Năm 2025, người ở TPHCM đã xếp hàng cả tiếng vì những món ăn nào?

Bánh dép phô mai

Tháng 3, hình ảnh những chiếc bánh hình dép có nhân phô mai kéo sợi khiến không ít người tò mò và sẵn sàng xếp hàng, lấy số thứ tự để mua cho bằng được.

Tại quán ăn vặt trên đường Phạm Văn Xảo (phường Phú Thọ Hòa) xuất hiện dòng người đứng chờ kéo dài, bất chấp thời tiết oi bức. Có lúc cao điểm, khách phải đợi hơn một tiếng mới tới lượt.

Bánh dép có hình dáng dễ thương, khiến nhiều người xếp hàng mua để chụp ảnh check-in (Ảnh: Cẩm Tiên).

Lý do khiến bánh dép phô mai gây sốt không nằm ở công thức mới mẻ, mà ở hình dáng độc lạ, liên tưởng đến câu nói đùa quen thuộc “cho ăn dép”. Chính sự quen mà lạ này khiến món ăn nhanh chóng lan truyền, thu hút đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh đến người lớn tuổi.

Những chiếc dép thơm lừng này được làm theo kiểu bánh đồng xu, mỗi lần nướng mất khoảng 4 phút. Nhân chủ đạo là phô mai mozzarella.

Khi còn nóng, bánh có lớp vỏ mềm, mùi bơ sữa rõ, nhân phô mai béo và kéo sợi bắt mắt. Tuy nhiên, nhiều thực khách thừa nhận hương vị không quá khác biệt so với bánh đồng xu, bánh chỉ ngon nhất khi ăn ngay, để nguội thì vỏ cứng, phô mai mất độ dẻo.

Bánh tart trái cây

Cuối tháng 3, một quán bánh nhỏ trên đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) bất ngờ trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người sẵn sàng xếp hàng dài hàng chục mét để mua bánh. Điều đặc biệt là quán chỉ bán bánh sau 20h, nhưng nhiều người đã có mặt từ trước 19h để giữ chỗ.

Món gây sốt tại đây là bánh tart, loại bánh vốn không mới, nhưng được “hâm nóng” nhờ ngoại hình được phủ trái cây nhiều màu sắc. Giá bán chỉ 12.000 đồng/chiếc, thấp hơn nhiều so với mặt bằng bánh ngọt nói chung, trở thành lý do lớn khiến nhiều người sẵn sàng chờ đợi.

Bánh được trưng bày trong tủ kính nhỏ và liên tục được bổ sung thêm (Ảnh: Cẩm Tiên).

Bánh có vỏ tart giòn, nhân kem phô mai béo nhẹ, phía trên phủ trái cây tươi như dâu, xoài, nho, cherry, dưa lưới. Khi ăn tại chỗ, bánh giữ được độ giòn và cân bằng vị chua ngọt khá dễ chịu. Tuy nhiên, nếu mang về xa, vỏ bánh dễ mềm, dễ vỡ. Một số thực khách cũng nhận xét bánh ngon khi ăn 1-2 cái, ăn nhiều lại dễ ngấy.

Chủ quán cho biết, sau khi hình ảnh chiếc bánh được lan truyền, lượng bán ra tăng từ khoảng 100 chiếc/ngày lên gần 1.000 chiếc/ngày, buộc quán phải tăng nhân sự và rút ngắn thời gian bán.

Cà phê ống tre yêu nước

Tháng 4, trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, một quán cà phê nhỏ trên đường Sương Nguyệt Anh (phường Bến Thành) bất ngờ thu hút hàng dài người xếp hàng chờ mua. Điều khiến khách kiên nhẫn đứng đợi cả tiếng không hẳn vì thức uống, mà vì chiếc ly ống tre phiên bản đặc biệt gắn cờ đỏ sao vàng.

Mỗi ly nước được đựng trong ống tre thật, có tem khẩu hiệu, quai xách bằng lá buông, ống hút cỏ bàng và lá cờ nhỏ cắm bên ngoài. Không ít gia đình đưa con nhỏ đến mua, xem đây như một cách giáo dục về lịch sử và lòng yêu nước. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh check-in cùng ly nước đặc biệt.

Những chiếc ly ống tre đặc biệt khiến nhiều người kiên nhẫn đứng chờ cả tiếng đồng hồ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Về hương vị, nhiều thực khách thừa nhận ban đầu chỉ chú ý đến chiếc ống tre, nhưng khi uống lại bất ngờ vì nước pha vừa miệng, không quá ngọt, dễ giải khát trong ngày nắng nóng. Một số người cho biết có thể ngửi thấy mùi tre thoang thoảng, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Chủ quán cho biết, lượng khách tăng gấp 5-8 lần so với ngày thường, từ 70-80 ly/ngày lên 400-600 ly.

Quầy cua 45.000 đồng/con

Tháng 6, một quầy cua ven đường ở phường Bình Hưng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi người dân xếp hàng dài chờ mua cua, thậm chí đứng đợi gần 2 tiếng từ trước khi quầy bắt đầu bán.

