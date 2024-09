Ngành "công nghiệp không khói" mang lại gần 1 tỷ USD cho Bình Định

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, những năm qua, du lịch tỉnh này là điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Bình Định tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ.

Điểm nhấn du lịch Bình Định năm nay là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế diễn ra hồi tháng 3 trên đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Bình Định đón trên 8 triệu lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 147% so với kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt hơn 22.794 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai bộ tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đơn vị cũng hình thành chuỗi các sự kiện, lễ hội tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt mang tầm quốc gia và quốc tế để tăng trải nghiệm và sức hút cho du khách đến với Bình Định.

Nổi bật là Bình Định tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024. Trong đó, điểm nhấn là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế và giải Teqball thế giới 2024. Cùng với đó là lễ hội văn hóa ẩm thực Bình Định; đêm nhạc quốc tế với những ngôi sao nổi tiếng thế giới…

Không gian du lịch của Bình Định tiếp tục được mở rộng, đã hình thành nhiều điểm đến mới thu hút đông khách du lịch như lễ hội Đống Đa (huyện Tây Sơn); lễ hội trái cây (huyện Hoài Ân); lễ hội du lịch "Biển xanh vẫy gọi - Mùa rong mơ" (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn)...

Đặc biệt, năm nay cũng hình thành thêm 2 lễ hội du lịch ở địa phương gồm lễ hội du lịch Hoài Nhơn "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi" và lễ hội du lịch "Làng chài" (xã Nhơn Lý).

"Đây là những nỗ lực lớn của các địa phương trong đầu tư, xây dựng, phát triển thương hiệu để Bình Định trở thành điểm đến "An toàn, thân thiện, hấp dẫn" và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, thành phố Quy Nhơn lần thứ 2 nhận được giải thưởng cao quý thành phố du lịch sạch ASEAN năm 2024", ông Trần Văn Thanh cho hay.