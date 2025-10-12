Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở Nhật Bản cũng như nước ngoài, đoạn video ghi cảnh toàn thể lãnh đạo công ty của một hãng kem nước này cúi đầu xin lỗi khách hàng vì quyết định tăng giá một que kem thêm 10 yên (gần 2.000 đồng), bất ngờ gây sốt trở lại.

Một que kem tăng giá 2.000 đồng sau 25 năm, hãng kem cúi đầu xin lỗi khách (Nguồn video: Reddit).

Được biết, đó là đoạn video xin lỗi công khai được phát sóng trên truyền hình vào năm 2016, ghi cảnh vị giám đốc điều hành cùng toàn thể ban lãnh đạo hãng kem, cúi đầu trước ống kính và nói lời xin lỗi chân thành vì việc bắt buộc phải tăng giá mỗi que kem sau 25 năm giữ bình ổn giá cả.

Theo đó, mỗi que kem vốn có giá 60 yên (10.000 đồng), được tăng lên thành 70 yên (12.000 đồng). Đây cũng là lần tăng giá đầu tiên của thương hiệu sau 25 năm kinh doanh.

Lãnh đạo công ty gửi lời xin lỗi sau khi tăng giá mỗi sản phẩm thêm 2.000 đồng (Ảnh cắt từ clip).

Trong video, người xem có thể thấy toàn thể lãnh đạo hãng kem cùng các nhân viên mặc vest chỉn chu, đứng xếp hàng ngay ngắn và cúi đầu xin lỗi trong im lặng. Họ đưa ra thông điệp nhằm cảm ơn sự thấu hiểu của thực khách dành cho mình suốt thời gian qua.

Về lý do tăng giá, phía đại diện hãng kem cho biết do chi phí nguyên liệu và vận hành tăng lên đáng kể giữa bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, họ buộc phải tính toán tới việc tăng giá tiền mỗi que kem.

Khi video gây sốt trở lại cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người coi đây là chiêu trò tiếp thị đỉnh cao, thì phần lớn ý kiến ca ngợi sự trung thực và khiêm nhường vốn là văn hóa chung của nhiều công ty ở Nhật Bản. Với họ, ngay cả những thay đổi nhỏ cũng cần thể hiện sự tôn trọng với người tiêu dùng.

Đây là một trong những loại kem phổ biến ở Nhật Bản được người tiêu dùng ưa chuộng (Ảnh minh họa: News).

Được biết, hãng kem Akagi Nyugyo vốn nổi tiếng với loại kem Garigari-kun. Thương hiệu này có nhiều dòng kem bán chạy tại thị trường Nhật Bản như kem vị soda có lớp đá bào giòn tan, kem vị quýt có lẫn những múi quýt, kem sữa sánh mịn, loại kem dạng đá bào phục vụ trong cốc xuất hiện trên thị trường từ năm 1964...