Quầy cua 45.000 đồng ở TPHCM gây sốt, người dân tranh nhau mua (Video: Cẩm Tiên).

Cua tại đây được luộc sẵn, bán kèm nước chấm, đồng giá 45.000-50.000 đồng/con. Nhiều thực khách thừa nhận mức giá này không quá rẻ, nhưng điểm cộng là cua chất lượng đồng đều, chắc thịt, giá niêm yết rõ ràng, không sợ bị “chặt chém”.

Do lượng khách quá đông, quầy hàng rơi vào cảnh chen lấn, xô đẩy vì ai cũng sợ hết hàng. Chủ quầy và bảo vệ liên tục nhắc nhở xếp hàng giữ trật tự, nhưng không khí mua bán vẫn náo nhiệt, ồn ào suốt một góc đường. Nhiều người chọn cách nhờ người đứng đầu hàng mua hộ, đưa tiền trước để tiết kiệm thời gian.

Về hương vị, cua luộc giữ được độ ngọt tự nhiên, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc nước chấm riêng của quầy khá vừa miệng. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ sau khi mở bán, toàn bộ số cua mang đến đã được bán sạch.

Bánh mì gạch cua

Cuối tháng 7, tuyến đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) trở nên nhộn nhịp bởi hàng loạt quầy bán bánh mì gạch cua biển giá 25.000 đồng/phần. Món ăn mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến thực khách phải lấy số thứ tự và chờ gần một tiếng mới mua được.

Nhân bánh gồm thịt bằm, mỡ hành, thịt cua, trứng cút và điểm nhấn nằm ở phần gạch cua màu cam, béo và dậy mùi hải sản. Chính hương vị khác biệt này khiến nhiều food reviewer (người trải nghiệm, đánh giá ẩm thực) tìm đến quay clip trải nghiệm, góp phần đẩy món ăn lan rộng.

Bánh mì sốt gạch cua mới nổi ở TPHCM, nhiều người xếp hàng cả tiếng chờ mua (Video: Cẩm Tiên).

Theo ghi nhận, không ít người phải quay lại lần thứ hai, thứ ba mới mua được vì quầy quá đông. Khi ăn nóng, bánh mì giòn, phần gạch cua béo, đậm, ăn khá cuốn. Tuy nhiên, một số thực khách nhận xét nếu ăn nhiều sẽ nhanh ngấy. Việc nhiều quầy “ăn theo” mọc lên cũng khiến chất lượng giữa các điểm bán không đồng đều.

Tiramisu “Douyin”

Tháng 9, một quầy bánh nhỏ ven đường song hành quốc lộ 22 (xã Bà Điểm) bất ngờ trở thành hiện tượng với món tiramisu “Douyin” phủ trái cây. Dù quầy mở bán lúc 16h30, từ 15h30 đã có hàng dài người đứng chờ. Chỉ sau hơn một tiếng, bánh đã “cháy hàng”, nhiều người đến chậm phải ngậm ngùi ra về.

Giá bán dao động 45.000-50.000 đồng/chiếc, bánh có kích thước lớn hơn tiramisu truyền thống, mặt phủ trái cây tươi như dâu, việt quất, xoài, bơ, nho. Cách trình bày phóng khoáng, màu sắc bắt mắt giúp món bánh vừa ngon miệng, vừa “ăn ảnh”.

Những chiếc bánh tiramisu phủ trái cây có màu sắc bắt mắt (Ảnh: Cẩm Tiên).

Nhiều thực khách đánh giá bánh béo, mềm, vị kem phô mai rõ ràng, trái cây giúp cân bằng độ ngọt. Tuy nhiên, với người không quen vị béo, bánh có thể nhanh gây ngán. Dù vậy, việc bán hết 300-400 chiếc mỗi ngày cho thấy sức hút không nhỏ của món bánh này.

Quán xôi Bắc giữa “khu nhà giàu”

Cuối năm 2025, một quán xôi mang hương vị miền Bắc tại phường An Khánh bất ngờ gây sốt, không chỉ vì món ăn mà bởi không gian xanh như khu rừng thu nhỏ giữa lòng TPHCM. Từ sáng sớm, khách đã xếp hàng chờ. Có ngày, chỉ hơn 9h quán đã thông báo hết chỗ, khách phải đợi thêm gần một tiếng.

Một phần xôi tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Thực đơn gồm xôi xéo, xôi đậu xanh, xôi cốm, ăn kèm thịt kho, chả mỡ, trứng ốp la, hành phi. Hạt xôi dẻo, thơm, hương vị được nhiều người nhận xét là khá “chuẩn Bắc”, nhất là khi uống cùng nước mơ, nước sấu. Một suất ăn đầy đủ kèm bánh giò, nước có giá khoảng 130.000 đồng, được cho là phù hợp với không gian và trải nghiệm.

Điểm trừ là quán đông, chờ lâu, không gian sân vườn đôi lúc nóng và có muỗi. Dù vậy, hiệu ứng mạng xã hội vẫn khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng chạy 15-20km để trải nghiệm.