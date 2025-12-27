Nghỉ Tết Dương 4 ngày: Hà Giang, Sa Pa đông đúc, khách đỏ mắt tìm phòng

Hà Giang kín phòng dịp Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày khiến nhiều gia đình thay đổi lịch trình nghỉ. Các tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa tại khu vực Đông Bắc và Tây Bắc được nhiều người lựa chọn.

Chị Thu Thảo (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, gia đình chị quyết định lên kế hoạch đưa gia đình tới Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) trải nghiệm.

Du khách khám phá Lô Lô Chải (Ảnh: Phạm Thu Thảo).

Tuy nhiên suốt chiều 25/12, vị khách Hà Nội tranh thủ tìm loạt khách sạn, homestay xung quanh khu vực này đều thông báo bị hết phòng.

Trên các hội nhóm du lịch, chị Thảo được nhân viên sale (mua bán) báo giá phòng cao gấp 2 lần và khẳng định lượng phòng còn lại rất ít nếu không chốt sớm.

"Loại phòng bình thường khoảng 600.000 đồng, nhưng nay có giá hơn 900.000 đồng. Lý do nhân viên sale đưa ra do khách đặt quá sát ngày nên không còn nhiều lựa chọn và phải chấp nhận tăng giá", chị Thảo nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thuật, quản trị viên cộng đồng du lịch cho biết, hiện các cơ sở lưu trú tại Lô Lô Chải nói riêng và khu vực Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) nói chung đều kín phòng.

Cơ sở lưu trú ở Hà Giang thông báo không còn phòng vào dịp Tết Dương lịch từ 1/1 đến 4/1 (Ảnh chụp từ màn hình).

Theo anh Thuật, vào mùa du lịch cao điểm ở Hà Giang cũ, các sale đã "ôm phòng" (mua hết phòng của cơ sở lưu trú), chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội rất mạnh. Thời điểm này, khách đặt phòng qua sale sẽ bị tăng giá 40%-50% tùy từng vị trí, địa điểm.

Theo tìm hiểu các chủ homestay ở đây khẳng định không thay đổi mức giá đã công khai và niêm yết.

Tuy nhiên có hiện tượng môi giới thu gom phòng tại các homestay dưới danh nghĩa khách lẻ rồi rao bán lại phòng trên mạng xã hội với giá cao gấp 2-3 lần. Những trường hợp này hầu hết đều mua phòng trực tiếp rồi bán chênh lệch. Chủ cơ sở lưu trú không kiểm soát được việc phòng bị đẩy giá.

Trên thực tế, theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí tại các nền tảng đặt phòng như Agoda, Booking, một số cơ sở lưu trú tại Hà Giang cũ không còn hiển thị giá phòng vào thời điểm đặt từ 1/4/2026 đến 4/4/2026.

Phân khúc bình dân là các hạng phòng khoảng 600.000 đồng/đêm, một chủ cơ sở tại Đồng Văn cho biết đã sớm có khách chốt từ khoảng một tháng trước.

Hạng phòng trên 1 triệu đồng/đêm ở được 2 người kèm một trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi) có bao gồm bữa sáng, là phân khúc được nhiều du khách quan tâm nhất.

Thời điểm hiện tại, các khu vực lưu trú tại Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú hiện báo hết phòng.

Tuy nhiên trên một số hội nhóm du lịch, du khách vẫn có thể đặt phòng qua bên trung gian và chấp nhận giá bị chênh khoảng 30% đến 50%.

Được biết, Tết Dương lịch năm nay kỳ nghỉ kéo dài, cũng trùng với dịp hoa mai anh đào nở rộ nên lượng khách có nhu cầu tới đây trải nghiệm tăng cao.

Phòng nghỉ, khách sạn lớn tại Lào Cai, Sơn La đã kín trên 80%

Tương tự như ở Hà Giang, điểm du lịch Mộc Châu (Sơn La), Sa pa (Lào Cai) cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ dài ngày; lượng phòng ở đây cũng kín trên 80%.

Chị Nguyễn Bích Phương (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết, gia đình dự định chỉ đi cắm trại trong ngày tại Ba Vì. Tuy nhiên, khi phương án nghỉ Tết 4 ngày được thông qua, chị nhanh chóng chuyển hướng đưa gia đình đi du lịch tại Sơn La.

“Thời điểm này cảnh sắc Mộc Châu đang rất đẹp, các con cũng vừa trải qua kỳ thi học kỳ nên tôi quyết định chuyển hướng sang chuyến đi chơi dài ngày”, chị Phương nói.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cho biết, do kế hoạch thay đổi khá gấp gáp nên việc đặt phòng nghỉ không dễ dàng. Chị Phương mất gần 4 tiếng đồng hồ tham khảo, tìm hiểu mới tìm được nơi nghỉ ưng ý cho cả nhà.

Những thợ chụp ảnh địa phương mà chị biết cũng đã kín lịch, gia đình sẽ phải tự chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại.

Được biết, Sơn La cũng đang vào mùa du lịch cao điểm trong năm với các điểm đến hấp dẫn tại Mộc Châu, Vân Hồ.

Một nhân viên chuyên nhận đặt phòng tại các homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Mộc Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm gần như đã kín phòng, đặc biệt vào các ngày cao điểm từ 1 đến 3/1/2026.

“Phòng nghỉ ở các homestay, khách sạn mức bình dân khoảng 900.000 -1,5 triệu/ phòng, ở được 3-4 người. Các phòng cao cấp hơn thì từ 1,5 triệu đồng trở lên”, người này nói.

Theo nhân viên này, so với ngày thường, giá các phòng nghỉ tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng. Cuối tháng 11, có những homestay tung ra gói ưu đãi 2 ngày 1 đêm, miễn phí bữa sáng, miễn phí một số dịch vụ chỉ với 799.000 đồng/khách. Nhưng thời điểm này, mức giá có thể tăng gấp đôi.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch Sơn La, đánh giá, dịp Tết Dương lịch nghỉ dài ngày vì thế sẽ khó tránh khỏi tình trạng “cháy phòng” tại các khu vực trung tâm của Mộc Châu.

“Sở đã giao Phòng Quản lý du lịch tham mưu văn bản chỉ đạo các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường tuyên truyền quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, khuyến khích các chương trình kích cầu du lịch… trong dịp này”, ông Việt thông tin.

Trong khi đó, tại Lào Cai, Sa Pa và Mù Cang Chải là 2 điểm đến được nhiều du khách quan tâm hơn cả.

Tại Sa Pa, các hạng phòng, combo nghỉ dưỡng dịp này có mức giá mềm hơn so với giai đoạn hè, dao động từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/phòng/đêm, dành cho 2 người bao gồm cả bữa sáng.

Trong 4 ngày lễ, du khách quan tâm nhiều tới dòng khách sạn cao cấp, sau đó là các homestay có điểm nhìn ra núi hoặc các thung lũng ruộng bậc thang.

Con đường hoa tớ dày tại Garrya Mù Cang Chải thu hút khách du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Mù Cang Chải (Lào Cai), đại diện Garrya Mù Cang Chải cho biết, 110 phòng tiêu chuẩn 5 sao của khu nghỉ dưỡng này đã được đặt kín trong dịp Tết Dương lịch. Mức giá phòng tại khu nghỉ dưỡng này từ 5,5 triệu đồng/đêm.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, nhiều khách có nhu cầu nghỉ dưỡng tại đây cũng không thể đặt được.

Ông Hà Quốc Trung - Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cho hay, địa phương đã rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan; đồng thời yêu cầu các đơn vị niêm yết giá công khai, không tăng giá bất hợp lý.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tăng giá dịch vụ, đầu cơ, trục lợi, thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh du lịch.

Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực trọng điểm để phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thị xã Sa Pa và khu du lịch Fansipan.

“Dự kiến du khách tăng khoảng 10%-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo du khách đến với Lào Cai dịp Tết dương lịch sẽ tăng khoảng 10-15% vì có nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra trong dịp này như: Lễ hội Khèn Mông, Lễ hội Tuyết…

Các điểm đến hấp dẫn vẫn là Văn Chấn, Mù Cang Chải, Y Tý, Sa Pa. Hiện công suất đặt phòng đặt tại các khách sạn lớn đã đạt 85-95%, cao điểm nhất là vào ngày 2/1/2026”, ông Trung thông tin.

Mộc Châu, Sơn La đang vào mùa đẹp nhất trong năm nên sẽ thu hút nhiều khách du lịch dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Lê Hải).

Cũng trong dịp này, đại diện nhiều ngành du lịch nhiều địa phương cho biết, nghỉ Tết Dương lịch được xem là “bước chạy đà” quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm.

Các địa phương vì thế không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, để du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài hơn.