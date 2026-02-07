Mặc đồ người nhện leo núi, người đàn ông rơi từ độ cao 20m ở Malaysia

Leo núi ở Malaysia, “người nhện” gặp nạn

Theo tờ Sinar Harian, vụ việc xảy ra vào chiều 30/1, khi người đàn ông này tham gia leo núi, đi bộ đường mòn tại khu vực Bukit Dinding, một ngọn đồi nằm giữa các khu dân cư Wangsa Maju và Setiawangsa, vốn được nhiều người lựa chọn để rèn luyện thể thao.

Trong lúc di chuyển trên đoạn dốc có độ nghiêng lớn, ước tính khoảng 75 độ, nạn nhân bất ngờ trượt chân và rơi xuống sườn đồi từ độ cao khoảng 20m. Cú ngã khiến người này bị thương, chủ yếu ở vùng lưng và chân, không thể tự di chuyển.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Kuala Lumpur cho biết, đơn vị này nhận được tin báo vào khoảng 17h cùng ngày. Ngay sau đó, hai đội cứu nạn cùng lực lượng y tế khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Do địa hình rừng núi phức tạp, các nhân viên cứu nạn phải đi bộ khoảng 1km theo đường mòn, sau đó tiếp tục băng rừng mới tiếp cận được vị trí nạn nhân.

Cú ngã từ sườn đồi khiến nạn nhân bị thương, chủ yếu ở vùng lưng và chân, không thể tự di chuyển và phải chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận (Ảnh: Cơ quan Phòng vệ Dân sự Kuala Lumpur).

Tổng cộng khoảng 9 nhân viên cứu nạn tham gia chiến dịch, sử dụng nhiều trang thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, người đàn ông mặc trang phục người nhện được lực lượng cứu nạn đưa về khu vực an toàn để chuyển đến bệnh viện điều trị (Ảnh: Cơ quan Phòng vệ Dân sự Kuala Lumpur).

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Malaysia. Nhiều người để lại bình luận vừa bày tỏ sự lo lắng, vừa tự hỏi tại sao nạn nhân lại leo núi trong trang phục kỳ lạ đến vậy.

“Dù người nhện có tài leo trèo đến đâu, cuối cùng cũng có lúc ngã xuống đất”, một người viết. Một tài khoản khác bình luận: “Người nhện trở về nhà cũng cần sự trợ giúp à?”.

Một ý kiến khác cho rằng trang phục không phù hợp có thể góp phần gây nguy hiểm: “Lần sau không cần cầu kỳ mặc đồ người nhện, hãy mặc trang phục phù hợp vì di chuyển trong rừng không giống chạy trên đường nhựa”.

Bukit Dinding cao khoảng 291m, là khu vực rừng đô thị được bảo tồn, có nhiều đoạn dốc và trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm nếu người leo núi không có trang bị phù hợp hoặc đánh giá thấp mức độ rủi ro của địa hình.

Vụ tai nạn được xem là lời cảnh báo đối với những người tham gia các hoạt động ngoài trời tại khu vực rừng núi, nhất là khi lựa chọn trang phục và thiết bị không phù hợp với điều kiện thực tế.