Nam), nơi anh được người dân tiếp đón nồng hậu như người thân trở về. “Họ đã tặng tôi tình thương, bữa cơm, nụ cười và tất cả những gì tôi cần, mà không bao giờ đòi hỏi điều gì đáp lại.

Đó chính là vẻ đẹp đích thực của Việt Nam, một mảnh đất từng nhiều đau thương, nhưng chọn tình yêu để chữa lành. Việt Nam đã dạy tôi rằng sức mạnh không nằm ở sự cứng rắn mà ở trái tim nhân hậu. Tôi sẽ luôn mang theo tình yêu ấy trên từng bước đường đời”, anh xúc động chia sẻ.