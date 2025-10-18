Ngôi làng ở Việt Nam lọt top Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025

Đánh giá hơn 270 hồ sơ đăng ký từ 65 quốc gia trên thế giới, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã vinh danh Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) là một trong những "Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025).

Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất thế giới” do UN Tourism khởi xướng là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích xuất sắc trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng.

Một góc của làng Lô Lô Chải với lối kiến trúc đặc trưng trong vùng (Ảnh: Tuấn Đào).

Danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Như vậy tới thời điểm hiện tại, có 5 làng của Việt Nam được UN Tourism vinh danh là "Làng Du lịch tốt nhất thế giới" qua các năm từ 2022 đến 2025. Trong đó bao gồm làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Nằm nép mình bên cột cờ Lũng Cú dưới chân núi Rồng, Lô Lô Chải được mệnh danh là "làng cổ tích" bởi nét đẹp mộc mạc nên thơ với những bờ rào đá đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Là vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc, đến nay Lô Lô Chải trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng, mang lại nguồn thu bền vững, giúp bà con thay đổi cuộc sống.

Được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch từ năm 2022, Lô Lô Chải hiện có thêm nhiều tiện nghi phục vụ du khách mà vẫn giữ nguyên cảnh quan mộc mạc.

Hiện làng có tổng cộng 51 hộ kinh doanh homestay, 2 nhà hàng, 5 điểm bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm. Mức giá phòng tại đây dao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng. Khách thường đông vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Ngày thường lượng người lưu trú khoảng vài trăm lượt khách.

Du khách chụp ảnh với bức tường đá là nét kiến trúc đặc trưng ở Lô Lô Chải (Ảnh: Long Hướng Duy).

Vài năm trở lại, Lô Lô Chải trở thành điểm du lịch cộng đồng, phát triển theo hướng xanh và bền vững. Địa phương tập trung cải thiện hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng không gian cây xanh, cải thiện nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách.

Các căn nhà ở đây vẫn giữ nguyên kiến trúc của người Lô Lô với nhà trình tường đất kín 3 mặt. Cổng và tường rào bằng đá xếp thủ công. Nhằm phù hợp làm du lịch và thu hút khách, các hộ dân cũng sửa sang làm thêm nhà vệ sinh khép kín, tiện cho khách ăn nghỉ sinh hoạt, không ảnh hưởng tới kiến trúc bên ngoài và tổng thể.

Cùng với đó là việc bảo tồn cảnh quan và kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, kết hợp kiểm soát lượng khách phù hợp để bảo đảm cân bằng sinh thái.

Người dân địa phương được nâng cao năng lực thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng đón tiếp, quản lý dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh du lịch.

Việc phát triển sinh kế tại chỗ được thúc đẩy bằng các mô hình homestay, ẩm thực bản địa, nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm văn hóa nông nghiệp, đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng, tạo việc làm ổn định, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Đến nay công tác truyền thông và quảng bá được triển khai rộng thông qua ấn phẩm, nền tảng số và các chương trình kết nối tour tuyến, góp phần lan tỏa hình ảnh Lô Lô Chải thành điểm đến văn hóa xanh, an toàn, thân thiện và bền vững trên thị trường du lịch quốc tế.

Theo chia sẻ từ đại diện của Sở Du lịch Tuyên Quang, việc thôn Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh có ý nghĩa quan trọng, góp phần ghi dấu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới.