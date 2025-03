Nghỉ 30/4: Nhiều điểm nóng hết vé, vé Hà Nội - Phú Quốc gần 10 triệu đồng

Vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ "vẫn nóng"

Tối 24/3, chị Phạm Phương Hoài (quận Long Biên, Hà Nội) căng đầu sau nhiều giờ kiểm tra giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc. Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên chị và chồng bàn nhau sẽ cho cả gia đình đi chơi Phú Quốc do năm ngoái "đi hụt".

"Năm ngoái cũng dịp này, vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc gần 9 triệu đồng/người chặng khứ hồi nên chúng tôi đành chọn địa điểm khác. Năm nay giá vé vẫn neo đậu ở mức cao. Nhưng vì đã hứa với các con nên chúng tôi đành bấm bụng chấp nhận", chị Hoài giải thích.

Vé một chiều chặng Hà Nội - Phú Quốc bay ngày 30/4 có giá hơn 5 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình).

Theo vị khách này, sau khi khảo sát giá của hàng loạt các hãng có đường bay từ Hà Nội tới Phú Quốc, chị chấp nhận chọn một hãng bay giá rẻ, không đi vào khung giờ đẹp để giảm chi phí, nhưng vé vẫn khoảng 9 triệu đồng/khách chặng khứ hồi (bao gồm thuế phí). Như vậy, với gia đình 4 người, chỉ tính riêng tiền vé tiêu tốn hơn 30 triệu đồng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nếu lựa chọn bay Hà Nội - Phú Quốc của Vietjet Air vào ngày 30/4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ), những khung giờ đẹp từ 7h30 tới 14h05 đều hết chỗ ở toàn bộ các hạng bay thường và thương gia.

Hành khách chỉ có thể chọn chặng bay từ 14h05 tới 19h15 ở hạng thường với giá vé từ 4,3 triệu đồng/chiều (bao gồm thuế, phí).

Tương tự, với hãng bay của Vietnam Airlines, chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng không còn nhiều vé. Hạng vé phổ thông từ 4,5 triệu đồng/chiều cho tới hạng thương gia từ 13 triệu đồng/chiều bay nếu đặt vé vào ngày 30/4.

Tình trạng cháy vé máy bay dịp này cũng xuất hiện ở các chặng bay nóng. Đường bay TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Côn Đảo, TPHCM - Quy Nhơn đều ở tình trạng khan hiếm vé rẻ.

Cụ thể, chiều bay TPHCM đi Hà Nội, giá vé phổ thông của Vietnam Airlines trong khoảng thời gian từ 29/4 tới 2/5 rẻ nhất hơn 2,5 triệu đồng/lượt. Một số giờ bay sớm chỉ còn vài ghế.

Nhiều điểm nóng du lịch trong nước tuy hút khách nhưng khó lòng cạnh tranh với tour nước ngoài do giá vé máy bay cao (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Hãng bay này cũng thông báo các chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng hết sạch vé ở khung giờ vàng từ 8h, 9h05 và 10h vào ngày 30/4. Một số chặng khác còn vài ghế.

Các chuyến bay của Vietjet Air đi từ TPHCM tới Phú Quốc vào ngày 30/4 cũng không còn vé ở khung giờ 9h20, 10h20 ở tất cả các hạng ghế.

Nguyên nhân được cho là dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Nhiều du khách ở Hà Nội, TPHCM cho biết đã sớm đặt vé để chủ động lịch trình, nhưng không tránh được tình trạng mức giá căng thẳng.

Du lịch nội địa khó cạnh tranh tour nước ngoài vì vé máy bay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế với trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước.

Các đường bay đi, đến TPHCM có 5.083 chuyến, trung bình 462 chuyến mỗi ngày với khoảng 1,03 triệu ghế, tăng 21% so với ngày thường. Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TPHCM, các hãng khai thác 1.261 chuyến, tăng 8% so với ngày thường và tăng 16% so với kỳ nghỉ năm trước.

Các hãng bay vừa bổ sung thêm ghế ngồi trên các chặng nội địa (Ảnh minh họa: Minh Quân).

Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên gần 200 chiếc.

Mặc dù vậy, nhiều đường bay từ TPHCM tới các điểm ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên vẫn trong cảnh cháy vé. Điều này cho thấy áp lực lớn của ngành hàng không trong mùa cao điểm.

Trên đà vé máy bay tăng cao, người mua cũng khó lòng sở hữu nếu không chốt sớm, các chuyên gia cho rằng, điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới chi phí, còn tác động tới du lịch nội địa dịp 30/4-1/5, thời điểm được coi là một trong những kỳ nghỉ lớn trong năm.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, nhận định, vé máy bay thường chiếm khoảng 30-40% trong cấu thành giá tour.

Điều này buộc các công ty lữ hành phải điều chỉnh tăng giá tour nội địa từ 10% đến 20%. Qua đó có thể giảm sức hút của thị trường nội địa tới khách Việt.

Khách Việt tới hồ Điền Trì cách trung tâm thành phố Côn Minh (Trung Quốc) chừng 15km về phía Tây (Ảnh: Hoàng Tuyết).

Trong khi đó, vào dịp này thị trường tour nước ngoài vẫn hấp dẫn khách Việt nhờ mức giá thu hút.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của một đơn vị lữ hành chuyên bán tour Trung Quốc đi đường bộ dự kiến đây vẫn là tour bùng nổ trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Cụ thể, tour ghép Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự hành trình 3 ngày 3 đêm, khởi hành tối 29/4 và 30/4 đều có mức giá từ 4,3 triệu đồng/khách; tour Nam Ninh - Thái Bình cổ trấn - Thanh Tú Sơn 3 ngày 2 đêm giá trọn gói 4,2 triệu đồng/khách.

Ngoài ra, các tour truyền thống di chuyển bằng máy bay của Trung Quốc vẫn hấp dẫn nhờ mức giá.

Trong đó, tour Hà Nội - Quảng Châu - Thâm Quyến - Chu Hải 5 ngày 4 đêm giá 11,9 triệu đồng/khách; tour Hà Nội - Quảng Châu - Thâm Quyến 4 ngày 3 đêm giá 11,5 triệu đồng/khách.

Một số tour nước ngoài khác đi ngày 30/4 cũng được khách Việt săn đón như tour Lào Luang Prabang - Vientiane 4 ngày giá 17,5 triệu đồng/khách. Tour Campuchia 4 ngày Siem Reap - Battambang giá 14,7 triệu đồng/khách.