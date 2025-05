Ba người leo núi tử nạn, một người sống sót kỳ diệu sau 12 giờ cầu cứu

Theo thông tin từ giới chức hạt Okanogan, tai nạn xảy ra vào tối 10/5 khi nhóm 4 người đang trong hành trình leo núi tại khu vực Early Winters Spires, thuộc dãy North Cascades (bang Washington, Mỹ).

Đây là khu vực nổi tiếng với địa hình hiểm trở, những mỏm đá sắc nhọn và khe núi dốc đứng, nằm cách thành phố Seattle khoảng 257km về phía đông bắc.

Trong lúc đang xuống núi, hệ thống neo dây an toàn bất ngờ bị bung khỏi vách đá, khiến cả nhóm rơi tự do. Cụ thể, thiết bị neo là một chiếc piton (chốt kim loại gắn vào đá, dùng để cố định dây an toàn) đã không còn chắc chắn khiến cả nhóm rơi khoảng 60m xuống khe dốc, rồi tiếp tục lăn thêm 60m nữa trước khi dừng lại.

Ba người thiệt mạng được xác định là Vishnu Irigireddy (48 tuổi), Tim Nguyen (63 tuổi) và Oleksander Martynenko (36 tuổi). Người sống sót duy nhất là Anton Tselykh (38 tuổi).

Dù bị chấn thương đầu và chảy máu nội tạng, Tselykh đã tự gỡ mình ra khỏi đống thiết bị rối ren, lần mò xuống núi trong bóng tối. Sau nhiều giờ di chuyển giữa địa hình hiểm trở, anh tới được chiếc xe của mình, lái đến trạm điện thoại công cộng gần nhất để gọi cứu hộ. Tổng hành trình sinh tồn của người đàn ông này kéo dài ít nhất 12 tiếng.

Chia sẻ với truyền thông, ông Dave Yarnell - Phó cảnh sát trưởng hạt Okanogan - cho biết: "Đây là một hành trình phi thường. Dù bị thương nặng, anh ấy vẫn giữ được sự tỉnh táo và quyết tâm sống sót".

Lực lượng cứu nạn tại hiện trường (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Okanogan/AP).

Ngay sáng hôm sau, nhóm cứu nạn gồm 3 người đã tiếp cận hiện trường nhờ tín hiệu định vị từ thiết bị mà nhóm leo núi mang theo. Do địa hình hiểm trở, trực thăng đã được huy động để đưa từng thi thể ra ngoài.

Bà Cristina Woodworth - trưởng nhóm tìm kiếm cứu nạn - cho biết đây là vụ tai nạn nghiêm trọng hiếm gặp. "Trong suốt nhiều năm qua, những vụ rơi núi khiến 3 người chết như thế này gần như không xảy ra. Cách đây 7 năm, từng có tai nạn khiến hai người thiệt mạng ở El Capitan thuộc Công viên Yosemite", bà nói.

Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện một chiếc piton đã hoen gỉ, bạc màu và vẫn còn được móc vào dây leo núi của nhóm người gặp nạn.

Trực thăng được điều đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Okanogan/AP).

Theo chuyên gia leo núi Joshua Cole, việc chỉ dùng một piton để đu dây xuống núi là cực kỳ rủi ro. "Thông thường, người leo núi sẽ có ít nhất một điểm neo phụ để đề phòng tai nạn. Với thiết bị đã cũ và thời tiết thay đổi nhanh, rủi ro là rất cao", ông Cole nhận định.

Tselykh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện ở Seattle. Giới chức cho biết họ chưa thể phỏng vấn anh để làm rõ thêm diễn biến vụ tai nạn cũng như hành trình sinh tồn kỳ diệu giữa rừng núi.

Early Winters Spires là một trong những địa điểm leo núi được ưa chuộng tại bang Washington. Tuyến đường mà nhóm đã chọn có độ khó trung bình, đòi hỏi người tham gia phải di chuyển linh hoạt qua băng, tuyết và đá.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều kiện thời tiết tại đây có thể thay đổi chỉ trong vài giờ, khiến mức độ nguy hiểm tăng cao bất ngờ.