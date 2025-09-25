Nữ du khách trèo lên lan can, đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa gây xôn xao

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên leo lên lan can, chụp ảnh ở vị trí chông chênh thu hút lượt tương tác lớn.

Trong video, người phụ nữ mặc áo dài, quàng khăn, đứng vắt vẻo trên lan can, sau lưng là khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, bà tỏ vẻ hào hứng. Trong khi đó, nhóm bạn xung quanh nhiệt tình hỗ trợ và chỉ dẫn cách tạo dáng.

Đoạn video nhanh chóng nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng việc mạo hiểm chụp ảnh ở độ cao như vậy là liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng dễ dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Người phụ nữ mặc áo dài, quàng khăn đứng vắt vẻo chụp ảnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Triệu – tài xế taxi ở Sơn La – cho biết, đoạn video được anh ghi lại sáng 24/9, trong lúc anh đang ngồi nghỉ tại một quán cà phê ở Tà Xùa.

Theo anh Triệu, người phụ nữ trèo lên lan can để chụp ảnh là thành viên trong đoàn khách khoảng 50 người đến tham quan Tà Xùa.

“Vừa bước vào quán, thấy khung cảnh đẹp, người phụ nữ đã leo lên lan can cao chưa đến 1m để tạo dáng, lưu lại kỷ niệm giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Do thấy hành động lạ nên tôi lấy điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng để mọi người cùng xem. Thực tế, bên dưới lan can là sàn xi măng, không phải vực sâu hay lưới an toàn như nhiều người đồn đoán”, anh Triệu chia sẻ.

Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Tà Xùa (Ảnh: Hoàng Công).

Trước luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng, anh Triệu cho rằng việc trèo lên lan can để tạo dáng không giúp bức ảnh trở nên đẹp hơn như nhiều người vẫn tưởng. Người cầm máy đứng ở vị trí thấp, trong khi khách tạo dáng lại ở trên cao. Hình ảnh chụp được chủ yếu là bầu trời không thể hiện được hết vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh.

"Kiểu tạo dáng này theo tôi là vô nghĩa, không cần thiết phải trèo lên cao như vậy. Nếu không cẩn thận, khách có thể bị ngã ra phía sau gây nguy hiểm", anh nói.

Thực tế, có nhiều du khách từng gặp nguy hiểm khi chọn các vị trí chông chênh để chụp ảnh.

Tháng 3/2023, một vị khách Tây bị ngã khi chụp ảnh ở "mỏm đá tử thần Hà Giang". Nguyên nhân là do vị khách trượt chân và rơi xuống khoảng 2m. Khi được đưa tới bệnh viện, du khách người Anh trong tình trạng chấn thương ở chân trái, chảy nhiều máu.

Tà Xùa cách Hà Nội 240km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là điểm săn mây đẹp từ tháng 10 đến tháng 4.

Để săn được mây ở Tà Xùa, du khách nên xem dự báo thời tiết và chọn ngày nhiệt độ thấp vào ban đêm và cao vào ban ngày, trong ngày phải có nắng. Xác định hướng mặt trời mọc ở nơi săn mây để có những góc hình đẹp nhất.

Không nên di chuyển lên Tà Xùa vào buổi tối, không nên đi đoàn quá đông. Hỏi và trả giá khi đi bằng xe ôm.

Chi phí mỗi người cho hai ngày một đêm khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Vào các dịp nghỉ lễ Tết, khách nên đặt phòng sớm vì nơi này thường hết phòng. Tà Xùa chỉ có thể phục vụ 700-800 du khách cùng lúc.