Bên trong Kim Tự Tháp: Vì sao trải nghiệm khiến nhiều du khách thất vọng?

Theo ghi nhận từ các trang du lịch quốc tế, diễn đàn du lịch và phản ánh của du khách, sự thất vọng này không đến từ giá trị lịch sử của di sản, mà chủ yếu xuất phát từ khoảng cách lớn giữa tưởng tượng và thực tế trải nghiệm.

Lối đi bên trong Kim Tự Tháp (Ảnh: Walk My World).

Không gian bên trong hẹp, trống

Điều gây bất ngờ lớn nhất với nhiều du khách là bên trong Kim Tự Tháp không hề hoành tráng như hình dung.

Trái với tưởng tượng về những căn phòng rộng, đầy chữ tượng hình hay hiện vật cổ, lối vào bên trong là những hành lang đá thấp, hẹp, dốc và tối, buộc người tham quan phải cúi gập người trong suốt quãng đường di chuyển.

Điểm cuối của hành trình là một phòng chôn cất trống, không có xác ướp, không trưng bày hiện vật, gần như không có thông tin minh họa tại chỗ.

Nhiều du khách quốc tế đánh giá trên các trang du lịch rằng, sau khi vượt qua cảm giác nóng bức và mệt mỏi, thứ họ nhận được chỉ là “một căn phòng đá trống”, khiến trải nghiệm không tương xứng với công sức bỏ ra.

Với những người kỳ vọng vào yếu tố thị giác hoặc cảm giác “khám phá kho báu”, đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thất vọng.

Kỳ vọng bị “thổi phồng”

Kim Tự Tháp thường được gắn với những câu chuyện bí ẩn, huyền thoại và hình ảnh mang tính điện ảnh. Mạng xã hội càng khiến trải nghiệm “bên trong Kim Tự Tháp” trở nên hấp dẫn hơn qua những mô tả giật gân, thiếu bối cảnh khoa học.

Thực tế, kim tự tháp là công trình lăng mộ, không phải bảo tàng. Nội thất của chúng vốn được xây dựng đơn giản, kín đáo, ưu tiên cấu trúc chịu lực và nghi lễ mai táng, chứ không nhằm phục vụ tham quan.

Khi bước vào không gian nguyên bản đó, nhiều du khách nhận ra trải nghiệm không giống bất kỳ điều gì họ từng hình dung, dẫn tới cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu.

Nhiều câu chuyện bí ẩn xung quanh Kim Tự Tháp khiến kỳ vọng của nhiều người bị "thổi phồng" (Ảnh: National Geographic).

Điều kiện tham quan khắc nghiệt

Bên trong Kim Tự Tháp không có hệ thống thông gió hiện đại. Nhiệt độ cao, không gian kín và độ ẩm thấp tạo cảm giác ngột ngạt, đặc biệt vào mùa hè. Việc di chuyển trong tư thế cúi thấp kéo dài cũng khiến nhiều người nhanh chóng mệt, chóng mặt.

Theo các đánh giá du lịch quốc tế, trải nghiệm này không phù hợp với người lớn tuổi, người có vấn đề tim mạch, sợ không gian hẹp hoặc thể lực yếu.

Một số du khách thừa nhận họ phải quay ra giữa chừng vì cảm giác khó chịu, trong khi trước đó không được cảnh báo rõ ràng về điều kiện tham quan.

Chính yếu tố thể chất này khiến trải nghiệm “đi vào trong Kim Tự Tháp” trở thành thử thách nhiều hơn là khám phá thư giãn.

Vé vào khan hiếm

Không giống vé tham quan khu vực Giza thông thường, vé vào bên trong Kim Tự Tháp được bán với số lượng rất hạn chế mỗi ngày và thường yêu cầu đặt trước, theo Egypt Compass Travel.

Nhiều du khách chỉ biết điều này khi đã đến nơi, dẫn tới tình trạng “đứng trước cửa nhưng không thể vào”.

Một số phản ánh trên báo chí và mạng xã hội cho thấy, không ít du khách chi phí lớn cho chuyến đi nhưng bị lỡ trải nghiệm quan trọng nhất chỉ vì thiếu thông tin hoặc tour không bao gồm vé nội khu. Điều này khiến cảm giác thất vọng gia tăng, nhất là với những người xem đây là điểm nhấn chính của hành trình Ai Cập.

Bức tường đá lớn bên trong Kim Tự Tháp (Ảnh: The Jerusalem Post).

Vé vào bên trong Đại Kim Tự Tháp Khufu khoảng 1.500 EGP/người lớn (khoảng 840.000 đồng). Vé vào bên trong Kim Tự Tháp Khafre hoặc Menkaure thường có giá thấp hơn.

Việc đặt vé trước là điều bắt buộc nếu du khách xác định muốn vào bên trong. Du khách có thể đặt vé tại trụ sở bán vé chính thức ngay cổng vào khu di tích hoặc qua các nền tảng đặt vé trực tuyến được Bộ Du lịch & Cổ vật Ai Cập ủy quyền.

Chính sách bảo tồn khiến trải nghiệm bị “giới hạn có chủ ý”

Một lý do quan trọng khác là chính sách bảo tồn nghiêm ngặt của Ai Cập. Để tránh hư hại cấu trúc hàng nghìn năm tuổi, nhà chức trách hạn chế số người vào trong, không cho chạm vào bề mặt đá, không trưng bày hiện vật và hạn chế tối đa can thiệp hiện đại.

Điều này giúp bảo vệ di sản, nhưng đồng thời cũng khiến trải nghiệm trở nên khô khan và thiếu yếu tố tương tác so với kỳ vọng của du khách hiện đại, vốn đã quen với bảo tàng đa phương tiện, ánh sáng và thuyết minh trực quan.

Hành trình tham quan có hướng dẫn viên giúp du khách hiểu rõ hơn về cấu trúc, lịch sử và mục đích xây dựng Kim Tự Tháp Giza, thay vì tự mình trải nghiệm (Ảnh: Inside Egypt).

Đi vào hay không đi vào Kim Tự Tháp?

Với nhiều chuyên gia du lịch, ngắm Kim Tự Tháp từ bên ngoài, kết hợp tìm hiểu lịch sử qua bảo tàng và các khu khảo cổ khác có thể mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn so với việc nhất thiết phải đi vào bên trong.

Kim Tự Tháp vẫn vĩ đại, nhưng trải nghiệm bên trong mang tính khảo cổ nhiều hơn du lịch. Sự thất vọng của một bộ phận du khách không làm giảm giá trị di sản, mà phản ánh thực tế rằng không phải kỳ quan nào cũng được thiết kế để chiều lòng cảm xúc du lịch đại chúng.